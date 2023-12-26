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В Красноярском крае рецидивист получил пожизненный срок за убийство девушки

В Красноярском крае рецидивист получил пожизненный срок за убийство девушки - РИА Новости, 26.12.2023

В Красноярском крае рецидивист получил пожизненный срок за убийство девушки

Красноярский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы рецидивиста, надругавшегося и убившего 16-летнюю девушку в красноярском Дивногорске, сообщает РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T07:33

2023-12-26T07:33

2023-12-26T07:33

россия

дивногорск

происшествия

красноярский край

красноярский краевой суд

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КРАСНОЯРСК, 26 дек - РИА Новости. Красноярский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы рецидивиста, надругавшегося и убившего 16-летнюю девушку в красноярском Дивногорске, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ведомство ранее сообщало, что 35-летний Иван Папенко был неоднократно судим Дивногорским городским судом за угон, кражи, убийство и изнасилование. Он освободился из колонии 14 июля, за пару недель до нового преступления. Девушка исчезла в конце июля этого года, впоследствии ее нашли убитой в лесополосе близ федеральной трассы. Подозреваемого вскоре обнаружили и задержали благодаря совпадению биологического образца из федеральной базы данных геномной информации с материалом, обнаруженным на теле жертвы. Мужчина затащил девушку в лесополосу, где ограбил, совершил насильственные действия сексуального характера и убил. На старом виадуке, где произошло убийство девушки, Папенко в 2015 году изнасиловал и ограбил женщину. Прокуратура запросила для него наказание в виде пожизненного лишения свободы. "К пожизненному лишению свободы в колонии особого режима приговорен убийца 16-летней девушки из Дивногорска... Сегодня Красноярский краевой суд признал его виновным в разбое (ч. 1 ст. 162 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ) и убийстве (п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении прокуратуры. По данным ГСУСК региона, Папенко полностью признал вину в содеянном преступлении. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

https://ria.ru/20231226/zaveduyuschaya-1918072592.html

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россия, дивногорск, происшествия, красноярский край, красноярский краевой суд