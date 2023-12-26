Рейтинг@Mail.ru
В Санкт-Петербурге проходит встреча глав государств СНГ - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 26.12.2023 (обновлено: 14:29 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/vstrecha-1918149311.html
В Санкт-Петербурге проходит встреча глав государств СНГ
В Санкт-Петербурге проходит встреча глав государств СНГ - РИА Новости, 26.12.2023
В Санкт-Петербурге проходит встреча глав государств СНГ
В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:06
2023-12-26T14:29
санкт-петербург
снг
владимир путин
павловск
европа
ильхам алиев
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918178648_0:364:2993:2048_1920x0_80_0_0_a1b42c7c81682e8e44fe1a1657578dc7.jpg
ПАВЛОВСК (С.-Петербург), 26 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом Владимир Путин.Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а во время экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы.Днем во вторник лидеры стран Содружества приехали в музей-заповедник "Павловск", затем их ждут в Царском селе и в Петергофе. В Павловске всех гостей, кроме президентов Азербайджана и Белоруссии Ильхама Алиева и Александра Лукашенко, которые в это время проводили двустороннюю встречу, рождественскими колядками встретил хор.После экскурсии по дворцу в одном из его залов для лидеров стран СНГ дали небольшой концерт: симфонический оркестр "Северная симфония" и его солисты — виолончелист Сергей Ролдугин и скрипач Павел Милюков — исполнили несколько классических вальсов и романсов. Вел мини-концерт спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.Павловский дворец и парк создавались в последней четверти XVIII — первой четверти XIX веков для великого князя Павла Петровича и его супруги. Лесные угодья (около 600 гектаров) неподалеку от Царского Села подарили великокняжеской чете Екатериной II в честь рождения их первенца — будущего императора Александра I. Дворцово-парковый ансамбль Павловска по сей день один из лучших пейзажных парков Европы. С 1796 по 1801 год Павловск был императорской резиденцией Павла I, а после его смерти по 1828-й — резиденцией вдовствующей императрицы Марии Федоровны.Основой художественных коллекций Павловского дворца стали собственные приобретения его первых хозяев во время тура по Европе под именем графов Северных в 1781-1782 годах, а также подарки, преподнесенные им во время этого путешествия от лица европейских монархов. Коллекции Павловска постоянно пополнялись и при последующих владельцах резиденции.Во время советских распродаж 1927-1934 годов многие произведения искусства изъяли из собрания "Павловска", и, в конце концов, они оказались в известных музеях Европы и США, в частных коллекциях. Великая Отечественная война и оккупация нанесли Павловску колоссальный ущерб. Эвакуировать удалось лишь около половины музейных коллекций (12 977 предметов из 22 133): их вывезли в Сарапул, Новосибирск, а также в Ленинград, где они хранились в подвале Исаакиевского собора. В оккупированном Павловске оставшиеся фонды разграбили или серьезно повредили. В январе 1944 года сам дворец сильно пострадал от пожара.Из всех дворцовых пригородов Ленинграда, разрушенных в годы войны, Павловск восстановили первым. Работы по консервации и реставрации дворца начались сразу же после освобождения города. В музей вернули сохраненные в эвакуации предметы, а послевоенный розыск пропавшего позволил вернуть во дворец 421 экспонат.В 1957 году для посетителей открыли первые пять парадных залов, а в 1970-м — полностью все музейные залы дворца. В 2023 году музей-заповедник "Павловск" посетило более 1,9 миллиона человек.
https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html
https://ria.ru/20231225/vstrecha-1918005507.html
https://ria.ru/20231222/sng-1917439064.html
https://ria.ru/20231218/moldaviya-1916513516.html
санкт-петербург
павловск
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918178648_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_540bd9b3e7dbed5ce7d6891900398481.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, снг, владимир путин, павловск, европа, ильхам алиев, александр лукашенко
Санкт-Петербург, СНГ, Владимир Путин, Павловск, Европа, Ильхам Алиев, Александр Лукашенко
В Санкт-Петербурге проходит встреча глав государств СНГ

Неформальный саммит глав государств СНГ начался с экскурсии в Павловске

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлавы стран-участниц СНГ на экскурсии по Павловскому дворцу
Главы стран-участниц СНГ на экскурсии по Павловскому дворцу - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Главы стран-участниц СНГ на экскурсии по Павловскому дворцу
Читать ria.ru в
ПАВЛОВСК (С.-Петербург), 26 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом Владимир Путин.
Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а во время экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы.
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав государств — участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
"Выгодно России". О чем договорился Путин с партнерами по ЕАЭС
25 декабря, 19:43
Днем во вторник лидеры стран Содружества приехали в музей-заповедник "Павловск", затем их ждут в Царском селе и в Петергофе. В Павловске всех гостей, кроме президентов Азербайджана и Белоруссии Ильхама Алиева и Александра Лукашенко, которые в это время проводили двустороннюю встречу, рождественскими колядками встретил хор.
После экскурсии по дворцу в одном из его залов для лидеров стран СНГ дали небольшой концерт: симфонический оркестр "Северная симфония" и его солисты — виолончелист Сергей Ролдугин и скрипач Павел Милюков — исполнили несколько классических вальсов и романсов. Вел мини-концерт спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
В Кремле оценили вероятность встречи Пашиняна и Алиева на саммите СНГ
25 декабря, 17:36
Павловский дворец и парк создавались в последней четверти XVIII — первой четверти XIX веков для великого князя Павла Петровича и его супруги. Лесные угодья (около 600 гектаров) неподалеку от Царского Села подарили великокняжеской чете Екатериной II в честь рождения их первенца — будущего императора Александра I. Дворцово-парковый ансамбль Павловска по сей день один из лучших пейзажных парков Европы. С 1796 по 1801 год Павловск был императорской резиденцией Павла I, а после его смерти по 1828-й — резиденцией вдовствующей императрицы Марии Федоровны.
Основой художественных коллекций Павловского дворца стали собственные приобретения его первых хозяев во время тура по Европе под именем графов Северных в 1781-1782 годах, а также подарки, преподнесенные им во время этого путешествия от лица европейских монархов. Коллекции Павловска постоянно пополнялись и при последующих владельцах резиденции.
Во время советских распродаж 1927-1934 годов многие произведения искусства изъяли из собрания "Павловска", и, в конце концов, они оказались в известных музеях Европы и США, в частных коллекциях. Великая Отечественная война и оккупация нанесли Павловску колоссальный ущерб. Эвакуировать удалось лишь около половины музейных коллекций (12 977 предметов из 22 133): их вывезли в Сарапул, Новосибирск, а также в Ленинград, где они хранились в подвале Исаакиевского собора. В оккупированном Павловске оставшиеся фонды разграбили или серьезно повредили. В январе 1944 года сам дворец сильно пострадал от пожара.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступает перед участниками военного парада в Ханкенди
Итоги года в СНГ: Баку забрал Карабах, Минск — ТЯО, у Киева дыра в бюджете
22 декабря, 12:41
Из всех дворцовых пригородов Ленинграда, разрушенных в годы войны, Павловск восстановили первым. Работы по консервации и реставрации дворца начались сразу же после освобождения города. В музей вернули сохраненные в эвакуации предметы, а послевоенный розыск пропавшего позволил вернуть во дворец 421 экспонат.
В 1957 году для посетителей открыли первые пять парадных залов, а в 1970-м — полностью все музейные залы дворца. В 2023 году музей-заповедник "Павловск" посетило более 1,9 миллиона человек.

Дворцово-парковый ансамбль Павловска включен в перечень федеральных объектов культурного наследия России, а также в список объектов Всемирного значения ЮНЕСКО в составе номинации "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников".

Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Молдавия намерена выйти еще из двух соглашений СНГ
18 декабря, 15:02
 
Санкт-ПетербургСНГВладимир ПутинПавловскЕвропаИльхам АлиевАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала