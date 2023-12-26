https://ria.ru/20231226/yandeks-1918223595.html

"Яндекс" перенес серверы yandex.kz в Казахстан

"Яндекс" перенес серверы yandex.kz в Казахстан - РИА Новости, 26.12.2023

"Яндекс" перенес серверы yandex.kz в Казахстан

"Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T16:04

2023-12-26T16:04

2023-12-26T16:04

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АЛМА-АТА, 26 дек - РИА Новости. "Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики. "Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан. Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с минцифры Казахстана. Теперь yandex.kz будет работать на серверах, которые находятся внутри страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что "перенос серверов на территорию страны - важный шаг, он означает, что данные наших пользователей будут обрабатываться в Казахстане".

https://ria.ru/20231201/lokalizatsiya-1913064725.html

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в мире, казахстан, яндекс, технологии