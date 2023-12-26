Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 26.12.2023 (обновлено: 20:44 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/soyuz-1918298650.html
Путин заявил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ
Путин заявил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ - РИА Новости, 26.12.2023
Путин заявил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ
Россия во время своего председательства в СНГ в 2024 году будет работать с партнерами над расширением расчетов в национальных валютах, заявил Владимир Путин на... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:59
2023-12-26T20:44
россия
снг
в мире
владимир путин
азербайджан
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918299745_0:295:3089:2033_1920x0_80_0_0_9d4e39b957f4c749ebeb1fa5b268ebe9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Россия во время своего председательства в СНГ в 2024 году будет работать с партнерами над расширением расчетов в национальных валютах, заявил Владимир Путин на неформальном саммите Содружества в Константиновском дворце.&quot;Продолжим работу с партнерами по Содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты. Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств&quot;, — сказал российский лидер.Президент пообещал уделить пристальное внимание укреплению экономического сотрудничества в рамках СНГ."В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за десять месяцев, он увеличился на два процента и составил 83,7 миллиарда долларов", — уточнил Путин.Глава государства подчеркнул, что Россия в качестве председателя Содружества планирует выстраивать совместную работу по тематике поддержания безопасности и стабильности в евразийском регионе, борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.Кроме того, Путин призвал коллег поддержать выдвинутые Россией инициативы о создании Евразийской академии киноискусств и учреждения Евразийской кинопремии, возрождении международного конкурса популярной песни "Интервидение".Неформальная встреча лидеров стран СНГ традиционно проходит в декабре. Владимир Путин пригласил в Санкт-Петербург коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Перед началом неформального саммита его участники побывали в музеях-заповедниках "Павловск", "Царское Село" и "Петергоф".
https://rsport.ria.ru/20231226/igry_buduschego-1918306989.html
https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html
россия
азербайджан
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918299745_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_41a7da7b7489f6c935ef94dc41f6e833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, снг, в мире, владимир путин, азербайджан, санкт-петербург
Россия, СНГ, В мире, Владимир Путин, Азербайджан, Санкт-Петербург
Путин заявил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ

Путин сообщил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНеформальная встреча глав государств — участников СНГ
Неформальная встреча глав государств — участников СНГ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Неформальная встреча глав государств — участников СНГ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Россия во время своего председательства в СНГ в 2024 году будет работать с партнерами над расширением расчетов в национальных валютах, заявил Владимир Путин на неформальном саммите Содружества в Константиновском дворце.
«

"Продолжим работу с партнерами по Содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты. Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств", — сказал российский лидер.

Президент пообещал уделить пристальное внимание укреплению экономического сотрудничества в рамках СНГ.
"В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за десять месяцев, он увеличился на два процента и составил 83,7 миллиарда долларов", — уточнил Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Путин пригласил лидеров СНГ на открытие Игр будущего в Казани
Вчера, 19:13
Глава государства подчеркнул, что Россия в качестве председателя Содружества планирует выстраивать совместную работу по тематике поддержания безопасности и стабильности в евразийском регионе, борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.
Кроме того, Путин призвал коллег поддержать выдвинутые Россией инициативы о создании Евразийской академии киноискусств и учреждения Евразийской кинопремии, возрождении международного конкурса популярной песни "Интервидение".

В 2023 году председательство в Содружестве Независимых Государств осуществляет Киргизия.

Неформальная встреча лидеров стран СНГ традиционно проходит в декабре. Владимир Путин пригласил в Санкт-Петербург коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Перед началом неформального саммита его участники побывали в музеях-заповедниках "Павловск", "Царское Село" и "Петергоф".
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав государств — участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
"Выгодно России". О чем договорился Путин с партнерами по ЕАЭС
25 декабря, 19:43
 
РоссияСНГВ миреВладимир ПутинАзербайджанСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала