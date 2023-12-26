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Обращение генсека НАТО к Путину вызвало шок в Германии - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 26.12.2023 (обновлено: 12:07 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/putin-1918114010.html
Обращение генсека НАТО к Путину вызвало шок в Германии
Обращение генсека НАТО к Путину вызвало шок в Германии - РИА Новости, 26.12.2023
Обращение генсека НАТО к Путину вызвало шок в Германии
Читатели Die Welt активно обсуждают высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, который в интервью DPA заявил о том, что президент России Владимир Путин... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:14
2023-12-26T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, который в интервью DPA заявил о том, что президент России Владимир Путин "потерял Украину", и призвал продолжать накачивать киевский режим оружием. "Вступление в ЕС или НАТО маловероятно, поскольку Украина проиграет конфликт", — написал один из комментаторов. "Украина столкнулась с серьезными проблемами, ей нужны переговоры, а не воинственные заявления Столтенберга", — отметил другой. "Столтенберг не может или не хочет признать реальность", — поддержал третий. "НАТО конфликтом на Украине хотела ослабить Россию, а в итоге ослабли союзники Запада", — поделился мнением еще один из пользователей. "Это Запад потерял Украину, а не Россия", — заключили читатели. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918104971.html
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, НАТО

Обращение генсека НАТО к Путину вызвало шок в Германии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, который в интервью DPA заявил о том, что президент России Владимир Путин "потерял Украину", и призвал продолжать накачивать киевский режим оружием.
"Вступление в ЕС или НАТО маловероятно, поскольку Украина проиграет конфликт", — написал один из комментаторов.
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Два варианта. В США высказались о переговорах с Россией
Вчера, 10:34
"Украина столкнулась с серьезными проблемами, ей нужны переговоры, а не воинственные заявления Столтенберга", — отметил другой.
"Столтенберг не может или не хочет признать реальность", — поддержал третий.
"НАТО конфликтом на Украине хотела ослабить Россию, а в итоге ослабли союзники Запада", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Это Запад потерял Украину, а не Россия", — заключили читатели.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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"Украина — труп": киевские пропагандисты побежали из страны
25 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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