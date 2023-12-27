Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Армении заявил об эффективности ЕАЭС - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/eaes-1918543538.html
Глава МИД Армении заявил об эффективности ЕАЭС
Глава МИД Армении заявил об эффективности ЕАЭС - РИА Новости, 27.12.2023
Глава МИД Армении заявил об эффективности ЕАЭС
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в среду, что Евразийский экономический союз функционирует эффективно. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:32
2023-12-27T18:32
в мире
армения
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788198698_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_744d63231f66c695ec8e13ff3847d531.jpg
ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в среду, что Евразийский экономический союз функционирует эффективно. "Думаю, ЕАЭС продолжает эффективно функционировать... Касательно Армении", - заявил Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой иранского МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом. При этом армянского министра спросили, почему премьер Никол Пашинян принял участие в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге на фоне его отсутствия на заседаниях других интеграционных проектов, в частности, ОДКБ. По словам Мирзояна, в отличие от ОДКБ, критики ЕАЭС в Армении никогда было. Армения приняла председательство в Евразийском экономическом союзе в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 25 декабря. До декабрьского заседания Высшего евразийского экономического совета и неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге армянская сторона в 2023 году отказывалась участвовать в заседаниях других евразийских интеграционных объединений. В частности, в октябре Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, он также пропустил саммит ОДКБ в Минске 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин в декабре заявил, что, насколько ему известно, отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях связано не с желанием или нежеланием продолжать работу в таких организациях, как ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, а с внутренними процессами в Армении. Глава российского государства не считает, что Армении был бы выгоден выход из этих объединений. В пятерку стран Евразийского экономического союза входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.
https://ria.ru/20231225/deklaratsiya-1918049457.html
https://ria.ru/20231225/lukashenko-1918054843.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788198698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45a3eb2af5d36edaf05950d64e093c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Евразийский экономический союз
Глава МИД Армении заявил об эффективности ЕАЭС

Мирзоян: Евразийский экономический союз функционирует эффективно

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в среду, что Евразийский экономический союз функционирует эффективно.
"Думаю, ЕАЭС продолжает эффективно функционировать... Касательно Армении", - заявил Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой иранского МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Лидеры стран ЕАЭС подписали Декларацию об экономическом сотрудничестве
25 декабря, 21:07
При этом армянского министра спросили, почему премьер Никол Пашинян принял участие в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге на фоне его отсутствия на заседаниях других интеграционных проектов, в частности, ОДКБ.
По словам Мирзояна, в отличие от ОДКБ, критики ЕАЭС в Армении никогда было.
Армения приняла председательство в Евразийском экономическом союзе в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 25 декабря.
До декабрьского заседания Высшего евразийского экономического совета и неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге армянская сторона в 2023 году отказывалась участвовать в заседаниях других евразийских интеграционных объединений.
В частности, в октябре Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, он также пропустил саммит ОДКБ в Минске 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин в декабре заявил, что, насколько ему известно, отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях связано не с желанием или нежеланием продолжать работу в таких организациях, как ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, а с внутренними процессами в Армении. Глава российского государства не считает, что Армении был бы выгоден выход из этих объединений.
В пятерку стран Евразийского экономического союза входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Лукашенко заявил, что хочет видеть ЕАЭС полюсом экономического притяжения
25 декабря, 22:03
 
В миреАрменияЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала