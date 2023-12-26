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Дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки из Приморья
Дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки из Приморья - РИА Новости, 26.12.2023
Дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки из Приморья
Дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки от Приморского края, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T03:19
2023-12-26T03:19
2023-12-26T03:19
общество
торез
донецкая народная республика
приморский край
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки от Приморского края, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. "Дальневосточный привет Торезу. Привезли сладкие подарки детям прифронтового города Донецкой Народной Республики... А ещё вместе со сладостями мы привезли в Торез 300 писем от приморских ребят – воспитанников детских садов. Это письма сверстникам с поздравлениями с Новым годом. Вот так рождается дружба", - написал Кожемяко. Он добавил, что Приморье помогает наладить мирную жизнь, в первую очередь, в гуманитарной сфере, укрепляя дружеские связи между молодёжью. "Ребята из Тореза уже бывали у нас на летних международных играх "Дети Приморья". Сейчас местная сборная готовится к участию в зимних играх, которые пройдут в феврале 2024 года", - сказал губернатор. Торез - побратим Приморского края.
https://ria.ru/20231225/predstavlenie-1918017831.html
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общество, торез, донецкая народная республика, приморский край, олег кожемяко
Общество, Торез, Донецкая Народная Республика, Приморский край, Олег Кожемяко
Дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки из Приморья
Кожемяко: дети из Тореза в ДНР получили новогодние подарки из Приморья