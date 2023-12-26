https://ria.ru/20231226/putin-1918114010.html

Обращение генсека НАТО к Путину вызвало шок в Германии

Обращение генсека НАТО к Путину вызвало шок в Германии - РИА Новости, 26.12.2023

Обращение генсека НАТО к Путину вызвало шок в Германии

Читатели Die Welt активно обсуждают высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, который в интервью DPA заявил о том, что президент России Владимир Путин... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:14

2023-12-26T11:14

2023-12-26T12:07

специальная военная операция на украине

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йенс столтенберг

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, который в интервью DPA заявил о том, что президент России Владимир Путин "потерял Украину", и призвал продолжать накачивать киевский режим оружием. "Вступление в ЕС или НАТО маловероятно, поскольку Украина проиграет конфликт", — написал один из комментаторов. "Украина столкнулась с серьезными проблемами, ей нужны переговоры, а не воинственные заявления Столтенберга", — отметил другой. "Столтенберг не может или не хочет признать реальность", — поддержал третий. "НАТО конфликтом на Украине хотела ослабить Россию, а в итоге ослабли союзники Запада", — поделился мнением еще один из пользователей. "Это Запад потерял Украину, а не Россия", — заключили читатели. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231226/ukraina-1918104971.html

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, йенс столтенберг, нато