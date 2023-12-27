https://ria.ru/20231227/eaes-1918543538.html

Глава МИД Армении заявил об эффективности ЕАЭС

Глава МИД Армении заявил об эффективности ЕАЭС - РИА Новости, 27.12.2023

Глава МИД Армении заявил об эффективности ЕАЭС

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в среду, что Евразийский экономический союз функционирует эффективно. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:32

2023-12-27T18:32

2023-12-27T18:32

в мире

армения

евразийский экономический союз

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ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в среду, что Евразийский экономический союз функционирует эффективно. "Думаю, ЕАЭС продолжает эффективно функционировать... Касательно Армении", - заявил Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой иранского МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом. При этом армянского министра спросили, почему премьер Никол Пашинян принял участие в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге на фоне его отсутствия на заседаниях других интеграционных проектов, в частности, ОДКБ. По словам Мирзояна, в отличие от ОДКБ, критики ЕАЭС в Армении никогда было. Армения приняла председательство в Евразийском экономическом союзе в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 25 декабря. До декабрьского заседания Высшего евразийского экономического совета и неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге армянская сторона в 2023 году отказывалась участвовать в заседаниях других евразийских интеграционных объединений. В частности, в октябре Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, он также пропустил саммит ОДКБ в Минске 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин в декабре заявил, что, насколько ему известно, отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях связано не с желанием или нежеланием продолжать работу в таких организациях, как ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, а с внутренними процессами в Армении. Глава российского государства не считает, что Армении был бы выгоден выход из этих объединений. В пятерку стран Евразийского экономического союза входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.

https://ria.ru/20231225/deklaratsiya-1918049457.html

https://ria.ru/20231225/lukashenko-1918054843.html

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в мире, армения, евразийский экономический союз