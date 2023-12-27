https://ria.ru/20231227/dron-1918347288.html

Чемезов рассказал о новом дроне-камикадзе "Суперкам"

Чемезов рассказал о новом дроне-камикадзе "Суперкам" - РИА Новости, 27.12.2023

Чемезов рассказал о новом дроне-камикадзе "Суперкам"

В России создан новый барражирующий боеприпас "Суперкам" с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в настоящее время он проходит... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T03:35

2023-12-27T03:35

2023-12-27T04:01

безопасность

технологии

россия

сергей чемезов

ростех

вооруженные силы рф

новое оружие россии

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В России создан новый барражирующий боеприпас "Суперкам" с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в настоящее время он проходит испытания, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "На текущей момент в контуре "Ростеха" создается еще один беспилотный летательный аппарат серии "Суперкам". Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. "Суперкам"-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики", — рассказал Чемезов.Он уточнил, что одна из особенностей новых беспилотников — "высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы, то есть подавить их сложно". Согласно открытым данным, российские дроны-камикадзе серии "Ланцет" хорошо зарекомендовали себя в зоне СВО. Они демонстрируют высокую степень эффективности при поражении живой силы и техники ВСУ. В частности, как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, групповые налеты таких беспилотников применяются для уничтожения систем ПВО Украины. Российские войска широко применяют в зоне СВО беспилотники различных классов. Как отмечал на расширенной коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу, с начала СВО российская промышленность увеличила выпуск беспилотников почти в 17 раз. В зоне СВО развернуты подразделения беспилотной авиации, подготовлены более 1 700 расчетов БПЛА и свыше 1 500 операторов FPV-дронов.

https://ria.ru/20231225/bespilotniki-1917939449.html

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безопасность, технологии, россия, сергей чемезов, ростех, вооруженные силы рф