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Российские военные расширяют контроль в зоне СВО, заявил Шойгу
Российские военные расширяют контроль в зоне СВО, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.12.2023
Российские военные расширяют контроль в зоне СВО, заявил Шойгу
Армия России занимает все более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях в зоне специальной военной операции, заявил министр... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:28
2023-12-26T13:28
2023-12-26T13:28
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
безопасность
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Армия России занимает все более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях в зоне специальной военной операции, заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании. "Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях. Мы последовательно идем к достижению заявленных целей спецоперации", - сказал Шойгу.
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сергей шойгу, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Безопасность
Российские военные расширяют контроль в зоне СВО, заявил Шойгу
Шойгу: ВС России занимают более выгодные позиции и расширяют контроль в зоне СВО