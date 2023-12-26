https://ria.ru/20231226/vstrecha-1918149311.html

В Санкт-Петербурге проходит встреча глав государств СНГ

В Санкт-Петербурге проходит встреча глав государств СНГ - РИА Новости, 26.12.2023

В Санкт-Петербурге проходит встреча глав государств СНГ

В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:06

2023-12-26T13:06

2023-12-26T14:29

санкт-петербург

снг

владимир путин

павловск

европа

ильхам алиев

александр лукашенко

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ПАВЛОВСК (С.-Петербург), 26 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом Владимир Путин.Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а во время экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы.Днем во вторник лидеры стран Содружества приехали в музей-заповедник "Павловск", затем их ждут в Царском селе и в Петергофе. В Павловске всех гостей, кроме президентов Азербайджана и Белоруссии Ильхама Алиева и Александра Лукашенко, которые в это время проводили двустороннюю встречу, рождественскими колядками встретил хор.После экскурсии по дворцу в одном из его залов для лидеров стран СНГ дали небольшой концерт: симфонический оркестр "Северная симфония" и его солисты — виолончелист Сергей Ролдугин и скрипач Павел Милюков — исполнили несколько классических вальсов и романсов. Вел мини-концерт спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.Павловский дворец и парк создавались в последней четверти XVIII — первой четверти XIX веков для великого князя Павла Петровича и его супруги. Лесные угодья (около 600 гектаров) неподалеку от Царского Села подарили великокняжеской чете Екатериной II в честь рождения их первенца — будущего императора Александра I. Дворцово-парковый ансамбль Павловска по сей день один из лучших пейзажных парков Европы. С 1796 по 1801 год Павловск был императорской резиденцией Павла I, а после его смерти по 1828-й — резиденцией вдовствующей императрицы Марии Федоровны.Основой художественных коллекций Павловского дворца стали собственные приобретения его первых хозяев во время тура по Европе под именем графов Северных в 1781-1782 годах, а также подарки, преподнесенные им во время этого путешествия от лица европейских монархов. Коллекции Павловска постоянно пополнялись и при последующих владельцах резиденции.Во время советских распродаж 1927-1934 годов многие произведения искусства изъяли из собрания "Павловска", и, в конце концов, они оказались в известных музеях Европы и США, в частных коллекциях. Великая Отечественная война и оккупация нанесли Павловску колоссальный ущерб. Эвакуировать удалось лишь около половины музейных коллекций (12 977 предметов из 22 133): их вывезли в Сарапул, Новосибирск, а также в Ленинград, где они хранились в подвале Исаакиевского собора. В оккупированном Павловске оставшиеся фонды разграбили или серьезно повредили. В январе 1944 года сам дворец сильно пострадал от пожара.Из всех дворцовых пригородов Ленинграда, разрушенных в годы войны, Павловск восстановили первым. Работы по консервации и реставрации дворца начались сразу же после освобождения города. В музей вернули сохраненные в эвакуации предметы, а послевоенный розыск пропавшего позволил вернуть во дворец 421 экспонат.В 1957 году для посетителей открыли первые пять парадных залов, а в 1970-м — полностью все музейные залы дворца. В 2023 году музей-заповедник "Павловск" посетило более 1,9 миллиона человек.

https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html

https://ria.ru/20231225/vstrecha-1918005507.html

https://ria.ru/20231222/sng-1917439064.html

https://ria.ru/20231218/moldaviya-1916513516.html

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павловск

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санкт-петербург, снг, владимир путин, павловск, европа, ильхам алиев, александр лукашенко