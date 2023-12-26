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Экс-сотрудник Белого дома рассказал, почему Киев не получил новую помощь - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 26.12.2023 (обновлено: 14:50 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918198906.html
Экс-сотрудник Белого дома рассказал, почему Киев не получил новую помощь
Экс-сотрудник Белого дома рассказал, почему Киев не получил новую помощь - РИА Новости, 26.12.2023
Экс-сотрудник Белого дома рассказал, почему Киев не получил новую помощь
Киев не получил дополнительную помощь от США из-за провала контрнаступления, заявил бывший высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности США при РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:43
2023-12-26T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
карин жан-пьер
джордж буш (младший)
сергей лавров
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Киев не получил дополнительную помощь от США из-за провала контрнаступления, заявил бывший высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности США при президенте страны и экс-помощник 43-го американского президента Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен. "Дополнительное снабжение уже было бы предоставлено, если бы контрнаступление прошло успешнее... Мы привыкли говорить, что Америка любит поддерживать победителя, и я думаю, что как только контрнаступление пойдет лучше, это проложит путь к существенной дополнительной (помощи)", - заявил Аллен изданию Newsweek. По словам Аллена, если бы украинское контрнаступление достигло хотя "бы каких-то целей", то договоритЬся о выделении Киеву помощи в США было бы проще. На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о том, что США по-прежнему намерены объявить до конца года о последнем пакете помощи Украине, а новые поставки оружия потребуют поддержки Конгрессом выделения новых средств Киеву. Тем не менее подвижек в согласовании запроса администрации о новой помощи Украине нет. Законодатели ушли на каникулы до 8 и 9 января для сената и палаты представителей соответственно, так и не договорившись о законопроекте. При этом в Белом доме вновь повторили, что поддержка запроса имеет критическое значение. Республиканцы требуют от администрации урегулирования ситуации на южной границе США и ставят это в качестве условия для утверждения запрошенного Байденом пакета помощи Украине, Израилю и на решение других международных вопросов. Договориться сторонам пока не удалось, более того, по данным СМИ, между администрацией Байдена и его однопартийцами из Демократической партии, представляющими латиноамериканское сообщество, нарастают разногласия из-за переговоров Белого дома с республиканцами по борьбе с миграционным кризисом в обмен на выделение помощи Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
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в мире, украина, сша, киев, карин жан-пьер, джордж буш (младший), сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Карин Жан-Пьер, Джордж Буш (младший), Сергей Лавров, НАТО
Экс-сотрудник Белого дома рассказал, почему Киев не получил новую помощь

Аллен: Украина не получила новой помощи от США из-за провала контрнаступа

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Киев не получил дополнительную помощь от США из-за провала контрнаступления, заявил бывший высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности США при президенте страны и экс-помощник 43-го американского президента Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен.
"Дополнительное снабжение уже было бы предоставлено, если бы контрнаступление прошло успешнее... Мы привыкли говорить, что Америка любит поддерживать победителя, и я думаю, что как только контрнаступление пойдет лучше, это проложит путь к существенной дополнительной (помощи)", - заявил Аллен изданию Newsweek.
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По словам Аллена, если бы украинское контрнаступление достигло хотя "бы каких-то целей", то договоритЬся о выделении Киеву помощи в США было бы проще.
На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о том, что США по-прежнему намерены объявить до конца года о последнем пакете помощи Украине, а новые поставки оружия потребуют поддержки Конгрессом выделения новых средств Киеву.
Тем не менее подвижек в согласовании запроса администрации о новой помощи Украине нет. Законодатели ушли на каникулы до 8 и 9 января для сената и палаты представителей соответственно, так и не договорившись о законопроекте. При этом в Белом доме вновь повторили, что поддержка запроса имеет критическое значение.
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Республиканцы требуют от администрации урегулирования ситуации на южной границе США и ставят это в качестве условия для утверждения запрошенного Байденом пакета помощи Украине, Израилю и на решение других международных вопросов. Договориться сторонам пока не удалось, более того, по данным СМИ, между администрацией Байдена и его однопартийцами из Демократической партии, представляющими латиноамериканское сообщество, нарастают разногласия из-за переговоров Белого дома с республиканцами по борьбе с миграционным кризисом в обмен на выделение помощи Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 декабря, 16:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевКарин Жан-ПьерДжордж Буш (младший)Сергей ЛавровНАТО
 
 
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