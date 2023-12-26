https://ria.ru/20231226/ukraina-1918274195.html
СМИ: Украину ждет новый раздел территории
СМИ: Украину ждет новый раздел территории - РИА Новости, 26.12.2023
СМИ: Украину ждет новый раздел территории
Украина по итогу конфликта может потерять Одессу, Харьковскую область и часть территорий на западе страны, пишет сербская газета "Политика". РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:10
2023-12-26T18:10
2023-12-26T19:07
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владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украина по итогу конфликта может потерять Одессу, Харьковскую область и часть территорий на западе страны, пишет сербская газета "Политика"."Взятие Одессы и Харьковской области больше не призрачная идея, а стратегическая необходимость. То же самое и с Киевом, которому угрожают окружение и блокада, пока сами украинцы не решат свергнуть нынешнюю власть и принять мир. <…> Не умерились и амбиции Польши (как и Венгрии) к возвращению своих исторических территорий", — говорится в материале.Отмечается, что в текущих условиях раздел Украины кажется самым приемлемым выходом из конфликта. Автор статьи добавил, что Киеву начали сокращать помощь, призывая смириться с неизбежным.Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков — как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Киев, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
СМИ: Украину ждет новый раздел территории
Газета "Политика": Украина может потерять Одессу, Харьков и западные территории