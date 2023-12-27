Глава МИД Армении заявил об эффективности ЕАЭС
Мирзоян: Евразийский экономический союз функционирует эффективно
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в среду, что Евразийский экономический союз функционирует эффективно.
"Думаю, ЕАЭС продолжает эффективно функционировать... Касательно Армении", - заявил Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой иранского МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом.
При этом армянского министра спросили, почему премьер Никол Пашинян принял участие в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге на фоне его отсутствия на заседаниях других интеграционных проектов, в частности, ОДКБ.
По словам Мирзояна, в отличие от ОДКБ, критики ЕАЭС в Армении никогда было.
Армения приняла председательство в Евразийском экономическом союзе в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 25 декабря.
До декабрьского заседания Высшего евразийского экономического совета и неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге армянская сторона в 2023 году отказывалась участвовать в заседаниях других евразийских интеграционных объединений.
В частности, в октябре Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, он также пропустил саммит ОДКБ в Минске 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин в декабре заявил, что, насколько ему известно, отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях связано не с желанием или нежеланием продолжать работу в таких организациях, как ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, а с внутренними процессами в Армении. Глава российского государства не считает, что Армении был бы выгоден выход из этих объединений.
В пятерку стран Евразийского экономического союза входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.