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КПРФ будет участвовать в дебатах во время президентской кампании

КПРФ будет участвовать в дебатах во время президентской кампании - РИА Новости, 27.12.2023

КПРФ будет участвовать в дебатах во время президентской кампании

КПРФ будет участвовать в дебатах в рамках президентской избирательной кампании, сообщил РИА Новости лидер партии Геннадий Зюганов. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:18

2023-12-27T19:18

2023-12-27T19:22

выборы президента россии — 2024

политика

кпрф

геннадий зюганов

николай харитонов

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. КПРФ будет участвовать в дебатах в рамках президентской избирательной кампании, сообщил РИА Новости лидер партии Геннадий Зюганов."Конечно", - сказал Зюганов на соответствующий вопрос.Съезд КПРФ ранее выдвинул депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом на выборы президента РФ. Зюганов указывал, что у Харитонова за плечами большой опыт: он единственный в Госдуме депутат, который избирался в органы власти еще в советское время, в Госдуме работает все восемь созывов, причем шесть раз избирался по одномандатным округам.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, кпрф, геннадий зюганов, николай харитонов