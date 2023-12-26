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США создали "преступную банду" для борьбы с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2023
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03:50 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/ssha-1918073197.html
США создали "преступную банду" для борьбы с Россией, пишут СМИ
США создали "преступную банду" для борьбы с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2023
США создали "преступную банду" для борьбы с Россией, пишут СМИ
США идут на провальные и трудоемкие меры для присвоения российских активов, пишет портал Sohu. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T03:50
2023-12-26T03:50
в мире
сша
россия
украина
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. США идут на провальные и трудоемкие меры для присвоения российских активов, пишет портал Sohu."США позарились на российские 300 миллиардов зарубежных активов и в самом деле решили сколотить настоящую преступную банду, чтобы украсть их. Подобный способ добычи денег, можно сказать, практически самый дорогостоящий и провальный", — отметил автор.В материале указано, что Байден, разжигая конфликт России и Украины, опирался на европейский капитал. Но теперь, пояснил автор, есть опасения, что эти средства покинут США. Это, заключил обозреватель, стало одним из самых роковых стратегических промахов Вашингтона.Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что изъятие российских активов Западом может спровоцировать мировой финансовый кризис.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, россия, украина, константин косачев, совет федерации рф
В мире, США, Россия, Украина, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
США создали "преступную банду" для борьбы с Россией, пишут СМИ

Sohu: США создали преступную банду ради кражи российских активов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. США идут на провальные и трудоемкие меры для присвоения российских активов, пишет портал Sohu.
«
"США позарились на российские 300 миллиардов зарубежных активов и в самом деле решили сколотить настоящую преступную банду, чтобы украсть их. Подобный способ добычи денег, можно сказать, практически самый дорогостоящий и провальный", — отметил автор.
В материале указано, что Байден, разжигая конфликт России и Украины, опирался на европейский капитал. Но теперь, пояснил автор, есть опасения, что эти средства покинут США. Это, заключил обозреватель, стало одним из самых роковых стратегических промахов Вашингтона.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что изъятие российских активов Западом может спровоцировать мировой финансовый кризис.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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