Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава контрразведки Сербии назвал главную цель протестов в Белграде - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 26.12.2023 (обновлено: 12:34 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/vulin-1918137780.html
Экс-глава контрразведки Сербии назвал главную цель протестов в Белграде
Экс-глава контрразведки Сербии назвал главную цель протестов в Белграде - РИА Новости, 26.12.2023
Экс-глава контрразведки Сербии назвал главную цель протестов в Белграде
Протесты в Сербии являются не инструментом давления по вопросам Косово и санкций против России, а попыткой свержения президента страны Александра Вучича, заявил РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:32
2023-12-26T12:34
в мире
сербия
белград (город)
беспорядки в белграде
россия
александр вучич
александр вулин
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918029362_102:0:2602:1406_1920x0_80_0_0_ee3d1a91539204db709500d0cff1aba0.jpg
БЕЛГРАД, 26 дек - РИА Новости. Протесты в Сербии являются не инструментом давления по вопросам Косово и санкций против России, а попыткой свержения президента страны Александра Вучича, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и председатель "Движения социалистов" Александр Вулин.Экс-глава БИА в свете введенных против него ранее санкций США подал в отставку, о чем заявил в начале ноября в официальном сообщении. По его словам, Запад требует от Белграда признать независимость Косово, прекратить поддержку Республики Сербской Боснии и Герцеговины и ввести санкции в отношении РФ, "перестать быть суверенной страной и нацией".Как подчеркнул Вулин в разговоре с агентством, его смещение с поста главы спецслужбы было частью "подготовки к майдану"."Это больше не давление, потому что Западу ясно, что пока Вучич руководит Сербией, не будет признания самопровозглашенного Косово и введения санкций против России. Это нападение для свержения Вучича. Давление ради моего смещения с поста главы БИА служило проведению "цветной революции" и стало первым шагом к конечной цели. Моя отставка дала нам время, чтобы снизить нападки в ходе избирательной кампании, но мы знали, что сразу после поражения партии-сторонники НАТО запустят механизм свержения Вучича", - заявил Вулин.Он отметил, что нападки на него лично начались после того, как он и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсуждали и рассматривали противодействие "цветным революциям" еще два года назад."Мы представляем серьезные страны и серьезные спецслужбы, смотрим вперед. И как видите, хорошо видим и хорошо подготовились. Мое смещение не могло устранить всего полезного, что мы сделали для Сербии, а они (противники – ред.) опоздали", - подчеркнул собеседник агентства.Оппозиционный блок "Сербия против насилия" заявляет, что не согласен с итогами внеочередных парламентских выборов в стране, и несколько раз выводил людей на протесты. В воскресенье вечером они переросли в беспорядки: толпа била палками стекла, закидывала жандармов камнями и попыталась захватить здание городской скупщины. И.о. мэра Белграда назвал происходящее "майданизацией", премьер Сербии заявила, что спецслужбы РФ предупреждали о планах оппозиции устроить беспорядки, а президент Сербии в связи с произошедшим созывал срочное заседание совета нацбезопасности.
https://ria.ru/20231226/serbiya-1918112569.html
сербия
белград (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918029362_498:0:2373:1406_1920x0_80_0_0_7b415502a897d43f6cbabc42fcdb8e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), беспорядки в белграде, россия, александр вучич, александр вулин, николай патрушев, нато
В мире, Сербия, Белград (город), Беспорядки в Белграде, Россия, Александр Вучич, Александр Вулин, Николай Патрушев, НАТО
Экс-глава контрразведки Сербии назвал главную цель протестов в Белграде

Вулин: протесты являются попыткой не давления на Сербию, а свержения Вучича

© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанкСтуденты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу и перекрестки перед зданиями правительства и МИД Сербии в центре Белграда
Студенты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу и перекрестки перед зданиями правительства и МИД Сербии в центре Белграда - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в медиабанк
Студенты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу и перекрестки перед зданиями правительства и МИД Сербии в центре Белграда
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 26 дек - РИА Новости. Протесты в Сербии являются не инструментом давления по вопросам Косово и санкций против России, а попыткой свержения президента страны Александра Вучича, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и председатель "Движения социалистов" Александр Вулин.
Экс-глава БИА в свете введенных против него ранее санкций США подал в отставку, о чем заявил в начале ноября в официальном сообщении. По его словам, Запад требует от Белграда признать независимость Косово, прекратить поддержку Республики Сербской Боснии и Герцеговины и ввести санкции в отношении РФ, "перестать быть суверенной страной и нацией".
Беспорядки в Сербии
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

Протестующие возле здания городского совета Белграда

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
1 из 11
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

Столкновения протестующих с полицией в Белграде

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

Полицейские используют перцовый баллончик против протестующих в Белграде

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
5 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

Сторонники оппозиции перед зданием городского совета Белграда

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
6 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Более 35 участников беспорядков задержали.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
7 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

Протестующие убегают от полиции в Белграде

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

Полиция проводит задержание в ходе беспорядков возле здания скупщины в Белграда

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

Протестующий у входа в здание городского совета в Белграде

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
1 из 11

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
5 из 11

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
6 из 11

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
7 из 11

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11
Как подчеркнул Вулин в разговоре с агентством, его смещение с поста главы спецслужбы было частью "подготовки к майдану".
«
"Это больше не давление, потому что Западу ясно, что пока Вучич руководит Сербией, не будет признания самопровозглашенного Косово и введения санкций против России. Это нападение для свержения Вучича. Давление ради моего смещения с поста главы БИА служило проведению "цветной революции" и стало первым шагом к конечной цели. Моя отставка дала нам время, чтобы снизить нападки в ходе избирательной кампании, но мы знали, что сразу после поражения партии-сторонники НАТО запустят механизм свержения Вучича", - заявил Вулин.
Он отметил, что нападки на него лично начались после того, как он и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсуждали и рассматривали противодействие "цветным революциям" еще два года назад.
"Мы представляем серьезные страны и серьезные спецслужбы, смотрим вперед. И как видите, хорошо видим и хорошо подготовились. Мое смещение не могло устранить всего полезного, что мы сделали для Сербии, а они (противники – ред.) опоздали", - подчеркнул собеседник агентства.
Оппозиционный блок "Сербия против насилия" заявляет, что не согласен с итогами внеочередных парламентских выборов в стране, и несколько раз выводил людей на протесты. В воскресенье вечером они переросли в беспорядки: толпа била палками стекла, закидывала жандармов камнями и попыталась захватить здание городской скупщины. И.о. мэра Белграда назвал происходящее "майданизацией", премьер Сербии заявила, что спецслужбы РФ предупреждали о планах оппозиции устроить беспорядки, а президент Сербии в связи с произошедшим созывал срочное заседание совета нацбезопасности.
Студенты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу и перекрестки перед зданиями правительства и МИД Сербии в центре Белграда - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Пушилин заявил, что Сербию попытаются уничтожить, как раньше Югославию
Вчера, 11:08
 
В миреСербияБелград (город)Беспорядки в БелградеРоссияАлександр ВучичАлександр ВулинНиколай ПатрушевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала