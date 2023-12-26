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МИД Китая заявил о недопустимости вмешательства в сотрудничество с Россией - РИА Новости, 26.12.2023
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10:55 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/vmeshatelstvo-1918109173.html
МИД Китая заявил о недопустимости вмешательства в сотрудничество с Россией
МИД Китая заявил о недопустимости вмешательства в сотрудничество с Россией - РИА Новости, 26.12.2023
МИД Китая заявил о недопустимости вмешательства в сотрудничество с Россией
РФ и КНР ведут взаимовыгодное торговое сотрудничество, вмешательство и ограничения третьих сторон недопустимо, заявила на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:55
2023-12-26T10:55
россия
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ПЕКИН, 26 дек - РИА Новости. РФ и КНР ведут взаимовыгодное торговое сотрудничество, вмешательство и ограничения третьих сторон недопустимо, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%. "Китай и Россия ведут нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, оно не должно подвергаться вмешательству или ограничениям третьих сторон", - заявила дипломат.
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россия, китай, мао нин, арктик спг - 2, в мире
Россия, Китай, Мао Нин, Арктик СПГ - 2, В мире
МИД Китая заявил о недопустимости вмешательства в сотрудничество с Россией

Мао Нин: вмешательство в торговое сотрудничество России и Китая недопустимо

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 дек - РИА Новости. РФ и КНР ведут взаимовыгодное торговое сотрудничество, вмешательство и ограничения третьих сторон недопустимо, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%.
"Китай и Россия ведут нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, оно не должно подвергаться вмешательству или ограничениям третьих сторон", - заявила дипломат.
Портрет Сталина в китайской провинции Хэнань - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Уроки китайского: Мао предупреждал нас про "меч Сталина"
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