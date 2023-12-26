https://ria.ru/20231226/putin-1918204635.html

Путин и Пашинян пообщались на экскурсии в Павловске

Путин и Пашинян пообщались на экскурсии в Павловске - РИА Новости, 26.12.2023

Путин и Пашинян пообщались на экскурсии в Павловске

Президент РФ Владимир Путин поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время экскурсии во вторник в Павловске, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:59

2023-12-26T14:59

2023-12-26T15:01

павловск

санкт-петербург

владимир путин

никол пашинян

снг

общество

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время экскурсии во вторник в Павловске, передает корреспондент РИА Новости. Лидеры стран СНГ, прибывшие на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге, ранее приехали в музей-заповедник "Павловск". После их ждут в Царском селе и в Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне. В то время, пока экскурсовод рассказывала лидерам стран СНГ о музее-заповеднике "Павловск", Путин и Пашинян общались, причем говорил в основном российский лидер, активно жестикулируя. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока нет планов по отдельным двусторонним встречам лидеров СНГ, но на полях неформального саммита все смогут пообщаться.

https://ria.ru/20231222/sng-1917439064.html

павловск

санкт-петербург

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Лидеры стран СНГ на экскурсии Лидеры стран СНГ на экскурсии 2023-12-26T14:59 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

павловск, санкт-петербург, владимир путин, никол пашинян, снг, общество