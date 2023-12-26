https://ria.ru/20231226/putin-1918204635.html
Путин и Пашинян пообщались на экскурсии в Павловске
Путин и Пашинян пообщались на экскурсии в Павловске - РИА Новости, 26.12.2023
Путин и Пашинян пообщались на экскурсии в Павловске
Президент РФ Владимир Путин поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время экскурсии во вторник в Павловске, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:59
2023-12-26T14:59
2023-12-26T15:01
павловск
санкт-петербург
владимир путин
никол пашинян
снг
общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время экскурсии во вторник в Павловске, передает корреспондент РИА Новости. Лидеры стран СНГ, прибывшие на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге, ранее приехали в музей-заповедник "Павловск". После их ждут в Царском селе и в Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне. В то время, пока экскурсовод рассказывала лидерам стран СНГ о музее-заповеднике "Павловск", Путин и Пашинян общались, причем говорил в основном российский лидер, активно жестикулируя. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока нет планов по отдельным двусторонним встречам лидеров СНГ, но на полях неформального саммита все смогут пообщаться.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Лидеры стран СНГ на экскурсии
Лидеры стран СНГ на экскурсии
2023-12-26T14:59
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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павловск, санкт-петербург, владимир путин, никол пашинян, снг, общество
Павловск, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Никол Пашинян, СНГ, Общество
Путин и Пашинян пообщались на экскурсии в Павловске
Путин и Пашинян пообщались на экскурсии в музее-заповеднике в Павловске
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время экскурсии во вторник в Павловске, передает корреспондент РИА Новости.
Лидеры стран СНГ
, прибывшие на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге
, ранее приехали в музей-заповедник "Павловск". После их ждут в Царском селе
и в Петергофе
. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне
.
В то время, пока экскурсовод рассказывала лидерам стран СНГ о музее-заповеднике "Павловск", Путин и Пашинян общались, причем говорил в основном российский лидер, активно жестикулируя.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока нет планов по отдельным двусторонним встречам лидеров СНГ, но на полях неформального саммита все смогут пообщаться.
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