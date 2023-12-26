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США создали "преступную банду" для борьбы с Россией, пишут СМИ

США создали "преступную банду" для борьбы с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2023

США создали "преступную банду" для борьбы с Россией, пишут СМИ

США идут на провальные и трудоемкие меры для присвоения российских активов, пишет портал Sohu. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T03:50

2023-12-26T03:50

2023-12-26T03:50

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. США идут на провальные и трудоемкие меры для присвоения российских активов, пишет портал Sohu."США позарились на российские 300 миллиардов зарубежных активов и в самом деле решили сколотить настоящую преступную банду, чтобы украсть их. Подобный способ добычи денег, можно сказать, практически самый дорогостоящий и провальный", — отметил автор.В материале указано, что Байден, разжигая конфликт России и Украины, опирался на европейский капитал. Но теперь, пояснил автор, есть опасения, что эти средства покинут США. Это, заключил обозреватель, стало одним из самых роковых стратегических промахов Вашингтона.Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что изъятие российских активов Западом может спровоцировать мировой финансовый кризис.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231223/aktivy-1917564102.html

сша

россия

украина

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в мире, сша, россия, украина, константин косачев, совет федерации рф