https://ria.ru/20231226/ukraina-1918274195.html

СМИ: Украину ждет новый раздел территории

СМИ: Украину ждет новый раздел территории - РИА Новости, 26.12.2023

СМИ: Украину ждет новый раздел территории

Украина по итогу конфликта может потерять Одессу, Харьковскую область и часть территорий на западе страны, пишет сербская газета "Политика". РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:10

2023-12-26T18:10

2023-12-26T19:07

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украина по итогу конфликта может потерять Одессу, Харьковскую область и часть территорий на западе страны, пишет сербская газета "Политика"."Взятие Одессы и Харьковской области больше не призрачная идея, а стратегическая необходимость. То же самое и с Киевом, которому угрожают окружение и блокада, пока сами украинцы не решат свергнуть нынешнюю власть и принять мир. <…> Не умерились и амбиции Польши (как и Венгрии) к возвращению своих исторических территорий", — говорится в материале.Отмечается, что в текущих условиях раздел Украины кажется самым приемлемым выходом из конфликта. Автор статьи добавил, что Киеву начали сокращать помощь, призывая смириться с неизбежным.Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков — как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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