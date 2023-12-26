https://ria.ru/20231226/opk-1918157304.html
Российский ОПК в разы нарастил производство, сообщил Шойгу
Российский ОПК в разы нарастил производство, сообщил Шойгу - РИА Новости, 26.12.2023
Российский ОПК в разы нарастил производство, сообщил Шойгу
Российский оборонно-промышленный комплекс для обеспечения нужд СВО в разы увеличил объем производства, работает круглосуточно, заявил министр обороны генерал... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:24
2023-12-26T13:24
2023-12-26T13:24
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс для обеспечения нужд СВО в разы увеличил объем производства, работает круглосуточно, заявил министр обороны генерал Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании. "Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне специальной военной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения, многие перешли на круглосуточный режим работы", - сказал он. По словам Шойгу, работники российской "оборонки" бросили вызов "хваленому западному военно-техническому потенциалу".
https://ria.ru/20231106/oborona-1907703398.html
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сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу
Российский ОПК в разы нарастил производство, сообщил Шойгу
Шойгу: ОПК для обеспечения нужд СВО в разы увеличил объем производства
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс для обеспечения нужд СВО в разы увеличил объем производства, работает круглосуточно, заявил министр обороны генерал Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании.
"Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне специальной военной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения, многие перешли на круглосуточный режим работы", - сказал он.
По словам Шойгу, работники российской "оборонки" бросили вызов "хваленому западному военно-техническому потенциалу".
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