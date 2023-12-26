https://ria.ru/20231226/putin-1918293225.html
Путин заявил, что активно обсуждал с коллегами по СНГ международные темы
Путин заявил, что активно обсуждал с коллегами по СНГ международные темы - РИА Новости, 26.12.2023
Путин заявил, что активно обсуждал с коллегами по СНГ международные темы
Президент России Владимир Путин сообщил, что в течение дня в ходе посещения культурных объектов Санкт-Петербурга активно обсуждал с коллегами из стран СНГ... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:54
2023-12-26T18:54
2023-12-26T19:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в течение дня в ходе посещения культурных объектов Санкт-Петербурга активно обсуждал с коллегами из стран СНГ двусторонние и международные вопросы. "Переходя из зала в зал, каждый из вас, и я в том числе, подробно беседовали о текущих делах двустороннего, многостороннего формата и по международным делам обменялись мнениями", - сказал Путин, открывая неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце. Ранее в течение дня президент РФ и его коллеги по СНГ посетили несколько парково-дворцовых комплексов в окрестностях Петербурга. "В целом можно сказать, что мы в течение дня общаемся друг с другом - и весьма продуктивно", - сказал Путин. Он также добавил, что уходящий год "был для СНГ исключительно активным и насыщенным".
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снг, владимир путин, россия, санкт-петербург, в мире
СНГ, Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург, В мире
Путин заявил, что активно обсуждал с коллегами по СНГ международные темы
Путин заявил, что обсуждал с коллегами по СНГ двусторонние и международные темы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в течение дня в ходе посещения культурных объектов Санкт-Петербурга активно обсуждал с коллегами из стран СНГ двусторонние и международные вопросы.
"Переходя из зала в зал, каждый из вас, и я в том числе, подробно беседовали о текущих делах двустороннего, многостороннего формата и по международным делам обменялись мнениями", - сказал Путин, открывая неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце.
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Ранее в течение дня президент РФ и его коллеги по СНГ посетили несколько парково-дворцовых комплексов в окрестностях Петербурга.
"В целом можно сказать, что мы в течение дня общаемся друг с другом - и весьма продуктивно", - сказал Путин.
Он также добавил, что уходящий год "был для СНГ исключительно активным и насыщенным".
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