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В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек - РИА Новости, 27.12.2023
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек
Грузовик и автобус столкнулись в Гатчинском районе Ленобласти, пострадали 13 человек, сообщили в ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T23:41
2023-12-27T23:41
2023-12-27T23:43
происшествия
авто
ленинградская область
гатчинский район
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Грузовик и автобус столкнулись в Гатчинском районе Ленобласти, пострадали 13 человек, сообщили в ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в телеграм-канале ведомства."Около 16.30 на 2-м километре автодороги "подъезд к поселку Коммунар" в Гатчинском районе Ленинградской области водитель рейсового автобуса "ПАЗ" маршрута № 528 по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Scania 340 с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя... В результате ДТП водитель автобуса "ПАЗ" в тяжелом состоянии госпитализирован...12 пассажиров автобуса, также госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, ленинградская область, гатчинский район, россия
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Гатчинский район, Россия
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек
В Ленинградской области столкнулись грузовик и автобус, пострадали 13 человек