В России расширят эксперимент по внедрению биометрии для посадки на поезд
ЦБТ планирует расширить эксперимент по посадке на скоростные поезда по биометрии
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий | Перейти в медиабанкОформление паспортов с дополнительными биометрическими данными
Оформление паспортов с дополнительными биометрическими данными. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Центр биометрических технологий (ЦБТ) планирует масштабировать эксперимент по посадке на скоростные поезда дальнего следования по биометрии без предъявления паспорта в 2025 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе центра.
Осенью генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщал в интервью РИА Новости, что компания разрабатывает алгоритм идентификации пассажиров поездов по биометрии и рассматривает среди вариантов делать это при покупке билета или при посадке в поезд. В июле 2023 года замгендиректора компании Евгений Чаркин сообщил агентству о планах тестирования посадки в поезд по биометрии для пассажиров "Сапсана". Запуск такой системы, добавлял он, возможен в первом квартале 2024 года.
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"ЦБТ совместно с РЖД работает над сервисом, который позволит гражданам осуществлять посадку на скоростные поезда дальнего следования по биометрии без предъявления паспорта", - сказали в пресс-службе.
"Масштабирование сервиса запланировано на 2025 год", - добавили в ЦБТ. В центре уточнили, что тестирование технологии в закрытом формате пройдет в первом полугодии 2024 года. По его результатам будет принято решение о возможности запуска сервиса в пилотном режиме.
"Запуск сервиса в пилотном режиме возможен не ранее второго полугодия 2024 года. На сегодняшний день в качестве площадки для "пилота" рассматриваются скоростные поезда, следующие по маршруту Москва – Санкт-Петербург", - отметили в пресс-службе.