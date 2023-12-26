Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал неформальный саммит СНГ в Петербурге удачным - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 26.12.2023 (обновлено: 23:03 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/peskov-1918334360.html
Песков назвал неформальный саммит СНГ в Петербурге удачным
Песков назвал неформальный саммит СНГ в Петербурге удачным - РИА Новости, 26.12.2023
Песков назвал неформальный саммит СНГ в Петербурге удачным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге "безусловно удачным", лидеры государств в ходе мероприятия смогли РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T22:59
2023-12-26T23:03
россия
санкт-петербург
дмитрий песков
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге "безусловно удачным", лидеры государств в ходе мероприятия смогли обсудить самые актуальные темы и сверить часы. "Он безусловно удачный, потому что возможность просто пообщаться, в том числе в неформальной атмосфере для глав государств СНГ - это очень важно. Это общение, оно же далеко не ограничено праздничной тематикой предновогодней. Это действительно обсуждение рабочих вопросов, пускай и на ногах, но и обсуждаются самые актуальные, самые горячие темы. Плюс, всем вместе синхронизироваться, что называется, сверить часы по наиболее актуальным проблемам международной повестки дня, региональной, по дальнейшим вопросам развития сотрудничества", - сказал Песков в интервью "Известиям".
https://ria.ru/20231226/sng-1918314318.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, дмитрий песков, снг
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, СНГ
Песков назвал неформальный саммит СНГ в Петербурге удачным

Песков назвал неформальный саммит СНГ в Петербурге безусловно удачным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге "безусловно удачным", лидеры государств в ходе мероприятия смогли обсудить самые актуальные темы и сверить часы.
"Он безусловно удачный, потому что возможность просто пообщаться, в том числе в неформальной атмосфере для глав государств СНГ - это очень важно. Это общение, оно же далеко не ограничено праздничной тематикой предновогодней. Это действительно обсуждение рабочих вопросов, пускай и на ногах, но и обсуждаются самые актуальные, самые горячие темы. Плюс, всем вместе синхронизироваться, что называется, сверить часы по наиболее актуальным проблемам международной повестки дня, региональной, по дальнейшим вопросам развития сотрудничества", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Неформальная встреча глав государств — участников СНГ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Культурно поработали. Путин и партнеры подвели итоги года на экскурсии
Вчера, 20:32
 
РоссияСанкт-ПетербургДмитрий ПесковСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала