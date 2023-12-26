Экс-сотрудник Белого дома рассказал, почему Киев не получил новую помощь
Аллен: Украина не получила новой помощи от США из-за провала контрнаступа
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Киев не получил дополнительную помощь от США из-за провала контрнаступления, заявил бывший высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности США при президенте страны и экс-помощник 43-го американского президента Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен.
"Дополнительное снабжение уже было бы предоставлено, если бы контрнаступление прошло успешнее... Мы привыкли говорить, что Америка любит поддерживать победителя, и я думаю, что как только контрнаступление пойдет лучше, это проложит путь к существенной дополнительной (помощи)", - заявил Аллен изданию Newsweek.
По словам Аллена, если бы украинское контрнаступление достигло хотя "бы каких-то целей", то договоритЬся о выделении Киеву помощи в США было бы проще.
На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о том, что США по-прежнему намерены объявить до конца года о последнем пакете помощи Украине, а новые поставки оружия потребуют поддержки Конгрессом выделения новых средств Киеву.
Тем не менее подвижек в согласовании запроса администрации о новой помощи Украине нет. Законодатели ушли на каникулы до 8 и 9 января для сената и палаты представителей соответственно, так и не договорившись о законопроекте. При этом в Белом доме вновь повторили, что поддержка запроса имеет критическое значение.
Республиканцы требуют от администрации урегулирования ситуации на южной границе США и ставят это в качестве условия для утверждения запрошенного Байденом пакета помощи Украине, Израилю и на решение других международных вопросов. Договориться сторонам пока не удалось, более того, по данным СМИ, между администрацией Байдена и его однопартийцами из Демократической партии, представляющими латиноамериканское сообщество, нарастают разногласия из-за переговоров Белого дома с республиканцами по борьбе с миграционным кризисом в обмен на выделение помощи Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.