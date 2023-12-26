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ПВО сбила два украинских Су-24 за сутки - РИА Новости, 26.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:27 26.12.2023 (обновлено: 15:30 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/pvo-1918212817.html
ПВО сбила два украинских Су-24 за сутки
ПВО сбила два украинских Су-24 за сутки - РИА Новости, 26.12.2023
ПВО сбила два украинских Су-24 за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских бомбардировщика Су-24, пять снарядов РСЗО HIMARS и 24 беспилотника, сообщили во вторник в... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:27
2023-12-26T15:30
специальная военная операция на украине
николаевская область
днепропетровская область
су-24
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских бомбардировщика Су-24, пять снарядов РСЗО HIMARS и 24 беспилотника, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области. Перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 24 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской области.Оперативно-тактическая авиация, дроны и артиллерия за минувшие сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 560 украинских военных самолетов, 261 вертолет, 10 104 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 334 танка и другие боевые бронированные машины, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7509 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 738 единиц специальной военной автомобильной техники.
николаевская область
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николаевская область, днепропетровская область, су-24, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Днепропетровская область, Су-24, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила два украинских Су-24 за сутки

МО РФ: ПВО сбила два украинских Су-24 в Николаевской и Днепропетровской областях

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских бомбардировщика Су-24, пять снарядов РСЗО HIMARS и 24 беспилотника, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области. Перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 24 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской области.
Оперативно-тактическая авиация, дроны и артиллерия за минувшие сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 560 украинских военных самолетов, 261 вертолет, 10 104 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 334 танка и другие боевые бронированные машины, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7509 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 738 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 декабря, 16:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьДнепропетровская областьСу-24БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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