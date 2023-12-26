Бывший глава контрразведки Сербии назвал виновных в беспорядках в Белграде

БЕЛГРАД, 26 дек - РИА Новости. За протестами оппозиции в Сербии против результатов прошедших 17 декабря выборов стоит Запад, планировалась революция по белорусскому сценарию, заявил РИА Новости экс-глава агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и председатель "Движения социалистов" Александр Вулин.Экс-глава БИА в свете введенных против него ранее санкций США подал в отставку, о чем заявил в начале ноября в официальном сообщении. По его словам, Запад требует от Белграда признать независимость Косово, прекратить поддержку Республики Сербской Боснии и Герцеговины и ввести санкции в отношении РФ, "перестать быть суверенной страной и нацией"."Речь идет не о моем личном мнении, точно знаю, что за насильственными протестами в Сербии стоит Запад. Днями перед выборами представители пронатовской оппозиции сообщали западным дипломатам, что не признают итогов волеизъявления, а те одобряли. Единый блок пронатовской оппозиции сформирован после того, как НКО NDI (National Democratic Institute), служащая прикрытием для разведдеятельности, провела социсследования, целью которых было собрать и объединить их вне зависимости от различий. Эти исследования сознательно подстраивались НКО NDI под политические нужды Запада, поэтому представляли фаворитом один блок и лучшие позиции для отдельных партий", - заявил экс-глава контрразведки Сербии.Согласно его данным, Запад пытался сформировать и блок крайне правых движений, "которые также должны были участвовать в свержении" сербского президента Александра Вучича, но объединить их не удалось."В Белграде в ночь на воскресенье начата цветная революция по белорусскому сценарию. Партии, сторонники НАТО выдвигались на выборы, но из-за своей непопулярности в народе общение с гражданами возложили на публичные фигуры - артистов, спортсменов, а финансирование с Запада приходило через НКО. Западные СМИ в Сербии и всем ЕС создают атмосферу смены власти и подстрекают насилие. В ночь перед выборами весь регион, от Албании через самопровозглашенную республику Косово, Северную Македонию, Черногорию до Хорватии публиковал сообщения о том, что Вучич будет свержен "на улице". В Сербии в воскресенье должен был произойти Майдан, власть сменена силой, на улице, но государство сильно, им руководит сильный человек, Вучич - не Янукович", - указал Вулин.Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.По данным МВД Сербии травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
Студенты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу и перекрестки перед зданиями правительства и МИД Сербии в центре Белграда
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БЕЛГРАД, 26 дек - РИА Новости. За протестами оппозиции в Сербии против результатов прошедших 17 декабря выборов стоит Запад, планировалась революция по белорусскому сценарию, заявил РИА Новости экс-глава агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и председатель "Движения социалистов" Александр Вулин.
Экс-глава БИА в свете введенных против него ранее санкций США подал в отставку, о чем заявил в начале ноября в официальном сообщении. По его словам, Запад требует от Белграда признать независимость Косово, прекратить поддержку Республики Сербской Боснии и Герцеговины и ввести санкции в отношении РФ, "перестать быть суверенной страной и нацией".
"Речь идет не о моем личном мнении, точно знаю, что за насильственными протестами в Сербии стоит Запад. Днями перед выборами представители пронатовской оппозиции сообщали западным дипломатам, что не признают итогов волеизъявления, а те одобряли. Единый блок пронатовской оппозиции сформирован после того, как НКО NDI (National Democratic Institute), служащая прикрытием для разведдеятельности, провела социсследования, целью которых было собрать и объединить их вне зависимости от различий. Эти исследования сознательно подстраивались НКО NDI под политические нужды Запада, поэтому представляли фаворитом один блок и лучшие позиции для отдельных партий", - заявил экс-глава контрразведки Сербии.
Согласно его данным, Запад пытался сформировать и блок крайне правых движений, "которые также должны были участвовать в свержении" сербского президента Александра Вучича, но объединить их не удалось.
"В Белграде в ночь на воскресенье начата цветная революция по белорусскому сценарию. Партии, сторонники НАТО выдвигались на выборы, но из-за своей непопулярности в народе общение с гражданами возложили на публичные фигуры - артистов, спортсменов, а финансирование с Запада приходило через НКО. Западные СМИ в Сербии и всем ЕС создают атмосферу смены власти и подстрекают насилие. В ночь перед выборами весь регион, от Албании через самопровозглашенную республику Косово, Северную Македонию, Черногорию до Хорватии публиковал сообщения о том, что Вучич будет свержен "на улице". В Сербии в воскресенье должен был произойти Майдан, власть сменена силой, на улице, но государство сильно, им руководит сильный человек, Вучич - не Янукович", - указал Вулин.
Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.
Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.
По данным МВД Сербии травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
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