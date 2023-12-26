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Путин оценил гуманитарное сотрудничество со странами СНГ - РИА Новости, 26.12.2023
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19:28 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/sng-1918310511.html
Путин оценил гуманитарное сотрудничество со странами СНГ
Путин оценил гуманитарное сотрудничество со странами СНГ - РИА Новости, 26.12.2023
Путин оценил гуманитарное сотрудничество со странами СНГ
Президент РФ Владимир Путин пригласил все страны СНГ принять участие в реализации гуманитарных инициатив России, в частности - создании Евразийской академии... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:28
2023-12-26T19:28
россия
сочи
владимир путин
казахстан
снг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил все страны СНГ принять участие в реализации гуманитарных инициатив России, в частности - создании Евразийской академии киноискусства и кинопремий. "Хотел бы также напомнить о выдвинутых Россией инициативах создания Евразийской академии киноискусства и учреждении Евразийской кинопремии, возрождении международного конкурса популярной песни "Интервидение". Рассчитываю на вашу благожелательную реакцию", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Он добавил, что приглашает все страны Содружества принять участие в реализации этих проектов. "Я думаю, что это будет интересно, познавательно, полезно для народов всех наших стран", - подчеркнул президент. Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Путин напомнил, что 13 октября на бишкекском саммите был подписан договор об учреждении Международной организации по русскому языку. По словам президента, эта структура со штаб-квартирой в Сочи призвана содействовать продвижению русского языка не только на пространстве СНГ, но и за его пределами. "В процессе подготовки этого документа, этого договора всеми признавалось, что русский язык является важнейшим консолидирующим документом на постсоветском пространстве, ключом к взаимопониманию и свободному общению для сотен миллионов жителей стран СНГ", - подчеркнул российский лидер. В целом, по оценке президента РФ, гуманитарное сотрудничество развивается поступательно и успешно. По его словам, эта сфера опирается на многовековую общую историю, глубокое переплетение культур. "Не случайно мы с вами прошлись сегодня по исторической части нашего когда-то единого государства. Я знаю, что президент Казахстана подготовил специальную информацию по этому вопросу", - сказал Путин, уточнив, что этот доклад будет заслушан в закрытом режиме.
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россия, сочи, владимир путин, казахстан, снг
Россия, Сочи, Владимир Путин, Казахстан, СНГ
Путин оценил гуманитарное сотрудничество со странами СНГ

Путин пригласил страны СНГ принять участие в реализации гуминициатив России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНеформальная встреча глав государств-участников СНГ.
Неформальная встреча глав государств-участников СНГ. - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Неформальная встреча глав государств-участников СНГ.
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил все страны СНГ принять участие в реализации гуманитарных инициатив России, в частности - создании Евразийской академии киноискусства и кинопремий.
"Хотел бы также напомнить о выдвинутых Россией инициативах создания Евразийской академии киноискусства и учреждении Евразийской кинопремии, возрождении международного конкурса популярной песни "Интервидение". Рассчитываю на вашу благожелательную реакцию", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Он добавил, что приглашает все страны Содружества принять участие в реализации этих проектов. "Я думаю, что это будет интересно, познавательно, полезно для народов всех наших стран", - подчеркнул президент.
Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Путин напомнил, что 13 октября на бишкекском саммите был подписан договор об учреждении Международной организации по русскому языку. По словам президента, эта структура со штаб-квартирой в Сочи призвана содействовать продвижению русского языка не только на пространстве СНГ, но и за его пределами. "В процессе подготовки этого документа, этого договора всеми признавалось, что русский язык является важнейшим консолидирующим документом на постсоветском пространстве, ключом к взаимопониманию и свободному общению для сотен миллионов жителей стран СНГ", - подчеркнул российский лидер.
В целом, по оценке президента РФ, гуманитарное сотрудничество развивается поступательно и успешно. По его словам, эта сфера опирается на многовековую общую историю, глубокое переплетение культур. "Не случайно мы с вами прошлись сегодня по исторической части нашего когда-то единого государства. Я знаю, что президент Казахстана подготовил специальную информацию по этому вопросу", - сказал Путин, уточнив, что этот доклад будет заслушан в закрытом режиме.
Неформальная встреча глав государств — участников СНГ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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