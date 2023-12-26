https://ria.ru/20231226/pasechnik-1918333489.html
Пасечник приостановил комендантский час в ЛНР
Пасечник приостановил комендантский час в ЛНР - РИА Новости, 26.12.2023
Пасечник приостановил комендантский час в ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на территории республики в новогодние праздники, однако в некоторых частях региона его... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T22:50
2023-12-26T22:50
2023-12-26T22:50
луганская народная республика
первомайск
леонид пасечник
лисичанск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850506148_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6a115bad806c197a6e1145bba89bbcbc.jpg
ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на территории республики в новогодние праздники, однако в некоторых частях региона его сохранят."Постановляю: установить, что действие запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах, установленного в соответствии с Указом Главы Луганской Народной Республики от 24.10.2022 ..., приостанавливается с 23.00 31.12.2023 до 4.00 8.01.2024", - говорится в указе Пасечника, опубликованном на сайте главы ЛНР.В документе также указано, что комендантский час сохраняется в Кременском муниципальном округе, в Лисичанске, Первомайске, Рубежном, Северодонецке, в Сватовском муниципальном округе, Троицком муниципальном округе.Указ вступает в силу со дня его опубликования.
https://ria.ru/20231214/vizit-1915889952.html
луганская народная республика
первомайск
лисичанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850506148_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4a2d05c7f1579a72ba2f64703febac66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, первомайск, леонид пасечник, лисичанск, общество
Луганская Народная Республика, Первомайск, Леонид Пасечник, Лисичанск, Общество
Пасечник приостановил комендантский час в ЛНР
Пасечник приостановил комендантский час в ЛНР с 31 декабря до 8 января