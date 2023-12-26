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Путин заявил, что активно обсуждал с коллегами по СНГ международные темы - РИА Новости, 26.12.2023
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18:54 26.12.2023 (обновлено: 19:04 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/putin-1918293225.html
Путин заявил, что активно обсуждал с коллегами по СНГ международные темы
Путин заявил, что активно обсуждал с коллегами по СНГ международные темы - РИА Новости, 26.12.2023
Путин заявил, что активно обсуждал с коллегами по СНГ международные темы
Президент России Владимир Путин сообщил, что в течение дня в ходе посещения культурных объектов Санкт-Петербурга активно обсуждал с коллегами из стран СНГ... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:54
2023-12-26T19:04
снг
владимир путин
россия
санкт-петербург
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в течение дня в ходе посещения культурных объектов Санкт-Петербурга активно обсуждал с коллегами из стран СНГ двусторонние и международные вопросы. "Переходя из зала в зал, каждый из вас, и я в том числе, подробно беседовали о текущих делах двустороннего, многостороннего формата и по международным делам обменялись мнениями", - сказал Путин, открывая неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце. Ранее в течение дня президент РФ и его коллеги по СНГ посетили несколько парково-дворцовых комплексов в окрестностях Петербурга. "В целом можно сказать, что мы в течение дня общаемся друг с другом - и весьма продуктивно", - сказал Путин. Он также добавил, что уходящий год "был для СНГ исключительно активным и насыщенным".
https://ria.ru/20231226/sng-1918252404.html
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снг, владимир путин, россия, санкт-петербург, в мире
СНГ, Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург, В мире
Путин заявил, что активно обсуждал с коллегами по СНГ международные темы

Путин заявил, что обсуждал с коллегами по СНГ двусторонние и международные темы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНеформальная встреча глав государств-участников СНГ.
Неформальная встреча глав государств-участников СНГ. - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Неформальная встреча глав государств-участников СНГ.
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в течение дня в ходе посещения культурных объектов Санкт-Петербурга активно обсуждал с коллегами из стран СНГ двусторонние и международные вопросы.
"Переходя из зала в зал, каждый из вас, и я в том числе, подробно беседовали о текущих делах двустороннего, многостороннего формата и по международным делам обменялись мнениями", - сказал Путин, открывая неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце.
Государственный музей-заповедник Петергоф - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Путин и лидеры СНГ прибыли в музей-заповедник "Петергоф"
Вчера, 17:21
Ранее в течение дня президент РФ и его коллеги по СНГ посетили несколько парково-дворцовых комплексов в окрестностях Петербурга.
"В целом можно сказать, что мы в течение дня общаемся друг с другом - и весьма продуктивно", - сказал Путин.
Он также добавил, что уходящий год "был для СНГ исключительно активным и насыщенным".
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав государств — участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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25 декабря, 19:43
 
СНГВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургВ мире
 
 
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