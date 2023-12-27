https://ria.ru/20231227/gaz-1918358281.html

Посол в Вене рассказал, что нет смысла обсуждать транзит газа без России

Посол в Вене рассказал, что нет смысла обсуждать транзит газа без России - РИА Новости, 27.12.2023

Посол в Вене рассказал, что нет смысла обсуждать транзит газа без России

Без участия и согласования с Москвой говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T07:38

2023-12-27T07:38

2023-12-27T07:38

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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Без участия и согласования с Москвой говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, комментируя идею Киева о транзите газа из России без контракта. "В вопросе транзита российского газа очевидно одно: без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно", - сказал посол. По его словам, заявления украинских чиновников давно себя обесценили и не заслуживают внимания российской стороны. "Киеву не привыкать кормить западников обещаниями в обмен на очередные "пряники", - добавил дипломат. Ранее австрийский телеканал ORF со ссылкой на украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину сообщил, что Украина намерена обеспечивать поставки российского газа в Австрию даже в отсутствие транзитного контракта, вместе с партнерами из ЕС пытается найти решение для этого. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

https://ria.ru/20231227/neft-1918356558.html

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россия, европа, вена, дмитрий любинский, евросоюз, украина, в мире