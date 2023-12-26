https://ria.ru/20231226/tsbt-1918142057.html

В России расширят эксперимент по внедрению биометрии для посадки на поезд

В России расширят эксперимент по внедрению биометрии для посадки на поезд - РИА Новости, 26.12.2023

В России расширят эксперимент по внедрению биометрии для посадки на поезд

Центр биометрических технологий (ЦБТ) планирует масштабировать эксперимент по посадке на скоростные поезда дальнего следования по биометрии без предъявления... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:47

2023-12-26T12:47

2023-12-26T12:47

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Центр биометрических технологий (ЦБТ) планирует масштабировать эксперимент по посадке на скоростные поезда дальнего следования по биометрии без предъявления паспорта в 2025 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе центра. Осенью генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщал в интервью РИА Новости, что компания разрабатывает алгоритм идентификации пассажиров поездов по биометрии и рассматривает среди вариантов делать это при покупке билета или при посадке в поезд. В июле 2023 года замгендиректора компании Евгений Чаркин сообщил агентству о планах тестирования посадки в поезд по биометрии для пассажиров "Сапсана". Запуск такой системы, добавлял он, возможен в первом квартале 2024 года. "ЦБТ совместно с РЖД работает над сервисом, который позволит гражданам осуществлять посадку на скоростные поезда дальнего следования по биометрии без предъявления паспорта", - сказали в пресс-службе. "Масштабирование сервиса запланировано на 2025 год", - добавили в ЦБТ. В центре уточнили, что тестирование технологии в закрытом формате пройдет в первом полугодии 2024 года. По его результатам будет принято решение о возможности запуска сервиса в пилотном режиме. "Запуск сервиса в пилотном режиме возможен не ранее второго полугодия 2024 года. На сегодняшний день в качестве площадки для "пилота" рассматриваются скоростные поезда, следующие по маршруту Москва – Санкт-Петербург", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231207/biometriya-1914326173.html

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