https://ria.ru/20231227/erevan-1918406963.html
В МИД поддержали настрой Еревана по работе в рамках председательства в ЕАЭС
В МИД поддержали настрой Еревана по работе в рамках председательства в ЕАЭС - РИА Новости, 27.12.2023
В МИД поддержали настрой Еревана по работе в рамках председательства в ЕАЭС
Москва поддерживает настрой Еревана на плодотворную работу в рамках председательства Армении в ЕАЭС в 2024 году, заявила на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:14
2023-12-27T12:14
2023-12-27T12:14
в мире
ереван
армения
москва
мария захарова
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва поддерживает настрой Еревана на плодотворную работу в рамках председательства Армении в ЕАЭС в 2024 году, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы с нашими армянскими партнерами, равно как и с остальными государствами - членами ЕАЭС, выстраиваем конструктивный, деполитизированный диалог. С первого января председательство в органах союза, как вы опять же отметили, переходит к Армении. Премьер-министр этой страны, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета 25 декабря в Санкт-Петербурге, заявил о нацеленности Еревана на планомерное выполнение задач в рамках ЕАЭС в среднесрочной, долгосрочной перспективах. Мы поддерживаем настрой наших партнеров, вот именно такой настрой на дальнейшую плодотворную работу, направленную на укрепление и развитие евразийской экономической интеграции", - сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20231214/dogovorennosti-1915882637.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, москва, мария захарова, евразийский экономический союз
В мире, Ереван, Армения, Москва, Мария Захарова, Евразийский экономический союз
В МИД поддержали настрой Еревана по работе в рамках председательства в ЕАЭС
Москва поддерживает настрой Еревана на работу в рамках председательства в ЕАЭС