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Посол в Вене рассказал, что нет смысла обсуждать транзит газа без России - РИА Новости, 27.12.2023
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07:38 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/gaz-1918358281.html
Посол в Вене рассказал, что нет смысла обсуждать транзит газа без России
Посол в Вене рассказал, что нет смысла обсуждать транзит газа без России - РИА Новости, 27.12.2023
Посол в Вене рассказал, что нет смысла обсуждать транзит газа без России
Без участия и согласования с Москвой говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T07:38
2023-12-27T07:38
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Без участия и согласования с Москвой говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, комментируя идею Киева о транзите газа из России без контракта. "В вопросе транзита российского газа очевидно одно: без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно", - сказал посол. По его словам, заявления украинских чиновников давно себя обесценили и не заслуживают внимания российской стороны. "Киеву не привыкать кормить западников обещаниями в обмен на очередные "пряники", - добавил дипломат. Ранее австрийский телеканал ORF со ссылкой на украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину сообщил, что Украина намерена обеспечивать поставки российского газа в Австрию даже в отсутствие транзитного контракта, вместе с партнерами из ЕС пытается найти решение для этого. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
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россия, европа, вена, дмитрий любинский, евросоюз, украина, в мире
Россия, Европа, Вена, Дмитрий Любинский, Евросоюз, Украина, В мире
Посол в Вене рассказал, что нет смысла обсуждать транзит газа без России

Посол России: без участия Москвы обсуждать транзит газа в Европу бессмысленно

© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Без участия и согласования с Москвой говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, комментируя идею Киева о транзите газа из России без контракта.
«
"В вопросе транзита российского газа очевидно одно: без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно", - сказал посол.
По его словам, заявления украинских чиновников давно себя обесценили и не заслуживают внимания российской стороны.
"Киеву не привыкать кормить западников обещаниями в обмен на очередные "пряники", - добавил дипломат.
Ранее австрийский телеканал ORF со ссылкой на украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину сообщил, что Украина намерена обеспечивать поставки российского газа в Австрию даже в отсутствие транзитного контракта, вместе с партнерами из ЕС пытается найти решение для этого.
Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Новак рассказал о сокращении доли поставок нефти и нефтепродуктов в Европу
07:08
 
РоссияЕвропаВенаДмитрий ЛюбинскийЕвросоюзУкраинаВ мире
 
 
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