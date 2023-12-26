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Бывший глава контрразведки Сербии назвал виновных в беспорядках в Белграде - РИА Новости, 26.12.2023
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12:03 26.12.2023 (обновлено: 12:07 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/serbiya-1918126622.html
Бывший глава контрразведки Сербии назвал виновных в беспорядках в Белграде
Бывший глава контрразведки Сербии назвал виновных в беспорядках в Белграде - РИА Новости, 26.12.2023
Бывший глава контрразведки Сербии назвал виновных в беспорядках в Белграде
За протестами оппозиции в Сербии против результатов прошедших 17 декабря выборов стоит Запад, планировалась революция по белорусскому сценарию, заявил РИА... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:03
2023-12-26T12:07
в мире
сербия
белград (город)
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 26 дек - РИА Новости. За протестами оппозиции в Сербии против результатов прошедших 17 декабря выборов стоит Запад, планировалась революция по белорусскому сценарию, заявил РИА Новости экс-глава агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и председатель "Движения социалистов" Александр Вулин.Экс-глава БИА в свете введенных против него ранее санкций США подал в отставку, о чем заявил в начале ноября в официальном сообщении. По его словам, Запад требует от Белграда признать независимость Косово, прекратить поддержку Республики Сербской Боснии и Герцеговины и ввести санкции в отношении РФ, "перестать быть суверенной страной и нацией"."Речь идет не о моем личном мнении, точно знаю, что за насильственными протестами в Сербии стоит Запад. Днями перед выборами представители пронатовской оппозиции сообщали западным дипломатам, что не признают итогов волеизъявления, а те одобряли. Единый блок пронатовской оппозиции сформирован после того, как НКО NDI (National Democratic Institute), служащая прикрытием для разведдеятельности, провела социсследования, целью которых было собрать и объединить их вне зависимости от различий. Эти исследования сознательно подстраивались НКО NDI под политические нужды Запада, поэтому представляли фаворитом один блок и лучшие позиции для отдельных партий", - заявил экс-глава контрразведки Сербии.Согласно его данным, Запад пытался сформировать и блок крайне правых движений, "которые также должны были участвовать в свержении" сербского президента Александра Вучича, но объединить их не удалось."В Белграде в ночь на воскресенье начата цветная революция по белорусскому сценарию. Партии, сторонники НАТО выдвигались на выборы, но из-за своей непопулярности в народе общение с гражданами возложили на публичные фигуры - артистов, спортсменов, а финансирование с Запада приходило через НКО. Западные СМИ в Сербии и всем ЕС создают атмосферу смены власти и подстрекают насилие. В ночь перед выборами весь регион, от Албании через самопровозглашенную республику Косово, Северную Македонию, Черногорию до Хорватии публиковал сообщения о том, что Вучич будет свержен "на улице". В Сербии в воскресенье должен был произойти Майдан, власть сменена силой, на улице, но государство сильно, им руководит сильный человек, Вучич - не Янукович", - указал Вулин.Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.По данным МВД Сербии травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
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в мире, сербия, белград (город), беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Беспорядки в Белграде
Бывший глава контрразведки Сербии назвал виновных в беспорядках в Белграде

Вулин: за протестами в Белграде стоит Запад, планировалась революция

© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанкСтуденты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу и перекрестки перед зданиями правительства и МИД Сербии в центре Белграда
Студенты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу и перекрестки перед зданиями правительства и МИД Сербии в центре Белграда - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в медиабанк
Студенты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу и перекрестки перед зданиями правительства и МИД Сербии в центре Белграда
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 26 дек - РИА Новости. За протестами оппозиции в Сербии против результатов прошедших 17 декабря выборов стоит Запад, планировалась революция по белорусскому сценарию, заявил РИА Новости экс-глава агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и председатель "Движения социалистов" Александр Вулин.
Экс-глава БИА в свете введенных против него ранее санкций США подал в отставку, о чем заявил в начале ноября в официальном сообщении. По его словам, Запад требует от Белграда признать независимость Косово, прекратить поддержку Республики Сербской Боснии и Герцеговины и ввести санкции в отношении РФ, "перестать быть суверенной страной и нацией".
Беспорядки в Сербии
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

Протестующие возле здания городского совета Белграда

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
1 из 11
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

Столкновения протестующих с полицией в Белграде

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

Полицейские используют перцовый баллончик против протестующих в Белграде

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
5 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

Сторонники оппозиции перед зданием городского совета Белграда

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
6 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Более 35 участников беспорядков задержали.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
7 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

Протестующие убегают от полиции в Белграде

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

Полиция проводит задержание в ходе беспорядков возле здания скупщины в Белграда

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

Протестующий у входа в здание городского совета в Белграде

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
1 из 11

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
5 из 11

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
6 из 11

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
7 из 11

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11
«
"Речь идет не о моем личном мнении, точно знаю, что за насильственными протестами в Сербии стоит Запад. Днями перед выборами представители пронатовской оппозиции сообщали западным дипломатам, что не признают итогов волеизъявления, а те одобряли. Единый блок пронатовской оппозиции сформирован после того, как НКО NDI (National Democratic Institute), служащая прикрытием для разведдеятельности, провела социсследования, целью которых было собрать и объединить их вне зависимости от различий. Эти исследования сознательно подстраивались НКО NDI под политические нужды Запада, поэтому представляли фаворитом один блок и лучшие позиции для отдельных партий", - заявил экс-глава контрразведки Сербии.
Согласно его данным, Запад пытался сформировать и блок крайне правых движений, "которые также должны были участвовать в свержении" сербского президента Александра Вучича, но объединить их не удалось.
"В Белграде в ночь на воскресенье начата цветная революция по белорусскому сценарию. Партии, сторонники НАТО выдвигались на выборы, но из-за своей непопулярности в народе общение с гражданами возложили на публичные фигуры - артистов, спортсменов, а финансирование с Запада приходило через НКО. Западные СМИ в Сербии и всем ЕС создают атмосферу смены власти и подстрекают насилие. В ночь перед выборами весь регион, от Албании через самопровозглашенную республику Косово, Северную Македонию, Черногорию до Хорватии публиковал сообщения о том, что Вучич будет свержен "на улице". В Сербии в воскресенье должен был произойти Майдан, власть сменена силой, на улице, но государство сильно, им руководит сильный человек, Вучич - не Янукович", - указал Вулин.
Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.
Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.
По данным МВД Сербии травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
Студенты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу и перекрестки перед зданиями правительства и МИД Сербии в центре Белграда - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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