https://ria.ru/20231226/shprits-1918101237.html

В Подмосковье девочка в детском саду укололась шприцем, заявила прокуратура

В Подмосковье девочка в детском саду укололась шприцем, заявила прокуратура - РИА Новости, 26.12.2023

В Подмосковье девочка в детском саду укололась шприцем, заявила прокуратура

В подмосковном городе Орехово-Зуево шестилетняя девочка укололась найденным на территории детского сада шприцем, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:13

2023-12-26T10:13

2023-12-26T14:28

происшествия

здоровье - общество

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В подмосковном городе Орехово-Зуево шестилетняя девочка укололась найденным на территории детского сада шприцем, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "По предварительной информации, 25 декабря воспитанники одного из детских садов <…> на прогулке обнаружили пустой шприц возле забора. В результате шестилетняя девочка получила инъекционные повреждения запястья и кисти", — говорится в релизе.Ребенку оказали медицинскую помощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит территориальный отдел полиции.Проверку начал и подмосковный главк Следственного комитета.

https://ria.ru/20230826/ukol-1892341136.html

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, орехово-зуево, московская область (подмосковье)