https://ria.ru/20231226/opk-1918157304.html

Российский ОПК в разы нарастил производство, сообщил Шойгу

Российский ОПК в разы нарастил производство, сообщил Шойгу - РИА Новости, 26.12.2023

Российский ОПК в разы нарастил производство, сообщил Шойгу

Российский оборонно-промышленный комплекс для обеспечения нужд СВО в разы увеличил объем производства, работает круглосуточно, заявил министр обороны генерал... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:24

2023-12-26T13:24

2023-12-26T13:24

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880414262_0:0:2372:1335_1920x0_80_0_0_dde07c1c506e5bef83ae31247950f6b1.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс для обеспечения нужд СВО в разы увеличил объем производства, работает круглосуточно, заявил министр обороны генерал Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании. "Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне специальной военной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения, многие перешли на круглосуточный режим работы", - сказал он. По словам Шойгу, работники российской "оборонки" бросили вызов "хваленому западному военно-техническому потенциалу".

https://ria.ru/20231106/oborona-1907703398.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей шойгу