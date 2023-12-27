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Кравцов заявил об усилении подготовки по предметам, которые не входят в ЕГЭ - РИА Новости, 27.12.2023
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18:26 27.12.2023 (обновлено: 18:32 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/kravtsov-1918541547.html
Кравцов заявил об усилении подготовки по предметам, которые не входят в ЕГЭ
Кравцов заявил об усилении подготовки по предметам, которые не входят в ЕГЭ - РИА Новости, 27.12.2023
Кравцов заявил об усилении подготовки по предметам, которые не входят в ЕГЭ
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в ближайшее время будет усилена подготовка по предметам, которые не входят в ЕГЭ. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:26
2023-12-27T18:32
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в ближайшее время будет усилена подготовка по предметам, которые не входят в ЕГЭ. "В ближайшей перспективе усилим подготовку по предметам, которые не входят в ЕГЭ - это музыка, изобразительное искусство, физкультура, труд", - сказал Кравцов во время заседания Государственного совета в среду. Он отметил, что планируется также развивать школьный туризм, например, экскурсионные программы в парках "Россия - Моя история".
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россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов заявил об усилении подготовки по предметам, которые не входят в ЕГЭ

Кравцов: будет усилена подготовка по предметам, которые не входят в ЕГЭ

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в ближайшее время будет усилена подготовка по предметам, которые не входят в ЕГЭ.
"В ближайшей перспективе усилим подготовку по предметам, которые не входят в ЕГЭ - это музыка, изобразительное искусство, физкультура, труд", - сказал Кравцов во время заседания Государственного совета в среду.
Он отметил, что планируется также развивать школьный туризм, например, экскурсионные программы в парках "Россия - Моя история".
Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Анзор Музаев: глобальных изменений в ЕГЭ ближайшие годы не будет
25 декабря, 12:30
 
РоссияСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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