Рейтинг@Mail.ru
Российский ОПК в разы нарастил производство, сообщил Шойгу - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/opk-1918157304.html
Российский ОПК в разы нарастил производство, сообщил Шойгу
Российский ОПК в разы нарастил производство, сообщил Шойгу - РИА Новости, 26.12.2023
Российский ОПК в разы нарастил производство, сообщил Шойгу
Российский оборонно-промышленный комплекс для обеспечения нужд СВО в разы увеличил объем производства, работает круглосуточно, заявил министр обороны генерал... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:24
2023-12-26T13:24
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880414262_0:0:2372:1335_1920x0_80_0_0_dde07c1c506e5bef83ae31247950f6b1.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс для обеспечения нужд СВО в разы увеличил объем производства, работает круглосуточно, заявил министр обороны генерал Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании. "Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне специальной военной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения, многие перешли на круглосуточный режим работы", - сказал он. По словам Шойгу, работники российской "оборонки" бросили вызов "хваленому западному военно-техническому потенциалу".
https://ria.ru/20231106/oborona-1907703398.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880414262_218:0:2317:1574_1920x0_80_0_0_fbb0d69247c5fe8588132aeab3c861e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу
Российский ОПК в разы нарастил производство, сообщил Шойгу

Шойгу: ОПК для обеспечения нужд СВО в разы увеличил объем производства

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс для обеспечения нужд СВО в разы увеличил объем производства, работает круглосуточно, заявил министр обороны генерал Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании.
"Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне специальной военной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения, многие перешли на круглосуточный режим работы", - сказал он.
По словам Шойгу, работники российской "оборонки" бросили вызов "хваленому западному военно-техническому потенциалу".
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Международной выставке-форуме Россия
ОПК полностью обеспечивает армию передовым вооружением, заявил Мантуров
6 ноября, 13:29
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала