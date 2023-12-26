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СМИ: Украину ждет новый раздел территории - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 26.12.2023 (обновлено: 19:07 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918274195.html
СМИ: Украину ждет новый раздел территории
СМИ: Украину ждет новый раздел территории - РИА Новости, 26.12.2023
СМИ: Украину ждет новый раздел территории
Украина по итогу конфликта может потерять Одессу, Харьковскую область и часть территорий на западе страны, пишет сербская газета "Политика". РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:10
2023-12-26T19:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
киев
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украина по итогу конфликта может потерять Одессу, Харьковскую область и часть территорий на западе страны, пишет сербская газета "Политика"."Взятие Одессы и Харьковской области больше не призрачная идея, а стратегическая необходимость. То же самое и с Киевом, которому угрожают окружение и блокада, пока сами украинцы не решат свергнуть нынешнюю власть и принять мир. &lt;…&gt; Не умерились и амбиции Польши (как и Венгрии) к возвращению своих исторических территорий", — говорится в материале.Отмечается, что в текущих условиях раздел Украины кажется самым приемлемым выходом из конфликта. Автор статьи добавил, что Киеву начали сокращать помощь, призывая смириться с неизбежным.Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков — как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918218896.html
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в мире, украина, одесса, киев, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Киев, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
СМИ: Украину ждет новый раздел территории

Газета "Политика": Украина может потерять Одессу, Харьков и западные территории

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украина по итогу конфликта может потерять Одессу, Харьковскую область и часть территорий на западе страны, пишет сербская газета "Политика".
"Взятие Одессы и Харьковской области больше не призрачная идея, а стратегическая необходимость. То же самое и с Киевом, которому угрожают окружение и блокада, пока сами украинцы не решат свергнуть нынешнюю власть и принять мир. <…> Не умерились и амбиции Польши (как и Венгрии) к возвращению своих исторических территорий", — говорится в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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Вчера, 15:48
Отмечается, что в текущих условиях раздел Украины кажется самым приемлемым выходом из конфликта. Автор статьи добавил, что Киеву начали сокращать помощь, призывая смириться с неизбежным.
Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков — как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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Вчера, 11:14
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаКиевВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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