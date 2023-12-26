Посол Белоруссии оценил объем перевалки экспортных грузов через Россию
Крутой: объем перевалки экспортных грузов через порты РФ составит 15 млн тонн
© Фотохост-агентство РИА Новости
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 26 дек - РИА Новости. Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой заявил, что объем перевалки белорусских экспортных грузов через порты России в 2023 году составит порядка 15 миллионов тонн.
"Двадцать портов России задействованы в перевалке отечественных экспортных грузов. Общий объем перевалки по итогам года составит порядка 15 миллионов тонн. У нас на пике 2019 года с использованием инфраструктуры Прибалтики и портов Украины было 18,8 миллиона тонн. То есть еще год-два, и мы наш пиковый объем сможем заместить портовой инфраструктурой России", - приводит агентство Белта слова Крутого.
По его словам, в сфере транспорта и логистики есть ряд инвестиционных программ, которые согласованы с российской стороной. "Мы их успешно должны за два-три года реализовать", - сказал дипломат.
По информации посла, президент Белоруссии поставил задачу руководству транспортной отрасли и железной дороги, чтобы они подготовили сведения по этим программам к ближайшему заседанию высшего Госсовета Союзного государства. "Возможно, президенты их подпишут уже как плановое задание. Потому что инвестиционные деньги, инвестиционные ресурсы на это все выделены", - добавил Крутой.
Посол отметил, что особое внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обратить на проект транспортного коридора Север - Юг в рамках Евразийского экономического союза. В этом проекте белорусский видит огромный потенциал, пояснил Крутой.
"Там сегодня из стран ЕАЭС, конечно, основную роль играют Россия и Казахстан. Активно работает Азербайджан в рамках соглашения о зоне свободной торговли. Естественно, иранские партнеры будут подключены. И он (Лукашенко - ред.) в этом коридоре видит огромный потенциал. Учитывая, что это фактически персональный проект президента России …, он (Лукашенко - ред.) считает, что мы должны активнее подключаться хотя бы к тем инвестиционным решениям, которые уже приняты", - добавил посол.