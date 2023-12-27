https://ria.ru/20231227/khod-1918501379.html

Добиваются успехов. В Польше пришли в ужас из-за хода России на Украине

Добиваются успехов. В Польше пришли в ужас из-за хода России на Украине - РИА Новости, 27.12.2023

Добиваются успехов. В Польше пришли в ужас из-за хода России на Украине

Российские военные добиваются успехов на нескольких направлениях на Украине, сообщает польская RMF FM. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:46

2023-12-27T16:46

2023-12-27T16:46

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россия

украина

польша

сергей шойгу

владимир путин

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские военные добиваются успехов на нескольких направлениях на Украине, сообщает польская RMF FM."Вот уже несколько недель как инициативу явно перехватила российская армия", — говорится в материале.Журналисты назвали отступление ВСУ из Марьинки одним из очередных успехов российских военных, отвоевывающих все больше земель на территории Украины."Взятие под контроль Марьинки означает ослабление украинских оборонительных позиций", — отметили обозреватели.25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Марьинку.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231227/general-1918469009.html

https://ria.ru/20231227/predlozhenie-1918416879.html

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политика, россия, украина, польша, сергей шойгу, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, в мире