Рейтинг@Mail.ru
Добиваются успехов. В Польше пришли в ужас из-за хода России на Украине - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/khod-1918501379.html
Добиваются успехов. В Польше пришли в ужас из-за хода России на Украине
Добиваются успехов. В Польше пришли в ужас из-за хода России на Украине - РИА Новости, 27.12.2023
Добиваются успехов. В Польше пришли в ужас из-за хода России на Украине
Российские военные добиваются успехов на нескольких направлениях на Украине, сообщает польская RMF FM. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:46
2023-12-27T16:46
политика
россия
украина
польша
сергей шойгу
владимир путин
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские военные добиваются успехов на нескольких направлениях на Украине, сообщает польская RMF FM.&quot;Вот уже несколько недель как инициативу явно перехватила российская армия&quot;, — говорится в материале.Журналисты назвали отступление ВСУ из Марьинки одним из очередных успехов российских военных, отвоевывающих все больше земель на территории Украины.&quot;Взятие под контроль Марьинки означает ослабление украинских оборонительных позиций&quot;, — отметили обозреватели.25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Марьинку.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231227/general-1918469009.html
https://ria.ru/20231227/predlozhenie-1918416879.html
россия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c1752f78d89378bbfb67e19152e269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, польша, сергей шойгу, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, в мире
Политика, Россия, Украина, Польша, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Добиваются успехов. В Польше пришли в ужас из-за хода России на Украине

RMF FM: российские военные добиваются успехов на фронтах Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские военные добиваются успехов на нескольких направлениях на Украине, сообщает польская RMF FM.
«

"Вот уже несколько недель как инициативу явно перехватила российская армия", — говорится в материале.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление о конфликте на Украине
Вчера, 15:22
Журналисты назвали отступление ВСУ из Марьинки одним из очередных успехов российских военных, отвоевывающих все больше земель на территории Украины.
«

"Взятие под контроль Марьинки означает ослабление украинских оборонительных позиций", — отметили обозреватели.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Марьинку.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
"Придется смириться". В Германии сделали Украине шокирующее предложение
Вчера, 12:39
 
ПолитикаРоссияУкраинаПольшаСергей ШойгуВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала