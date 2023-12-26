https://ria.ru/20231226/vmeshatelstvo-1918109173.html

МИД Китая заявил о недопустимости вмешательства в сотрудничество с Россией

МИД Китая заявил о недопустимости вмешательства в сотрудничество с Россией - РИА Новости, 26.12.2023

МИД Китая заявил о недопустимости вмешательства в сотрудничество с Россией

РФ и КНР ведут взаимовыгодное торговое сотрудничество, вмешательство и ограничения третьих сторон недопустимо, заявила на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:55

2023-12-26T10:55

2023-12-26T10:55

россия

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арктик спг - 2

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ПЕКИН, 26 дек - РИА Новости. РФ и КНР ведут взаимовыгодное торговое сотрудничество, вмешательство и ограничения третьих сторон недопустимо, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%. "Китай и Россия ведут нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, оно не должно подвергаться вмешательству или ограничениям третьих сторон", - заявила дипломат.

https://ria.ru/20231226/mao_tszedun-1918043207.html

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россия, китай, мао нин, арктик спг - 2, в мире