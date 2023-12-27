https://ria.ru/20231227/dogovor-1918447706.html

Баку и Ереван движутся к финализации мирного договора, заявили в Кремле

Баку и Ереван движутся к финализации мирного договора, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.12.2023

Баку и Ереван движутся к финализации мирного договора, заявили в Кремле

Баку и Ереван движутся в сторону финализации мирного договора, надеемся, что заключат его как можно раньше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:22

2023-12-27T14:22

2023-12-27T14:25

армения

азербайджан

дмитрий песков

ильхам алиев

никол пашинян

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Баку и Ереван движутся в сторону финализации мирного договора, надеемся, что заключат его как можно раньше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы действительно констатируем, что страны движутся в сторону финализации работы над мирным договором. Мы надеемся, что это произойдет как можно раньше. Конечно, не в ущерб качеству. Поэтому мы вместе со всеми ждем, когда эта работа будет завершена. Главное, мы видим наличие политической воли у двух сторон - и у Баку, и у Еревана. И конечно, мы это поддерживаем", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что заключение мирного договора будет полезно как для двух стран, так и для стабильности и мира во всем регионе.Лидеры Армении и Азербайджана не проводили переговоры в Петербурге, но у всех была возможность для кратких контактов на ногах, уточнил Песков."Нет, переговоров вчера они не проводили. Но всегда подобные мероприятия и неформальный саммит СНГ, в том числе, представляют собой хорошую возможность для кратких контактов на ногах. Так и было на этот раз. Все имели возможность пообщаться друг с другом на ногах по каким-то основным моментам", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231226/sng-1918314318.html

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

армения, азербайджан, дмитрий песков, ильхам алиев, никол пашинян