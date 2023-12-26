Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье девочка в детском саду укололась шприцем, заявила прокуратура - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 26.12.2023 (обновлено: 14:28 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/shprits-1918101237.html
В Подмосковье девочка в детском саду укололась шприцем, заявила прокуратура
В Подмосковье девочка в детском саду укололась шприцем, заявила прокуратура - РИА Новости, 26.12.2023
В Подмосковье девочка в детском саду укололась шприцем, заявила прокуратура
В подмосковном городе Орехово-Зуево шестилетняя девочка укололась найденным на территории детского сада шприцем, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:13
2023-12-26T14:28
происшествия
здоровье - общество
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В подмосковном городе Орехово-Зуево шестилетняя девочка укололась найденным на территории детского сада шприцем, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "По предварительной информации, 25 декабря воспитанники одного из детских садов &lt;…&gt; на прогулке обнаружили пустой шприц возле забора. В результате шестилетняя девочка получила инъекционные повреждения запястья и кисти", — говорится в релизе.Ребенку оказали медицинскую помощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит территориальный отдел полиции.Проверку начал и подмосковный главк Следственного комитета.
https://ria.ru/20230826/ukol-1892341136.html
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_941e522a729a99010276a96361e113ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, орехово-зуево, московская область (подмосковье)
Происшествия, Здоровье - Общество, Орехово-Зуево, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье девочка в детском саду укололась шприцем, заявила прокуратура

Прокуратура: в Орехово-Зуево девочка укололась найденным у детского сада шприцем

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В подмосковном городе Орехово-Зуево шестилетняя девочка укололась найденным на территории детского сада шприцем, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"По предварительной информации, 25 декабря воспитанники одного из детских садов <…> на прогулке обнаружили пустой шприц возле забора. В результате шестилетняя девочка получила инъекционные повреждения запястья и кисти", — говорится в релизе.
Ребенку оказали медицинскую помощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит территориальный отдел полиции.
Проверку начал и подмосковный главк Следственного комитета.
Шприцы - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Инфекционист рассказал, что делать при уколе использованным шприцом
26 августа, 03:20
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоОрехово-ЗуевоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала