https://ria.ru/20231227/khod-1918501379.html
Добиваются успехов. В Польше пришли в ужас из-за хода России на Украине
Добиваются успехов. В Польше пришли в ужас из-за хода России на Украине - РИА Новости, 27.12.2023
Добиваются успехов. В Польше пришли в ужас из-за хода России на Украине
Российские военные добиваются успехов на нескольких направлениях на Украине, сообщает польская RMF FM. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:46
2023-12-27T16:46
2023-12-27T16:46
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сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские военные добиваются успехов на нескольких направлениях на Украине, сообщает польская RMF FM."Вот уже несколько недель как инициативу явно перехватила российская армия", — говорится в материале.Журналисты назвали отступление ВСУ из Марьинки одним из очередных успехов российских военных, отвоевывающих все больше земель на территории Украины."Взятие под контроль Марьинки означает ослабление украинских оборонительных позиций", — отметили обозреватели.25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Марьинку.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Политика, Россия, Украина, Польша, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Добиваются успехов. В Польше пришли в ужас из-за хода России на Украине
RMF FM: российские военные добиваются успехов на фронтах Украины