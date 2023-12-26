https://ria.ru/20231226/pvo-1918212817.html

ПВО сбила два украинских Су-24 за сутки

ПВО сбила два украинских Су-24 за сутки - РИА Новости, 26.12.2023

ПВО сбила два украинских Су-24 за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских бомбардировщика Су-24, пять снарядов РСЗО HIMARS и 24 беспилотника, сообщили во вторник в... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:27

2023-12-26T15:27

2023-12-26T15:30

специальная военная операция на украине

николаевская область

днепропетровская область

су-24

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских бомбардировщика Су-24, пять снарядов РСЗО HIMARS и 24 беспилотника, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области. Перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 24 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской области.Оперативно-тактическая авиация, дроны и артиллерия за минувшие сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 560 украинских военных самолетов, 261 вертолет, 10 104 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 334 танка и другие боевые бронированные машины, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7509 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 738 единиц специальной военной автомобильной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

николаевская область, днепропетровская область, су-24, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)