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В МИД поддержали настрой Еревана по работе в рамках председательства в ЕАЭС - РИА Новости, 27.12.2023
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12:14 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/erevan-1918406963.html
В МИД поддержали настрой Еревана по работе в рамках председательства в ЕАЭС
В МИД поддержали настрой Еревана по работе в рамках председательства в ЕАЭС - РИА Новости, 27.12.2023
В МИД поддержали настрой Еревана по работе в рамках председательства в ЕАЭС
Москва поддерживает настрой Еревана на плодотворную работу в рамках председательства Армении в ЕАЭС в 2024 году, заявила на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:14
2023-12-27T12:14
в мире
ереван
армения
москва
мария захарова
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва поддерживает настрой Еревана на плодотворную работу в рамках председательства Армении в ЕАЭС в 2024 году, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы с нашими армянскими партнерами, равно как и с остальными государствами - членами ЕАЭС, выстраиваем конструктивный, деполитизированный диалог. С первого января председательство в органах союза, как вы опять же отметили, переходит к Армении. Премьер-министр этой страны, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета 25 декабря в Санкт-Петербурге, заявил о нацеленности Еревана на планомерное выполнение задач в рамках ЕАЭС в среднесрочной, долгосрочной перспективах. Мы поддерживаем настрой наших партнеров, вот именно такой настрой на дальнейшую плодотворную работу, направленную на укрепление и развитие евразийской экономической интеграции", - сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
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в мире, ереван, армения, москва, мария захарова, евразийский экономический союз
В мире, Ереван, Армения, Москва, Мария Захарова, Евразийский экономический союз
В МИД поддержали настрой Еревана по работе в рамках председательства в ЕАЭС

Москва поддерживает настрой Еревана на работу в рамках председательства в ЕАЭС

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва поддерживает настрой Еревана на плодотворную работу в рамках председательства Армении в ЕАЭС в 2024 году, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы с нашими армянскими партнерами, равно как и с остальными государствами - членами ЕАЭС, выстраиваем конструктивный, деполитизированный диалог. С первого января председательство в органах союза, как вы опять же отметили, переходит к Армении. Премьер-министр этой страны, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета 25 декабря в Санкт-Петербурге, заявил о нацеленности Еревана на планомерное выполнение задач в рамках ЕАЭС в среднесрочной, долгосрочной перспективах. Мы поддерживаем настрой наших партнеров, вот именно такой настрой на дальнейшую плодотворную работу, направленную на укрепление и развитие евразийской экономической интеграции", - сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
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14 декабря, 18:48
 
В миреЕреванАрменияМоскваМария ЗахароваЕвразийский экономический союз
 
 
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