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Путин заявил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ

Путин заявил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ - РИА Новости, 26.12.2023

Путин заявил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ

Россия во время своего председательства в СНГ в 2024 году будет работать с партнерами над расширением расчетов в национальных валютах, заявил Владимир Путин на... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:59

2023-12-26T18:59

2023-12-26T20:44

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Россия во время своего председательства в СНГ в 2024 году будет работать с партнерами над расширением расчетов в национальных валютах, заявил Владимир Путин на неформальном саммите Содружества в Константиновском дворце."Продолжим работу с партнерами по Содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты. Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств", — сказал российский лидер.Президент пообещал уделить пристальное внимание укреплению экономического сотрудничества в рамках СНГ."В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за десять месяцев, он увеличился на два процента и составил 83,7 миллиарда долларов", — уточнил Путин.Глава государства подчеркнул, что Россия в качестве председателя Содружества планирует выстраивать совместную работу по тематике поддержания безопасности и стабильности в евразийском регионе, борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.Кроме того, Путин призвал коллег поддержать выдвинутые Россией инициативы о создании Евразийской академии киноискусств и учреждения Евразийской кинопремии, возрождении международного конкурса популярной песни "Интервидение".Неформальная встреча лидеров стран СНГ традиционно проходит в декабре. Владимир Путин пригласил в Санкт-Петербург коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Перед началом неформального саммита его участники побывали в музеях-заповедниках "Павловск", "Царское Село" и "Петергоф".

https://rsport.ria.ru/20231226/igry_buduschego-1918306989.html

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россия, снг, в мире, владимир путин, азербайджан, санкт-петербург