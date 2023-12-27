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КПРФ будет участвовать в дебатах во время президентской кампании - РИА Новости, 27.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:18 27.12.2023 (обновлено: 19:22 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/debaty-1918559753.html
КПРФ будет участвовать в дебатах во время президентской кампании
КПРФ будет участвовать в дебатах во время президентской кампании - РИА Новости, 27.12.2023
КПРФ будет участвовать в дебатах во время президентской кампании
КПРФ будет участвовать в дебатах в рамках президентской избирательной кампании, сообщил РИА Новости лидер партии Геннадий Зюганов. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:18
2023-12-27T19:22
выборы президента россии — 2024
политика
кпрф
геннадий зюганов
николай харитонов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. КПРФ будет участвовать в дебатах в рамках президентской избирательной кампании, сообщил РИА Новости лидер партии Геннадий Зюганов."Конечно", - сказал Зюганов на соответствующий вопрос.Съезд КПРФ ранее выдвинул депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом на выборы президента РФ. Зюганов указывал, что у Харитонова за плечами большой опыт: он единственный в Госдуме депутат, который избирался в органы власти еще в советское время, в Госдуме работает все восемь созывов, причем шесть раз избирался по одномандатным округам.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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политика, кпрф, геннадий зюганов, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, КПРФ, Геннадий Зюганов, Николай Харитонов
КПРФ будет участвовать в дебатах во время президентской кампании

Зюганов: КПРФ будет участвовать в дебатах во время президентской кампании

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредвыборные баннеры
Предвыборные баннеры - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Предвыборные баннеры . Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. КПРФ будет участвовать в дебатах в рамках президентской избирательной кампании, сообщил РИА Новости лидер партии Геннадий Зюганов.
"Конечно", - сказал Зюганов на соответствующий вопрос.
Съезд КПРФ ранее выдвинул депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом на выборы президента РФ. Зюганов указывал, что у Харитонова за плечами большой опыт: он единственный в Госдуме депутат, который избирался в органы власти еще в советское время, в Госдуме работает все восемь созывов, причем шесть раз избирался по одномандатным округам.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря, 14:42
Инфографика
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаКПРФГеннадий ЗюгановНиколай Харитонов
 
 
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