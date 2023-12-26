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В Совфеде не исключили отмену ограничений на поставки рыбы из Японии - РИА Новости, 26.12.2023
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19:26 26.12.2023 (обновлено: 19:39 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/postavka-1918309900.html
В Совфеде не исключили отмену ограничений на поставки рыбы из Японии
В Совфеде не исключили отмену ограничений на поставки рыбы из Японии - РИА Новости, 26.12.2023
В Совфеде не исключили отмену ограничений на поставки рыбы из Японии
Россия передала Японии перечень лабораторий, которые будут следить за качеством рыбных продуктов, если безопасность продукции будет подтверждена, то ограничения РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:26
2023-12-26T19:39
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия передала Японии перечень лабораторий, которые будут следить за качеством рыбных продуктов, если безопасность продукции будет подтверждена, то ограничения на поставку могут быть сняты, сообщил глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных. Россия ранее ввела ограничения на поставки рыбной продукции из Японии из-за сброса воды с АЭС "Фукусима". "Мы передали (Японии - ред.) перечень лабораторий, которые готовы следить за качеством мер, которые принимаются по контролю и мониторингу состояния воды. Если у наших лабораторий будет гарантии того, что данная продукция безопасна, то, возможно, такие ограничения будут сняты", - сказал Двойных в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня". В августе Япония начала сбрасывать в океан воду, которая скопилась в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", где расплавилось ядерное топливо. Всего план сброса рассчитан на 30 лет. МАГАТЭ заявило, что он полностью соответствует международным стандартам.
https://ria.ru/20230829/kitay-1892736647.html
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япония, россия, совет федерации рф, в мире
Япония, Россия, Совет Федерации РФ, В мире
В Совфеде не исключили отмену ограничений на поставки рыбы из Японии

Глава комитета СФ Двойных допустил снятие ограничений на поставку рыбы из Японии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия передала Японии перечень лабораторий, которые будут следить за качеством рыбных продуктов, если безопасность продукции будет подтверждена, то ограничения на поставку могут быть сняты, сообщил глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных.
Россия ранее ввела ограничения на поставки рыбной продукции из Японии из-за сброса воды с АЭС "Фукусима".
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"Мы передали (Японии - ред.) перечень лабораторий, которые готовы следить за качеством мер, которые принимаются по контролю и мониторингу состояния воды. Если у наших лабораторий будет гарантии того, что данная продукция безопасна, то, возможно, такие ограничения будут сняты", - сказал Двойных в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
В августе Япония начала сбрасывать в океан воду, которая скопилась в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", где расплавилось ядерное топливо. Всего план сброса рассчитан на 30 лет. МАГАТЭ заявило, что он полностью соответствует международным стандартам.
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