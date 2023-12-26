https://ria.ru/20231226/yandeks-1918223595.html
"Яндекс" перенес серверы yandex.kz в Казахстан
"Яндекс" перенес серверы yandex.kz в Казахстан - РИА Новости, 26.12.2023
"Яндекс" перенес серверы yandex.kz в Казахстан
"Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T16:04
2023-12-26T16:04
2023-12-26T16:04
в мире
казахстан
яндекс
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/89/1527528926_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3f05a3cad84c155072e92677099c5e8.jpg
АЛМА-АТА, 26 дек - РИА Новости. "Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики. "Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан. Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с минцифры Казахстана. Теперь yandex.kz будет работать на серверах, которые находятся внутри страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что "перенос серверов на территорию страны - важный шаг, он означает, что данные наших пользователей будут обрабатываться в Казахстане".
https://ria.ru/20231201/lokalizatsiya-1913064725.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/89/1527528926_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a77dab5b1bb78498f9b5cac1c005b1b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, яндекс, технологии
В мире, Казахстан, Яндекс, Технологии
"Яндекс" перенес серверы yandex.kz в Казахстан
"Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан