https://ria.ru/20231227/karta-1918397892.html
"Газпром" и Турция подготовят дорожную карту по газовому хабу
"Газпром" и Турция подготовят дорожную карту по газовому хабу - РИА Новости, 27.12.2023
"Газпром" и Турция подготовят дорожную карту по газовому хабу
"Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты по турецкому газовому хабу, она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:42
2023-12-27T11:42
2023-12-27T11:42
турция
россия
александр новак
газпром
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123593_55:0:3449:1909_1920x0_80_0_0_af3a666149a849b3e2f39a425872edd1.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты по турецкому газовому хабу, она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в 2024 году, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "Сегодня договорились с нашими партнерами о подготовке соответствующей дорожной карты, которая будет принята в ближайшее время, и в рамках нее мы будем двигаться для того, чтобы обеспечить начало реализации этого проекта", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя реализацию турецкого газового хаба. "Турецкие партнеры в ближайшее время посетят Санкт-Петербург для того, чтобы ознакомиться с нашим опытом, и, я уверен, он пригодится, чтобы обеспечить такое формирование электронной площадки и хаба на территории Турции. Будем надеяться, что следующий год будет годом начала реализации этого проекта", – добавил он.
https://ria.ru/20231125/khab-1911825797.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788633967_0:0:2903:2178_1920x0_80_0_0_cdb0c71e21c1816fe947c1c545a07da5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, александр новак, газпром, экономика
Турция, Россия, Александр Новак, Газпром, Экономика
"Газпром" и Турция подготовят дорожную карту по газовому хабу
Новак: "Газпром" и Турция подготовят дорожную карту по газовому хабу