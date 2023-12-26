https://ria.ru/20231226/vulin-1918137780.html

Экс-глава контрразведки Сербии назвал главную цель протестов в Белграде

Экс-глава контрразведки Сербии назвал главную цель протестов в Белграде - РИА Новости, 26.12.2023

Экс-глава контрразведки Сербии назвал главную цель протестов в Белграде

Протесты в Сербии являются не инструментом давления по вопросам Косово и санкций против России, а попыткой свержения президента страны Александра Вучича, заявил РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:32

2023-12-26T12:32

2023-12-26T12:34

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сербия

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александр вулин

николай патрушев

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БЕЛГРАД, 26 дек - РИА Новости. Протесты в Сербии являются не инструментом давления по вопросам Косово и санкций против России, а попыткой свержения президента страны Александра Вучича, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и председатель "Движения социалистов" Александр Вулин.Экс-глава БИА в свете введенных против него ранее санкций США подал в отставку, о чем заявил в начале ноября в официальном сообщении. По его словам, Запад требует от Белграда признать независимость Косово, прекратить поддержку Республики Сербской Боснии и Герцеговины и ввести санкции в отношении РФ, "перестать быть суверенной страной и нацией".Как подчеркнул Вулин в разговоре с агентством, его смещение с поста главы спецслужбы было частью "подготовки к майдану"."Это больше не давление, потому что Западу ясно, что пока Вучич руководит Сербией, не будет признания самопровозглашенного Косово и введения санкций против России. Это нападение для свержения Вучича. Давление ради моего смещения с поста главы БИА служило проведению "цветной революции" и стало первым шагом к конечной цели. Моя отставка дала нам время, чтобы снизить нападки в ходе избирательной кампании, но мы знали, что сразу после поражения партии-сторонники НАТО запустят механизм свержения Вучича", - заявил Вулин.Он отметил, что нападки на него лично начались после того, как он и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсуждали и рассматривали противодействие "цветным революциям" еще два года назад."Мы представляем серьезные страны и серьезные спецслужбы, смотрим вперед. И как видите, хорошо видим и хорошо подготовились. Мое смещение не могло устранить всего полезного, что мы сделали для Сербии, а они (противники – ред.) опоздали", - подчеркнул собеседник агентства.Оппозиционный блок "Сербия против насилия" заявляет, что не согласен с итогами внеочередных парламентских выборов в стране, и несколько раз выводил людей на протесты. В воскресенье вечером они переросли в беспорядки: толпа била палками стекла, закидывала жандармов камнями и попыталась захватить здание городской скупщины. И.о. мэра Белграда назвал происходящее "майданизацией", премьер Сербии заявила, что спецслужбы РФ предупреждали о планах оппозиции устроить беспорядки, а президент Сербии в связи с произошедшим созывал срочное заседание совета нацбезопасности.

https://ria.ru/20231226/serbiya-1918112569.html

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