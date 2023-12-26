https://ria.ru/20231226/podarki-1918072725.html

Дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки из Приморья

Дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки из Приморья - РИА Новости, 26.12.2023

Дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки из Приморья

Дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки от Приморского края, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T03:19

2023-12-26T03:19

2023-12-26T03:19

общество

торез

донецкая народная республика

приморский край

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки от Приморского края, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. "Дальневосточный привет Торезу. Привезли сладкие подарки детям прифронтового города Донецкой Народной Республики... А ещё вместе со сладостями мы привезли в Торез 300 писем от приморских ребят – воспитанников детских садов. Это письма сверстникам с поздравлениями с Новым годом. Вот так рождается дружба", - написал Кожемяко. Он добавил, что Приморье помогает наладить мирную жизнь, в первую очередь, в гуманитарной сфере, укрепляя дружеские связи между молодёжью. "Ребята из Тореза уже бывали у нас на летних международных играх "Дети Приморья". Сейчас местная сборная готовится к участию в зимних играх, которые пройдут в феврале 2024 года", - сказал губернатор. Торез - побратим Приморского края.

https://ria.ru/20231225/predstavlenie-1918017831.html

торез

донецкая народная республика

приморский край

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общество, торез, донецкая народная республика, приморский край, олег кожемяко