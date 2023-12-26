https://ria.ru/20231226/shprits-1918101237.html
В Подмосковье девочка в детском саду укололась шприцем, заявила прокуратура
В Подмосковье девочка в детском саду укололась шприцем, заявила прокуратура - РИА Новости, 26.12.2023
В Подмосковье девочка в детском саду укололась шприцем, заявила прокуратура
В подмосковном городе Орехово-Зуево шестилетняя девочка укололась найденным на территории детского сада шприцем, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:13
2023-12-26T10:13
2023-12-26T14:28
происшествия
здоровье - общество
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В подмосковном городе Орехово-Зуево шестилетняя девочка укололась найденным на территории детского сада шприцем, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "По предварительной информации, 25 декабря воспитанники одного из детских садов <…> на прогулке обнаружили пустой шприц возле забора. В результате шестилетняя девочка получила инъекционные повреждения запястья и кисти", — говорится в релизе.Ребенку оказали медицинскую помощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит территориальный отдел полиции.Проверку начал и подмосковный главк Следственного комитета.
https://ria.ru/20230826/ukol-1892341136.html
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_941e522a729a99010276a96361e113ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, орехово-зуево, московская область (подмосковье)
Происшествия, Здоровье - Общество, Орехово-Зуево, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье девочка в детском саду укололась шприцем, заявила прокуратура
Прокуратура: в Орехово-Зуево девочка укололась найденным у детского сада шприцем
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В подмосковном городе Орехово-Зуево шестилетняя девочка укололась найденным на территории детского сада шприцем, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"По предварительной информации, 25 декабря воспитанники одного из детских садов <…> на прогулке обнаружили пустой шприц возле забора. В результате шестилетняя девочка получила инъекционные повреждения запястья и кисти", — говорится в релизе.
Ребенку оказали медицинскую помощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит территориальный отдел полиции.
Проверку начал и подмосковный главк Следственного комитета.
Инфекционист рассказал, что делать при уколе использованным шприцом