Посол в Вене рассказал, что нет смысла обсуждать транзит газа без России
Посол России: без участия Москвы обсуждать транзит газа в Европу бессмысленно
© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Без участия и согласования с Москвой говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, комментируя идею Киева о транзите газа из России без контракта.
«
"В вопросе транзита российского газа очевидно одно: без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно", - сказал посол.
По его словам, заявления украинских чиновников давно себя обесценили и не заслуживают внимания российской стороны.
"Киеву не привыкать кормить западников обещаниями в обмен на очередные "пряники", - добавил дипломат.
Ранее австрийский телеканал ORF со ссылкой на украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину сообщил, что Украина намерена обеспечивать поставки российского газа в Австрию даже в отсутствие транзитного контракта, вместе с партнерами из ЕС пытается найти решение для этого.
Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.