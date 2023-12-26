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Путин встретится с главой "Газпрома" в Петербурге

Путин встретится с главой "Газпрома" в Петербурге - РИА Новости, 26.12.2023

Путин встретится с главой "Газпрома" в Петербурге

Президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и проведет по видео-конференц-связи совещание по... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:12

2023-12-26T13:12

2023-12-26T13:16

газпром

санкт-петербург

алексей миллер

дмитрий песков

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и проведет по видео-конференц-связи совещание по развитию города и пригородов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В Питере по ВКС президент планирует провести совещание по вопросам развития Санкт-Петербурга и пригородов. Также планируется отдельная рабочая встреча президента с руководителем "Газпрома" Миллером", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231214/putin-1915825301.html

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газпром, санкт-петербург, алексей миллер, дмитрий песков, владимир путин, россия, экономика