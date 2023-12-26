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В Петербурге открыли общественную приемную кандидата в президенты РФ Путина

В Петербурге открыли общественную приемную кандидата в президенты РФ Путина - РИА Новости, 26.12.2023

В Петербурге открыли общественную приемную кандидата в президенты РФ Путина

Общественная приемная кандидата на должность президента РФ Владимира Путина открылась во вторник в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:37

2023-12-26T13:37

2023-12-26T13:59

санкт-петербург

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Общественная приемная кандидата на должность президента РФ Владимира Путина открылась во вторник в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Общественная приемная открылась на площадке регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина на Красногвардейской площади. "То, что в нашем штабе открывается общественная приемная, это очень значимое событие. Мы очень ждем избирателей, их наказы нашему кандидату... Общественная приемная, в первую очередь, открывается для общения с нашими гражданами, избирателями, чтобы знать, что их реально тревожит. Реальное общение с гражданами - это и есть основная цель нашей общественной приемной", - сказал журналистам председатель совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, сопредседатель регионального избирательного штаба Алексей Демидов. Руководитель общественной приемной Ольга Доброхотова отметила, что общественная приемная будет работать со вторника по субботу с 10 до 17 часов. "К нам на прием может приходить любой житель Санкт-Петербурга, который хочет отставить свое пожелание, который хочет написать свои предложения по совершенствованию той или иной сферы нашей жизни, инициативы по развитию нашего города, нашей страны. Безусловно, открытие общественной приемной - это важный шаг на пути к обеспечению участия каждого жителя в жизни нашей страны, нашего города. Мы очень надеемся, что каждый человек, который к нам придет, сможет получить у нас поддержку, понимание... Мы всем будем рады", - сказала она. По словам руководителя регионального исполкома Общероссийского Народного фронта в Санкт-Петербурге, заместителя руководителя аппарата регионального избирательного штаба Екатерины Машковой, в общественной приемной также планируется проводить большое количество мероприятий, в которых каждый желающий сможет принять участие. Приемная будет открыта для любых инициатив, мнений и пожеланий жителей города. "Это будет также такое место притяжения горожан. Здесь будет цикл встреч с интересными людьми, мы организуем здесь плетение маскировочных сетей... Маскировочные сети будут отправляться средствами Народного фронта в зону СВО. Также здесь будет возможность написать открытку, письмо бойцу. Мы передадим их ребятам, находящимся в Санкт-Петербурге на лечении, на реабилитации. Также мы планируем здесь организовать просмотр фильмов про СВО. А также будет мастер-класс по безопасности в сети, что сейчас актуально для молодежи. То есть это будет такая точка притяжения, куда бы люди приходили, общались, обменивались мнениями, получали необходимую информацию", - рассказала она. Региональный избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина начал работу в Санкт-Петербурге 22 декабря. Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина стартовал 23 декабря. Действующий глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

https://ria.ru/20231223/peterburg-1917671920.html

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