Рейтинг@Mail.ru
Дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки из Приморья - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/podarki-1918072725.html
Дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки из Приморья
Дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки из Приморья - РИА Новости, 26.12.2023
Дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки из Приморья
Дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки от Приморского края, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T03:19
2023-12-26T03:19
общество
торез
донецкая народная республика
приморский край
олег кожемяко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838596213_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_d1ec3a22e91516c256142d84bf299c2a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки от Приморского края, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. "Дальневосточный привет Торезу. Привезли сладкие подарки детям прифронтового города Донецкой Народной Республики... А ещё вместе со сладостями мы привезли в Торез 300 писем от приморских ребят – воспитанников детских садов. Это письма сверстникам с поздравлениями с Новым годом. Вот так рождается дружба", - написал Кожемяко. Он добавил, что Приморье помогает наладить мирную жизнь, в первую очередь, в гуманитарной сфере, укрепляя дружеские связи между молодёжью. "Ребята из Тореза уже бывали у нас на летних международных играх "Дети Приморья". Сейчас местная сборная готовится к участию в зимних играх, которые пройдут в феврале 2024 года", - сказал губернатор. Торез - побратим Приморского края.
https://ria.ru/20231225/predstavlenie-1918017831.html
торез
донецкая народная республика
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838596213_63:0:952:667_1920x0_80_0_0_c84fb859755f617c5cfbe5d1beea3216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, торез, донецкая народная республика, приморский край, олег кожемяко
Общество, Торез, Донецкая Народная Республика, Приморский край, Олег Кожемяко
Дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки из Приморья

Кожемяко: дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки из Приморья

© Фото : Администрация Правительства КузбассаНовогодние подарки для детей
Новогодние подарки для детей - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Новогодние подарки для детей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки от Приморского края, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
«
"Дальневосточный привет Торезу. Привезли сладкие подарки детям прифронтового города Донецкой Народной Республики... А ещё вместе со сладостями мы привезли в Торез 300 писем от приморских ребят – воспитанников детских садов. Это письма сверстникам с поздравлениями с Новым годом. Вот так рождается дружба", - написал Кожемяко.
Он добавил, что Приморье помогает наладить мирную жизнь, в первую очередь, в гуманитарной сфере, укрепляя дружеские связи между молодёжью. "Ребята из Тореза уже бывали у нас на летних международных играх "Дети Приморья". Сейчас местная сборная готовится к участию в зимних играх, которые пройдут в феврале 2024 года", - сказал губернатор.
Торез - побратим Приморского края.
Участники мастер-класса по изготовлению новогодних открыток
Представление для детей участников СВО подготовили в Мининском университете
25 декабря, 18:29
 
ОбществоТорезДонецкая Народная РеспубликаПриморский крайОлег Кожемяко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала