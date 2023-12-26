https://ria.ru/20231226/putin-1918293225.html

Путин заявил, что активно обсуждал с коллегами по СНГ международные темы

Путин заявил, что активно обсуждал с коллегами по СНГ международные темы - РИА Новости, 26.12.2023

Путин заявил, что активно обсуждал с коллегами по СНГ международные темы

Президент России Владимир Путин сообщил, что в течение дня в ходе посещения культурных объектов Санкт-Петербурга активно обсуждал с коллегами из стран СНГ... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:54

2023-12-26T18:54

2023-12-26T19:04

снг

владимир путин

россия

санкт-петербург

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918293444_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_05a399749fe0eb5d9fc1b7c90b1c133c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в течение дня в ходе посещения культурных объектов Санкт-Петербурга активно обсуждал с коллегами из стран СНГ двусторонние и международные вопросы. "Переходя из зала в зал, каждый из вас, и я в том числе, подробно беседовали о текущих делах двустороннего, многостороннего формата и по международным делам обменялись мнениями", - сказал Путин, открывая неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце. Ранее в течение дня президент РФ и его коллеги по СНГ посетили несколько парково-дворцовых комплексов в окрестностях Петербурга. "В целом можно сказать, что мы в течение дня общаемся друг с другом - и весьма продуктивно", - сказал Путин. Он также добавил, что уходящий год "был для СНГ исключительно активным и насыщенным".

https://ria.ru/20231226/sng-1918252404.html

https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

снг, владимир путин, россия, санкт-петербург, в мире