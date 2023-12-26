https://ria.ru/20231226/peskov-1918334360.html

Песков назвал неформальный саммит СНГ в Петербурге удачным

Песков назвал неформальный саммит СНГ в Петербурге удачным - РИА Новости, 26.12.2023

Песков назвал неформальный саммит СНГ в Петербурге удачным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге "безусловно удачным", лидеры государств в ходе мероприятия смогли РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T22:59

2023-12-26T22:59

2023-12-26T23:03

россия

санкт-петербург

дмитрий песков

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге "безусловно удачным", лидеры государств в ходе мероприятия смогли обсудить самые актуальные темы и сверить часы. "Он безусловно удачный, потому что возможность просто пообщаться, в том числе в неформальной атмосфере для глав государств СНГ - это очень важно. Это общение, оно же далеко не ограничено праздничной тематикой предновогодней. Это действительно обсуждение рабочих вопросов, пускай и на ногах, но и обсуждаются самые актуальные, самые горячие темы. Плюс, всем вместе синхронизироваться, что называется, сверить часы по наиболее актуальным проблемам международной повестки дня, региональной, по дальнейшим вопросам развития сотрудничества", - сказал Песков в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20231226/sng-1918314318.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, дмитрий песков, снг