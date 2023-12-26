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Пасечник приостановил комендантский час в ЛНР - РИА Новости, 26.12.2023
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22:50 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/pasechnik-1918333489.html
Пасечник приостановил комендантский час в ЛНР
Пасечник приостановил комендантский час в ЛНР - РИА Новости, 26.12.2023
Пасечник приостановил комендантский час в ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на территории республики в новогодние праздники, однако в некоторых частях региона его... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T22:50
2023-12-26T22:50
луганская народная республика
первомайск
леонид пасечник
лисичанск
общество
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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на территории республики в новогодние праздники, однако в некоторых частях региона его сохранят."Постановляю: установить, что действие запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах, установленного в соответствии с Указом Главы Луганской Народной Республики от 24.10.2022 ..., приостанавливается с 23.00 31.12.2023 до 4.00 8.01.2024", - говорится в указе Пасечника, опубликованном на сайте главы ЛНР.В документе также указано, что комендантский час сохраняется в Кременском муниципальном округе, в Лисичанске, Первомайске, Рубежном, Северодонецке, в Сватовском муниципальном округе, Троицком муниципальном округе.Указ вступает в силу со дня его опубликования.
https://ria.ru/20231214/vizit-1915889952.html
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луганская народная республика, первомайск, леонид пасечник, лисичанск, общество
Луганская Народная Республика, Первомайск, Леонид Пасечник, Лисичанск, Общество
Пасечник приостановил комендантский час в ЛНР

Пасечник приостановил комендантский час в ЛНР с 31 декабря до 8 января

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГород Луганск
Город Луганск - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на территории республики в новогодние праздники, однако в некоторых частях региона его сохранят.
"Постановляю: установить, что действие запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах, установленного в соответствии с Указом Главы Луганской Народной Республики от 24.10.2022 ..., приостанавливается с 23.00 31.12.2023 до 4.00 8.01.2024", - говорится в указе Пасечника, опубликованном на сайте главы ЛНР.
В документе также указано, что комендантский час сохраняется в Кременском муниципальном округе, в Лисичанске, Первомайске, Рубежном, Северодонецке, в Сватовском муниципальном округе, Троицком муниципальном округе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Луганская Народная РеспубликаПервомайскЛеонид ПасечникЛисичанскОбщество
 
 
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