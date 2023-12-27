https://ria.ru/20231227/karta-1918397892.html

"Газпром" и Турция подготовят дорожную карту по газовому хабу

"Газпром" и Турция подготовят дорожную карту по газовому хабу - РИА Новости, 27.12.2023

"Газпром" и Турция подготовят дорожную карту по газовому хабу

"Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты по турецкому газовому хабу, она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:42

2023-12-27T11:42

2023-12-27T11:42

турция

россия

александр новак

газпром

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123593_55:0:3449:1909_1920x0_80_0_0_af3a666149a849b3e2f39a425872edd1.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты по турецкому газовому хабу, она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в 2024 году, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "Сегодня договорились с нашими партнерами о подготовке соответствующей дорожной карты, которая будет принята в ближайшее время, и в рамках нее мы будем двигаться для того, чтобы обеспечить начало реализации этого проекта", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя реализацию турецкого газового хаба. "Турецкие партнеры в ближайшее время посетят Санкт-Петербург для того, чтобы ознакомиться с нашим опытом, и, я уверен, он пригодится, чтобы обеспечить такое формирование электронной площадки и хаба на территории Турции. Будем надеяться, что следующий год будет годом начала реализации этого проекта", – добавил он.

https://ria.ru/20231125/khab-1911825797.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

турция, россия, александр новак, газпром, экономика