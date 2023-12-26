https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

"Набивают себе цену". Почему Молдавия выходит из СНГ

"Набивают себе цену". Почему Молдавия выходит из СНГ - РИА Новости, 26.12.2023

"Набивают себе цену". Почему Молдавия выходит из СНГ

Председатель парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойна Герман заявила, что к концу следующего года Молдавия покинет СНГ. Правда, РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T08:00

2023-12-26T08:00

2023-12-26T08:02

молдавия

кишинев

россия

игорь додон

майя санду

снг

министерство финансов рф (минфин россии)

валентина матвиенко

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Председатель парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойна Герман заявила, что к концу следующего года Молдавия покинет СНГ. Правда, для этого президенту Майе Санду надо переизбраться на второй срок, потому что оппозиция намерена укреплять связи с Россией. О перспективах бывшей советской республики — в материале РИА Новости.Прощание молдаванкиПредстоит последовательная денонсация всех соглашений, подписанных в рамках СНГ, уточнила Герман. Она уверена, что это не вызовет никаких экономических последствий, потому что торговлю можно продолжать на двусторонней основе. По ее мнению, за 30 лет Молдавия не получила никакой выгоды от СНГ. Не было даже обмена опытом.С 2024-го Кишинев не собирается платить взносы в СНГ и другие организации на этой платформе. В Минфине уточнили, что так решили в том числе из-за западных антироссийских санкций. В феврале Молдавия окончательно покидает Межпарламентскую ассамблею СНГ. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заметила, что ассамблея от этого ничуть не пострадает. "Это, конечно, огромная потеря для самой Молдавии", — добавила она.В течение года Кишинев разорвал больше 20 договоренностей в рамках СНГ. Обычно это объясняли тем, что документы уже неактуальны. Припомнили и конфликт с Приднестровьем. "Российская армия продолжает незаконно находиться на территории Молдавии. Пребывание в СНГ не защитило нас от экономического эмбарго", — утверждает премьер-министр Дорин Речан.Кишиневские власти обвиняют Москву как минимум в подстрекательстве к госперевороту. Команда президента Майи Санду стремится в Евросоюз. В Брюсселе подтвердили готовность к переговорам. При этом половина населения против выхода из СНГ, а 60 процентов не хотят вступать в НАТО, говорится в июльском докладе Института европейских политик и реформ (IPRE). Кроме того, согласно недавнему опросу Института маркетинга и социологических опросов (IMAS), 47 процентов не верят в российскую угрозу, 18 — не понимают сути опасений.Назад в будущееНе все политики согласны с линией действующего правительства. Например, экс-президент Игорь Додон. "Расторжение договоров с СНГ очень плохо для страны, — полагает он. — Но для того чтобы выйти из каких-то соглашений, должно быть не только решение Молдовы. <...> Нужно общее решение других стран СНГ. Это дает нам шанс, что при смене власти, а это в любом случае произойдет, мы все эти соглашения восстановим. Это я вам обещаю".Очередные выборы президента — в 2024 году.По подсчетам маркетингового агентства iData, рейтинг Санду — 24,2 процента. Показатели ее премьер-министра и главы парламента — в рамках статистической погрешности. Главные конкуренты — лидеры оппозиции Илан Шор (10,5 процента) и Додон (10,2). У мэра Кишинева Иона Чебана — 6,9 процента. Как отмечают в IMAS, если Додон выйдет во второй тур, Санду ему проиграет. Шор осужден за кражу из банковской системы Молдавии миллиарда долларов и пока скрывается за границей.По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, Молдавия превращается в часть европейской периферии, оторванной от исторически и духовно близкой России. Понятно, что бывшую советскую республику пытаются втянуть в те конфликты, которые в последние годы разжигались Вашингтоном и Лондоном. А Москва по-прежнему заинтересована в поддержании и развитии многоплановых двусторонних связей.Поворот не туда"Если пройдут настоящие президентские выборы, Санду проиграет и Молдавия не выйдет из СНГ. Однако сейчас явно формируются механизмы, призванные удержать голосование под контролем. Этим управляют западные партнеры. Даже очевидную победу оппозиции не признают", — рассуждает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.Выход из содружества означает прощание не только с Россией, но и со всеми членами организации, добавляет эксперт. Этого молдавскому МИД не хочется, поэтому Кишиневу удобнее формально числиться в СНГ, но не участвовать в его деятельности."Современная Молдавия — преимущественно аграрная страна, в которой четверть населения проживает за чертой бедности и этот показатель растет. Энергоресурсы на 97 процентов импортные, а большинство местных товаров не соответствует европейским стандартам", — отмечает в беседе с РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Павел Севостьянов.По его мнению, в таком состоянии Молдавия неинтересна Евросоюзу. В Кишиневе это понимают, но думают не об экономическом развитии, а о том, как подороже продать Западу русофобию.

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html

молдавия

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молдавия, кишинев, россия, игорь додон, майя санду, снг, министерство финансов рф (минфин россии), валентина матвиенко, совет федерации рф