https://ria.ru/20231227/erevan-1918406963.html

В МИД поддержали настрой Еревана по работе в рамках председательства в ЕАЭС

В МИД поддержали настрой Еревана по работе в рамках председательства в ЕАЭС - РИА Новости, 27.12.2023

В МИД поддержали настрой Еревана по работе в рамках председательства в ЕАЭС

Москва поддерживает настрой Еревана на плодотворную работу в рамках председательства Армении в ЕАЭС в 2024 году, заявила на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:14

2023-12-27T12:14

2023-12-27T12:14

в мире

ереван

армения

москва

мария захарова

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва поддерживает настрой Еревана на плодотворную работу в рамках председательства Армении в ЕАЭС в 2024 году, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы с нашими армянскими партнерами, равно как и с остальными государствами - членами ЕАЭС, выстраиваем конструктивный, деполитизированный диалог. С первого января председательство в органах союза, как вы опять же отметили, переходит к Армении. Премьер-министр этой страны, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета 25 декабря в Санкт-Петербурге, заявил о нацеленности Еревана на планомерное выполнение задач в рамках ЕАЭС в среднесрочной, долгосрочной перспективах. Мы поддерживаем настрой наших партнеров, вот именно такой настрой на дальнейшую плодотворную работу, направленную на укрепление и развитие евразийской экономической интеграции", - сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20231214/dogovorennosti-1915882637.html

ереван

армения

москва

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Варвара Скокшина

в мире, ереван, армения, москва, мария захарова, евразийский экономический союз