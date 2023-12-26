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Путин встретится с главой "Газпрома" в Петербурге - РИА Новости, 26.12.2023
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13:12 26.12.2023 (обновлено: 13:16 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/vstrecha-1918152218.html
Путин встретится с главой "Газпрома" в Петербурге
Путин встретится с главой "Газпрома" в Петербурге - РИА Новости, 26.12.2023
Путин встретится с главой "Газпрома" в Петербурге
Президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и проведет по видео-конференц-связи совещание по... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:12
2023-12-26T13:16
газпром
санкт-петербург
алексей миллер
дмитрий песков
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и проведет по видео-конференц-связи совещание по развитию города и пригородов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В Питере по ВКС президент планирует провести совещание по вопросам развития Санкт-Петербурга и пригородов. Также планируется отдельная рабочая встреча президента с руководителем "Газпрома" Миллером", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231214/putin-1915825301.html
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газпром, санкт-петербург, алексей миллер, дмитрий песков, владимир путин, россия, экономика
Газпром, Санкт-Петербург, Алексей Миллер, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин встретится с главой "Газпрома" в Петербурге

Песков: Путин встретится с главой "Газпрома" Миллером в Петербурге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и проведет по видео-конференц-связи совещание по развитию города и пригородов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В Питере по ВКС президент планирует провести совещание по вопросам развития Санкт-Петербурга и пригородов. Также планируется отдельная рабочая встреча президента с руководителем "Газпрома" Миллером", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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ГазпромСанкт-ПетербургАлексей МиллерДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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