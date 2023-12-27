https://ria.ru/20231227/kravtsov-1918541547.html

Кравцов заявил об усилении подготовки по предметам, которые не входят в ЕГЭ

Кравцов заявил об усилении подготовки по предметам, которые не входят в ЕГЭ - РИА Новости, 27.12.2023

Кравцов заявил об усилении подготовки по предметам, которые не входят в ЕГЭ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в ближайшее время будет усилена подготовка по предметам, которые не входят в ЕГЭ. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:26

2023-12-27T18:26

2023-12-27T18:32

россия

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в ближайшее время будет усилена подготовка по предметам, которые не входят в ЕГЭ. "В ближайшей перспективе усилим подготовку по предметам, которые не входят в ЕГЭ - это музыка, изобразительное искусство, физкультура, труд", - сказал Кравцов во время заседания Государственного совета в среду. Он отметил, что планируется также развивать школьный туризм, например, экскурсионные программы в парках "Россия - Моя история".

https://ria.ru/20231225/ege-1917807986.html

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россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование