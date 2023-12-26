https://ria.ru/20231226/perevalka-1918312336.html

Посол Белоруссии оценил объем перевалки экспортных грузов через Россию

Посол Белоруссии оценил объем перевалки экспортных грузов через Россию - РИА Новости, 26.12.2023

Посол Белоруссии оценил объем перевалки экспортных грузов через Россию

Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой заявил, что объем перевалки белорусских экспортных грузов через порты России в 2023 году составит порядка 15 миллионов... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T19:44

2023-12-26T19:44

2023-12-26T19:44

союзное государство

россия

белоруссия

евразийский экономический союз

александр лукашенко

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МИНСК, 26 дек - РИА Новости. Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой заявил, что объем перевалки белорусских экспортных грузов через порты России в 2023 году составит порядка 15 миллионов тонн. "Двадцать портов России задействованы в перевалке отечественных экспортных грузов. Общий объем перевалки по итогам года составит порядка 15 миллионов тонн. У нас на пике 2019 года с использованием инфраструктуры Прибалтики и портов Украины было 18,8 миллиона тонн. То есть еще год-два, и мы наш пиковый объем сможем заместить портовой инфраструктурой России", - приводит агентство Белта слова Крутого. По его словам, в сфере транспорта и логистики есть ряд инвестиционных программ, которые согласованы с российской стороной. "Мы их успешно должны за два-три года реализовать", - сказал дипломат. По информации посла, президент Белоруссии поставил задачу руководству транспортной отрасли и железной дороги, чтобы они подготовили сведения по этим программам к ближайшему заседанию высшего Госсовета Союзного государства. "Возможно, президенты их подпишут уже как плановое задание. Потому что инвестиционные деньги, инвестиционные ресурсы на это все выделены", - добавил Крутой. Посол отметил, что особое внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обратить на проект транспортного коридора Север - Юг в рамках Евразийского экономического союза. В этом проекте белорусский видит огромный потенциал, пояснил Крутой. "Там сегодня из стран ЕАЭС, конечно, основную роль играют Россия и Казахстан. Активно работает Азербайджан в рамках соглашения о зоне свободной торговли. Естественно, иранские партнеры будут подключены. И он (Лукашенко - ред.) в этом коридоре видит огромный потенциал. Учитывая, что это фактически персональный проект президента России …, он (Лукашенко - ред.) считает, что мы должны активнее подключаться хотя бы к тем инвестиционным решениям, которые уже приняты", - добавил посол.

https://ria.ru/20231219/sdelki-1916683232.html

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россия, белоруссия, евразийский экономический союз, александр лукашенко