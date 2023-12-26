https://ria.ru/20231226/serbiya-1918080497.html

Володин прокомментировал ситуацию в Сербии

Володин прокомментировал ситуацию в Сербии - РИА Новости, 26.12.2023

Володин прокомментировал ситуацию в Сербии

Действующие власти Сербии обязаны защитить выбор большинства, в противном случае страны может не стать, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T08:09

2023-12-26T08:09

2023-12-26T10:11

сербия

в мире

вячеслав володин

белград (город)

беспорядки в белграде

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Действующие власти Сербии обязаны защитить выбор большинства, в противном случае страны может не стать, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале.Он напомнил, что на внеочередных парламентских выборах победила коалиция действующего президента Сербии Александра Вучича, а тех, на кого делали ставку на Западе, "люди не поддержали"."В этой связи действующие власти Сербии обязаны защитить волю сербского народа и выбор большинства. Что бывает в противном случае - всем хорошо известно: страны может не стать", - написал Володин.Оппозиционный блок "Сербия против насилия" заявляет, что не согласен с итогами выборов, и несколько раз выводил людей на протесты. В воскресенье вечером они переросли в беспорядки: толпа била палками стекла, закидывала жандармов камнями и попыталась захватить здание городской скупщины. И.о. мэра Белграда назвал происходящее "майданизацией", премьер Сербии заявила, что спецслужбы РФ предупреждали о планах оппозиции устроить беспорядки, а президент Сербии в связи с произошедшим созывал срочное заседание совета нацбезопасности.Володин указал, что как только Вашингтону и Брюсселю не удается в других государствах привести к власти своих марионеток, из США и Евросоюза звучат заявления о нарушениях на выборах и непризнании их итогов, "извне раскачивается ситуация, людей выводят на улицу, организуются попытки госпереворота". "Сегодня это происходит в Сербии", - отметил он.Спикер ГД добавил, что представители Парламентской ассамблеи ОДКБ участвовали в качестве наблюдателей на выборах в Сербии и не зафиксировали нарушений.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html

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сербия, в мире, вячеслав володин, белград (город), беспорядки в белграде