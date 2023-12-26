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Песков назвал неформальный саммит СНГ в Петербурге удачным
Песков назвал неформальный саммит СНГ в Петербурге удачным - РИА Новости, 26.12.2023
Песков назвал неформальный саммит СНГ в Петербурге удачным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге "безусловно удачным", лидеры государств в ходе мероприятия смогли РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T22:59
2023-12-26T22:59
2023-12-26T23:03
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге "безусловно удачным", лидеры государств в ходе мероприятия смогли обсудить самые актуальные темы и сверить часы. "Он безусловно удачный, потому что возможность просто пообщаться, в том числе в неформальной атмосфере для глав государств СНГ - это очень важно. Это общение, оно же далеко не ограничено праздничной тематикой предновогодней. Это действительно обсуждение рабочих вопросов, пускай и на ногах, но и обсуждаются самые актуальные, самые горячие темы. Плюс, всем вместе синхронизироваться, что называется, сверить часы по наиболее актуальным проблемам международной повестки дня, региональной, по дальнейшим вопросам развития сотрудничества", - сказал Песков в интервью "Известиям".
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россия, санкт-петербург, дмитрий песков, снг
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, СНГ
Песков назвал неформальный саммит СНГ в Петербурге удачным
Песков назвал неформальный саммит СНГ в Петербурге безусловно удачным