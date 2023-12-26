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Суд повторно дал восемь лет бывшему замгубернатора Владимирской области - РИА Новости, 26.12.2023
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17:38 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/sud-1918259651.html
Суд повторно дал восемь лет бывшему замгубернатора Владимирской области
Суд повторно дал восемь лет бывшему замгубернатора Владимирской области - РИА Новости, 26.12.2023
Суд повторно дал восемь лет бывшему замгубернатора Владимирской области
Суд после нового рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области Рената Чагаева вновь назначил ему 8 лет колонии... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:38
2023-12-26T17:38
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РЯЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Суд после нового рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области Рената Чагаева вновь назначил ему 8 лет колонии строгого режима, сообщил Октябрьский районный суд Владимира. В сентябре прошлого года СУСК РФ по региону сообщало, что суд назначил Чагаеву 8 лет колонии строгого режима и штраф в 30 миллионов рублей за взятки. По данным картотеки дел на сайте Октябрьского районного суда Владимира, приговор был отменен вторым кассационным судом общей юрисдикции, дело направлено на новое рассмотрение. "Сегодня Октябрьским районным судом города Владимира постановлен приговор в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области Чагаева Р.Б., которым он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном размере)", - сообщил суд на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Установлено, что Чагаев в 2016-2018 годах неоднократно получал незаконные вознаграждения на общую сумму 615 тысяч рублей от директора государственного бюджетного учреждения за осуществление его общего покровительства. Кроме того, в марте 2018 года получил взятку в размере 1 миллиона рублей за принятие выполненных работ по контракту в интересах юридического лица и его генерального директора. Чагаев вину не признал. Суд по совокупности преступлений назначил ему "наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 30 000 000 рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 7 лет". Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, владимирская область, владимир, россия
Происшествия, Владимирская область, Владимир, Россия
Суд повторно дал восемь лет бывшему замгубернатора Владимирской области

Суд повторно дал 8 лет бывшему замгубернатора Владимирской области Чагаеву

© iStock.com / AndreyPopovСудья держит в руках документы
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© iStock.com / AndreyPopov
Судья держит в руках документы. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Суд после нового рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области Рената Чагаева вновь назначил ему 8 лет колонии строгого режима, сообщил Октябрьский районный суд Владимира.
В сентябре прошлого года СУСК РФ по региону сообщало, что суд назначил Чагаеву 8 лет колонии строгого режима и штраф в 30 миллионов рублей за взятки.
По данным картотеки дел на сайте Октябрьского районного суда Владимира, приговор был отменен вторым кассационным судом общей юрисдикции, дело направлено на новое рассмотрение.
«
"Сегодня Октябрьским районным судом города Владимира постановлен приговор в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области Чагаева Р.Б., которым он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном размере)", - сообщил суд на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Установлено, что Чагаев в 2016-2018 годах неоднократно получал незаконные вознаграждения на общую сумму 615 тысяч рублей от директора государственного бюджетного учреждения за осуществление его общего покровительства. Кроме того, в марте 2018 года получил взятку в размере 1 миллиона рублей за принятие выполненных работ по контракту в интересах юридического лица и его генерального директора.
Чагаев вину не признал. Суд по совокупности преступлений назначил ему "наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 30 000 000 рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 7 лет".
Приговор в законную силу не вступил.
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