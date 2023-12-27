https://ria.ru/20231227/dogovor-1918447706.html
Баку и Ереван движутся к финализации мирного договора, заявили в Кремле
Баку и Ереван движутся к финализации мирного договора, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.12.2023
Баку и Ереван движутся к финализации мирного договора, заявили в Кремле
Баку и Ереван движутся в сторону финализации мирного договора, надеемся, что заключат его как можно раньше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:22
2023-12-27T14:22
2023-12-27T14:25
армения
азербайджан
дмитрий песков
ильхам алиев
никол пашинян
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Баку и Ереван движутся в сторону финализации мирного договора, надеемся, что заключат его как можно раньше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы действительно констатируем, что страны движутся в сторону финализации работы над мирным договором. Мы надеемся, что это произойдет как можно раньше. Конечно, не в ущерб качеству. Поэтому мы вместе со всеми ждем, когда эта работа будет завершена. Главное, мы видим наличие политической воли у двух сторон - и у Баку, и у Еревана. И конечно, мы это поддерживаем", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что заключение мирного договора будет полезно как для двух стран, так и для стабильности и мира во всем регионе.Лидеры Армении и Азербайджана не проводили переговоры в Петербурге, но у всех была возможность для кратких контактов на ногах, уточнил Песков."Нет, переговоров вчера они не проводили. Но всегда подобные мероприятия и неформальный саммит СНГ, в том числе, представляют собой хорошую возможность для кратких контактов на ногах. Так и было на этот раз. Все имели возможность пообщаться друг с другом на ногах по каким-то основным моментам", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231226/sng-1918314318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, азербайджан, дмитрий песков, ильхам алиев, никол пашинян
Армения, Азербайджан, Дмитрий Песков, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Баку и Ереван движутся к финализации мирного договора, заявили в Кремле
Песков: Баку и Ереван движутся к в сторону финализации мирного договора
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Баку и Ереван движутся в сторону финализации мирного договора, надеемся, что заключат его как можно раньше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы действительно констатируем, что страны движутся в сторону финализации работы над мирным договором. Мы надеемся, что это произойдет как можно раньше. Конечно, не в ущерб качеству. Поэтому мы вместе со всеми ждем, когда эта работа будет завершена. Главное, мы видим наличие политической воли у двух сторон - и у Баку, и у Еревана. И конечно, мы это поддерживаем", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что заключение мирного договора будет полезно как для двух стран, так и для стабильности и мира во всем регионе.
Лидеры Армении
и Азербайджана
не проводили переговоры в Петербурге
, но у всех была возможность для кратких контактов на ногах, уточнил Песков.
"Нет, переговоров вчера они не проводили. Но всегда подобные мероприятия и неформальный саммит СНГ
, в том числе, представляют собой хорошую возможность для кратких контактов на ногах. Так и было на этот раз. Все имели возможность пообщаться друг с другом на ногах по каким-то основным моментам", - сказал Песков.
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