https://ria.ru/20231227/dtp-1918591316.html

В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек - РИА Новости, 27.12.2023

В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

Грузовик и автобус столкнулись в Гатчинском районе Ленобласти, пострадали 13 человек, сообщили в ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T23:41

2023-12-27T23:41

2023-12-27T23:43

происшествия

авто

ленинградская область

гатчинский район

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Грузовик и автобус столкнулись в Гатчинском районе Ленобласти, пострадали 13 человек, сообщили в ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в телеграм-канале ведомства."Около 16.30 на 2-м километре автодороги "подъезд к поселку Коммунар" в Гатчинском районе Ленинградской области водитель рейсового автобуса "ПАЗ" маршрута № 528 по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Scania 340 с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя... В результате ДТП водитель автобуса "ПАЗ" в тяжелом состоянии госпитализирован...12 пассажиров автобуса, также госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.

ленинградская область

гатчинский район

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ленинградская область, гатчинский район, россия