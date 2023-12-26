https://ria.ru/20231226/pasechnik-1918333489.html

Пасечник приостановил комендантский час в ЛНР

Пасечник приостановил комендантский час в ЛНР - РИА Новости, 26.12.2023

Пасечник приостановил комендантский час в ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на территории республики в новогодние праздники, однако в некоторых частях региона его... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T22:50

2023-12-26T22:50

2023-12-26T22:50

луганская народная республика

первомайск

леонид пасечник

лисичанск

общество

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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на территории республики в новогодние праздники, однако в некоторых частях региона его сохранят."Постановляю: установить, что действие запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах, установленного в соответствии с Указом Главы Луганской Народной Республики от 24.10.2022 ..., приостанавливается с 23.00 31.12.2023 до 4.00 8.01.2024", - говорится в указе Пасечника, опубликованном на сайте главы ЛНР.В документе также указано, что комендантский час сохраняется в Кременском муниципальном округе, в Лисичанске, Первомайске, Рубежном, Северодонецке, в Сватовском муниципальном округе, Троицком муниципальном округе.Указ вступает в силу со дня его опубликования.

https://ria.ru/20231214/vizit-1915889952.html

луганская народная республика

первомайск

лисичанск

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луганская народная республика, первомайск, леонид пасечник, лисичанск, общество