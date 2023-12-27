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КПРФ будет участвовать в дебатах во время президентской кампании
КПРФ будет участвовать в дебатах во время президентской кампании - РИА Новости, 27.12.2023
КПРФ будет участвовать в дебатах во время президентской кампании
КПРФ будет участвовать в дебатах в рамках президентской избирательной кампании, сообщил РИА Новости лидер партии Геннадий Зюганов. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:18
2023-12-27T19:18
2023-12-27T19:22
выборы президента россии — 2024
политика
кпрф
геннадий зюганов
николай харитонов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. КПРФ будет участвовать в дебатах в рамках президентской избирательной кампании, сообщил РИА Новости лидер партии Геннадий Зюганов."Конечно", - сказал Зюганов на соответствующий вопрос.Съезд КПРФ ранее выдвинул депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом на выборы президента РФ. Зюганов указывал, что у Харитонова за плечами большой опыт: он единственный в Госдуме депутат, который избирался в органы власти еще в советское время, в Госдуме работает все восемь созывов, причем шесть раз избирался по одномандатным округам.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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политика, кпрф, геннадий зюганов, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, КПРФ, Геннадий Зюганов, Николай Харитонов
КПРФ будет участвовать в дебатах во время президентской кампании
Зюганов: КПРФ будет участвовать в дебатах во время президентской кампании