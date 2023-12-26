Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс" перенес серверы yandex.kz в Казахстан - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/yandeks-1918223595.html
"Яндекс" перенес серверы yandex.kz в Казахстан
"Яндекс" перенес серверы yandex.kz в Казахстан - РИА Новости, 26.12.2023
"Яндекс" перенес серверы yandex.kz в Казахстан
"Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T16:04
2023-12-26T16:04
в мире
казахстан
яндекс
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/89/1527528926_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3f05a3cad84c155072e92677099c5e8.jpg
АЛМА-АТА, 26 дек - РИА Новости. "Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики. "Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан. Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с минцифры Казахстана. Теперь yandex.kz будет работать на серверах, которые находятся внутри страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что "перенос серверов на территорию страны - важный шаг, он означает, что данные наших пользователей будут обрабатываться в Казахстане".
https://ria.ru/20231201/lokalizatsiya-1913064725.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/89/1527528926_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a77dab5b1bb78498f9b5cac1c005b1b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, яндекс, технологии
В мире, Казахстан, Яндекс, Технологии
"Яндекс" перенес серверы yandex.kz в Казахстан

"Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Офис компании "Яндекс". Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 26 дек - РИА Новости. "Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.
"Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан. Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с минцифры Казахстана. Теперь yandex.kz будет работать на серверах, которые находятся внутри страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "перенос серверов на территорию страны - важный шаг, он означает, что данные наших пользователей будут обрабатываться в Казахстане".
Водитель в автомобиле Yandex Go - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Yandex Go завершил локализацию в Узбекистане
1 декабря, 07:25
 
В миреКазахстанЯндексТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала