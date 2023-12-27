https://ria.ru/20231227/deparde-1918308668.html

Подруги Депардье встали на его защиту

Подруги Депардье встали на его защиту - РИА Новости, 27.12.2023

Подруги Депардье встали на его защиту

Наблюдение, что единственный точный критерий человеческой состоятельности мужчины — это женщины, которые его любят или любили, получило на этих днях планетарное РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T08:00

2023-12-27T08:00

2023-12-27T08:02

аналитика

жерар депардье

франция

в мире

шоу-бизнес

актеры

скандалы

домогательство

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Наблюдение, что единственный точный критерий человеческой состоятельности мужчины — это женщины, которые его любят или любили, получило на этих днях планетарное подтверждение. У великого актера Жерара Депардье, которого рехнувшиеся от отсутствия внимания тетки обвинили во всех смертных грехах, выбор сердца был всегда безошибочен.Сегодняшнее 75-летие актера для одних стало поводом отменить его карьеру и все творческие достижения, для других — сказать, отдавая себе отчет, сколь дорого может обойтись поддержка актера, что все обвинения в его адрес — сплошная ложь.На Западе сегодня самое опасное — быть известным, обеспеченным, белым, гетеросексуальным мужчиной. Каждое прилагательное в этом описании следует рассматривать как отягчающее обстоятельство. Обвинить могут, разумеется, женщины. В том, что не так посмотрел, не то сказал, не туда положил руку и практически вырвал скромный поцелуй без "малейшего согласия".К Депардье подбирались медленно, пока наконец на всю Францию не устроили сеанс "окончательного разоблачения".Неизвестно откуда появившееся видео (правообладатель был сам удивлен, когда увидел фрагменты снятого им в эфире), на котором Депардье что-то там комментирует. Пленки — по крайней мере те, что были показаны в прайм-тайм госканала Франции, — судя по всему, не предназначались для опубличивания. Слова Депардье могли быть смонтированы так, чтобы его скомпрометировать. Реакция самоназванных хранителей общественной нравственности была тоже просчитана.Итак, до судебных разбирательств и предшествующего им юридического расследования жюри успело и удалиться на совещание, и даже вынести вердикт.В его содержании никто и не сомневался. Конечно, виновен. Во всех вменяемых прессой и соцсетями деяниях.Наступление массмедиа шло по всем фронтам и флангам, обиженки всех мастей торжественно улюлюкали. Добро пожаловать на эшафот, господин Депардье!Казнь — не только когда отрубают голову в буквальном смысле, но и когда лишают права и возможности высказаться, когда любой жест — в прошлом и настоящем — может быть использован против, а все, что толкуется в пользу обвиняемого, безжалостно не то что не рассматривается, а просто отбрасывается.Картина происходящего мрачна. Но тем ценнее, что темень пробивают лучи света. Скажите, кстати, спасибо нашей стране. Россия показала пример — того, как можно и должно защищать то, тех и того, кто дороги или дорог. Да, это о СВО. Но нужно понимать, что новое понимание, какого самопожертвования требует защита, пробудило мужество в тех, у кого раньше его просто не было. Заразительны ведь не только дурные, но и хорошие примеры.Кто мог подумать, что экс-возлюбленная Депардье, сверхблагополучная и невероятно красивая (слишком красивая) Кароль Буке выйдет биться одна на один с медийной сворой?Буке сражалась за своего мужчину, за человека, рядом с которым была десять лет, с яростью тигрицы. Это был абсолютно справедливый гнев роскошной, состоявшейся профессионально актрисы, матери двух детей. (Буке до всякого феминизма была свободна от предрассудков, родив своих мальчиков, к тому же от разных мужчин, — не потому, что была за этими мужчинами замужем, а потому, что любила их отцов). Жила всегда на свои деньги, не бегала в поисках алиментов и не требовала средств себе на содержание."Жерар может быть вульгарным, пьяным, трезвым, в гневе или спокойным, но он не в состоянии причинить женщине даже малейшую боль или иные неприятности", — сказала Кароль. Заявив до этого, что не собирается наблюдать, как "ее Жерара" подвергают публичным издевательствам.Заодно она безжалостно проехалась по самозванкам, выдающим себя за кого угодно, лишь бы оставаться в медийном поле. Потому что для таких внимание прессы — способ остаться на плаву финансово. Там им, этим полностью растерявшим остатки достоинства хищницам, уже могут быть уготованы жирные контракты. Например, на написание книг. О том, как таким бедняжкам тяжко жить в мире "агрессивного патриархата".Кароль Буке встала рядом с Фанни Ардан. Не менее яркой, известной и талантливой актрисой, которая делила с Депардье успех одного из самых знаменитых французских фильмов в истории всего мирового кино. Речь идет о "Соседке", поставленной Франсуа Трюффо. "Соседка" нашпигована сценами, которые Трюффо снимал на грани пристойности, но ни разу Депардье не пересекал тот фронтир, который отделяет искусство от порнушки."Я с друзьями — а Жерар мой друг — до конца, что бы ни происходило в их жизни", — заявила мадам Ардан тоном, который не терпел возражений.Пресс-гиены обоего пола, видя, что перетряхивание чужого прошлого приносит невиданный рост аудитории, тем более когда в атаку идут столь потрясающие женщины, словно забыли обо всем остальном. С утра до вечера из любого французского утюга несется: "Депардье, Депардье, Депардье".В нашей стране отклик на случившееся с актером закономерно высок, но по иной причине. Последние десять лет актер — наш соотечественник. И поэтому мы имеем полное моральное право за него переживать, желая в день юбилея, чтобы ад этот, устроенный бездарями и завистницами, поскорее окончился.Ну и порадуемся, что две великолепные французские красавицы ведут себя в точном соответствии с заветом Бориса Пастернака."Быть женщиной — великий шаг, сводить с ума — геройство".Русская традиция защиты и самоотверженности и тут одержала верх над пресловутой французской галантностью.

https://radiosputnik.ru/20230412/deparde-1864831264.html

https://ria.ru/20231218/deparde-1916400274.html

https://ria.ru/20231226/deparde-1918071112.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, жерар депардье, франция, в мире, шоу-бизнес, актеры, скандалы, домогательство