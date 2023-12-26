https://ria.ru/20231226/svo-1918159316.html

Российские военные расширяют контроль в зоне СВО, заявил Шойгу

Российские военные расширяют контроль в зоне СВО, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.12.2023

Российские военные расширяют контроль в зоне СВО, заявил Шойгу

Армия России занимает все более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях в зоне специальной военной операции, заявил министр... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:28

2023-12-26T13:28

2023-12-26T13:28

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

россия

безопасность

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Армия России занимает все более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях в зоне специальной военной операции, заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании. "Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях. Мы последовательно идем к достижению заявленных целей спецоперации", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

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2023

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сергей шойгу, россия, безопасность