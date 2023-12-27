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"Газпром" и Турция подготовят дорожную карту по газовому хабу - РИА Новости, 27.12.2023
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11:42 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/karta-1918397892.html
"Газпром" и Турция подготовят дорожную карту по газовому хабу
"Газпром" и Турция подготовят дорожную карту по газовому хабу - РИА Новости, 27.12.2023
"Газпром" и Турция подготовят дорожную карту по газовому хабу
"Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты по турецкому газовому хабу, она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:42
2023-12-27T11:42
турция
россия
александр новак
газпром
экономика
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты по турецкому газовому хабу, она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в 2024 году, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "Сегодня договорились с нашими партнерами о подготовке соответствующей дорожной карты, которая будет принята в ближайшее время, и в рамках нее мы будем двигаться для того, чтобы обеспечить начало реализации этого проекта", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя реализацию турецкого газового хаба. "Турецкие партнеры в ближайшее время посетят Санкт-Петербург для того, чтобы ознакомиться с нашим опытом, и, я уверен, он пригодится, чтобы обеспечить такое формирование электронной площадки и хаба на территории Турции. Будем надеяться, что следующий год будет годом начала реализации этого проекта", – добавил он.
https://ria.ru/20231125/khab-1911825797.html
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турция, россия, александр новак, газпром, экономика
Турция, Россия, Александр Новак, Газпром, Экономика
"Газпром" и Турция подготовят дорожную карту по газовому хабу

Новак: "Газпром" и Турция подготовят дорожную карту по газовому хабу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты по турецкому газовому хабу, она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в 2024 году, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"Сегодня договорились с нашими партнерами о подготовке соответствующей дорожной карты, которая будет принята в ближайшее время, и в рамках нее мы будем двигаться для того, чтобы обеспечить начало реализации этого проекта", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя реализацию турецкого газового хаба.
"Турецкие партнеры в ближайшее время посетят Санкт-Петербург для того, чтобы ознакомиться с нашим опытом, и, я уверен, он пригодится, чтобы обеспечить такое формирование электронной площадки и хаба на территории Турции. Будем надеяться, что следующий год будет годом начала реализации этого проекта", – добавил он.
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