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Путин встретится с главой "Газпрома" в Петербурге
Путин встретится с главой "Газпрома" в Петербурге - РИА Новости, 26.12.2023
Путин встретится с главой "Газпрома" в Петербурге
Президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и проведет по видео-конференц-связи совещание по... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:12
2023-12-26T13:12
2023-12-26T13:16
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и проведет по видео-конференц-связи совещание по развитию города и пригородов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В Питере по ВКС президент планирует провести совещание по вопросам развития Санкт-Петербурга и пригородов. Также планируется отдельная рабочая встреча президента с руководителем "Газпрома" Миллером", - сказал Песков журналистам.
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газпром, санкт-петербург, алексей миллер, дмитрий песков, владимир путин, россия, экономика
Газпром, Санкт-Петербург, Алексей Миллер, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин встретится с главой "Газпрома" в Петербурге
Песков: Путин встретится с главой "Газпрома" Миллером в Петербурге