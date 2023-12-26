Рейтинг@Mail.ru
"Набивают себе цену". Почему Молдавия выходит из СНГ - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 26.12.2023 (обновлено: 08:02 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
"Набивают себе цену". Почему Молдавия выходит из СНГ
"Набивают себе цену". Почему Молдавия выходит из СНГ - РИА Новости, 26.12.2023
"Набивают себе цену". Почему Молдавия выходит из СНГ
Председатель парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойна Герман заявила, что к концу следующего года Молдавия покинет СНГ. Правда, РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T08:00
2023-12-26T08:02
молдавия
кишинев
россия
игорь додон
майя санду
снг
министерство финансов рф (минфин россии)
валентина матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230720_0:7:2021:1144_1920x0_80_0_0_a676b1b67c4f2fc82c09483b4357a63c.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Председатель парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойна Герман заявила, что к концу следующего года Молдавия покинет СНГ. Правда, для этого президенту Майе Санду надо переизбраться на второй срок, потому что оппозиция намерена укреплять связи с Россией. О перспективах бывшей советской республики — в материале РИА Новости.Прощание молдаванкиПредстоит последовательная денонсация всех соглашений, подписанных в рамках СНГ, уточнила Герман. Она уверена, что это не вызовет никаких экономических последствий, потому что торговлю можно продолжать на двусторонней основе. По ее мнению, за 30 лет Молдавия не получила никакой выгоды от СНГ. Не было даже обмена опытом.С 2024-го Кишинев не собирается платить взносы в СНГ и другие организации на этой платформе. В Минфине уточнили, что так решили в том числе из-за западных антироссийских санкций. В феврале Молдавия окончательно покидает Межпарламентскую ассамблею СНГ. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заметила, что ассамблея от этого ничуть не пострадает. "Это, конечно, огромная потеря для самой Молдавии", — добавила она.В течение года Кишинев разорвал больше 20 договоренностей в рамках СНГ. Обычно это объясняли тем, что документы уже неактуальны. Припомнили и конфликт с Приднестровьем. "Российская армия продолжает незаконно находиться на территории Молдавии. Пребывание в СНГ не защитило нас от экономического эмбарго", — утверждает премьер-министр Дорин Речан.Кишиневские власти обвиняют Москву как минимум в подстрекательстве к госперевороту. Команда президента Майи Санду стремится в Евросоюз. В Брюсселе подтвердили готовность к переговорам. При этом половина населения против выхода из СНГ, а 60 процентов не хотят вступать в НАТО, говорится в июльском докладе Института европейских политик и реформ (IPRE). Кроме того, согласно недавнему опросу Института маркетинга и социологических опросов (IMAS), 47 процентов не верят в российскую угрозу, 18 — не понимают сути опасений.Назад в будущееНе все политики согласны с линией действующего правительства. Например, экс-президент Игорь Додон. "Расторжение договоров с СНГ очень плохо для страны, — полагает он. — Но для того чтобы выйти из каких-то соглашений, должно быть не только решение Молдовы. &lt;...&gt; Нужно общее решение других стран СНГ. Это дает нам шанс, что при смене власти, а это в любом случае произойдет, мы все эти соглашения восстановим. Это я вам обещаю".Очередные выборы президента — в 2024 году.По подсчетам маркетингового агентства iData, рейтинг Санду — 24,2 процента. Показатели ее премьер-министра и главы парламента — в рамках статистической погрешности. Главные конкуренты — лидеры оппозиции Илан Шор (10,5 процента) и Додон (10,2). У мэра Кишинева Иона Чебана — 6,9 процента. Как отмечают в IMAS, если Додон выйдет во второй тур, Санду ему проиграет. Шор осужден за кражу из банковской системы Молдавии миллиарда долларов и пока скрывается за границей.По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, Молдавия превращается в часть европейской периферии, оторванной от исторически и духовно близкой России. Понятно, что бывшую советскую республику пытаются втянуть в те конфликты, которые в последние годы разжигались Вашингтоном и Лондоном. А Москва по-прежнему заинтересована в поддержании и развитии многоплановых двусторонних связей.Поворот не туда"Если пройдут настоящие президентские выборы, Санду проиграет и Молдавия не выйдет из СНГ. Однако сейчас явно формируются механизмы, призванные удержать голосование под контролем. Этим управляют западные партнеры. Даже очевидную победу оппозиции не признают", — рассуждает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.Выход из содружества означает прощание не только с Россией, но и со всеми членами организации, добавляет эксперт. Этого молдавскому МИД не хочется, поэтому Кишиневу удобнее формально числиться в СНГ, но не участвовать в его деятельности."Современная Молдавия — преимущественно аграрная страна, в которой четверть населения проживает за чертой бедности и этот показатель растет. Энергоресурсы на 97 процентов импортные, а большинство местных товаров не соответствует европейским стандартам", — отмечает в беседе с РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Павел Севостьянов.По его мнению, в таком состоянии Молдавия неинтересна Евросоюзу. В Кишиневе это понимают, но думают не об экономическом развитии, а о том, как подороже продать Западу русофобию.
https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230720_243:0:1778:1151_1920x0_80_0_0_3aa09b9b4f2b8cf896c767b413893b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, россия, игорь додон, майя санду, снг, министерство финансов рф (минфин россии), валентина матвиенко, совет федерации рф
Молдавия, Кишинев, Россия, Игорь Додон, Майя Санду, СНГ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
"Набивают себе цену". Почему Молдавия выходит из СНГ

Молдавские соцопросы: политика Санду противоречит желаниям половины страны

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Председатель парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойна Герман заявила, что к концу следующего года Молдавия покинет СНГ. Правда, для этого президенту Майе Санду надо переизбраться на второй срок, потому что оппозиция намерена укреплять связи с Россией. О перспективах бывшей советской республики — в материале РИА Новости.

Прощание молдаванки

Предстоит последовательная денонсация всех соглашений, подписанных в рамках СНГ, уточнила Герман. Она уверена, что это не вызовет никаких экономических последствий, потому что торговлю можно продолжать на двусторонней основе. По ее мнению, за 30 лет Молдавия не получила никакой выгоды от СНГ. Не было даже обмена опытом.
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе
С 2024-го Кишинев не собирается платить взносы в СНГ и другие организации на этой платформе. В Минфине уточнили, что так решили в том числе из-за западных антироссийских санкций. В феврале Молдавия окончательно покидает Межпарламентскую ассамблею СНГ. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заметила, что ассамблея от этого ничуть не пострадает. "Это, конечно, огромная потеря для самой Молдавии", — добавила она.
В течение года Кишинев разорвал больше 20 договоренностей в рамках СНГ. Обычно это объясняли тем, что документы уже неактуальны. Припомнили и конфликт с Приднестровьем. "Российская армия продолжает незаконно находиться на территории Молдавии. Пребывание в СНГ не защитило нас от экономического эмбарго", — утверждает премьер-министр Дорин Речан.
© Sputnik / Родион ПрокаМайя Санду и Дорин Речан
Майя Санду и Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Sputnik / Родион Прока
Майя Санду и Дорин Речан
Кишиневские власти обвиняют Москву как минимум в подстрекательстве к госперевороту. Команда президента Майи Санду стремится в Евросоюз. В Брюсселе подтвердили готовность к переговорам. При этом половина населения против выхода из СНГ, а 60 процентов не хотят вступать в НАТО, говорится в июльском докладе Института европейских политик и реформ (IPRE). Кроме того, согласно недавнему опросу Института маркетинга и социологических опросов (IMAS), 47 процентов не верят в российскую угрозу, 18 — не понимают сути опасений.
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Роковой выбор. Молдавия идет к гражданской войне
5 мая, 08:00

Назад в будущее

Не все политики согласны с линией действующего правительства. Например, экс-президент Игорь Додон. "Расторжение договоров с СНГ очень плохо для страны, — полагает он. — Но для того чтобы выйти из каких-то соглашений, должно быть не только решение Молдовы. <...> Нужно общее решение других стран СНГ. Это дает нам шанс, что при смене власти, а это в любом случае произойдет, мы все эти соглашения восстановим. Это я вам обещаю".
© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон
Очередные выборы президента — в 2024 году.
По подсчетам маркетингового агентства iData, рейтинг Санду — 24,2 процента. Показатели ее премьер-министра и главы парламента — в рамках статистической погрешности. Главные конкуренты — лидеры оппозиции Илан Шор (10,5 процента) и Додон (10,2). У мэра Кишинева Иона Чебана — 6,9 процента. Как отмечают в IMAS, если Додон выйдет во второй тур, Санду ему проиграет. Шор осужден за кражу из банковской системы Молдавии миллиарда долларов и пока скрывается за границей.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМэр Кишинева Ион Чебан в студии радио Sputnik
Мэр Кишинева Ион Чебан в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Мэр Кишинева Ион Чебан в студии радио Sputnik
По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, Молдавия превращается в часть европейской периферии, оторванной от исторически и духовно близкой России. Понятно, что бывшую советскую республику пытаются втянуть в те конфликты, которые в последние годы разжигались Вашингтоном и Лондоном. А Москва по-прежнему заинтересована в поддержании и развитии многоплановых двусторонних связей.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Сжигают мосты. Молдавия оставила СНГ без денег
6 августа, 08:00

Поворот не туда

"Если пройдут настоящие президентские выборы, Санду проиграет и Молдавия не выйдет из СНГ. Однако сейчас явно формируются механизмы, призванные удержать голосование под контролем. Этим управляют западные партнеры. Даже очевидную победу оппозиции не признают", — рассуждает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду
Выход из содружества означает прощание не только с Россией, но и со всеми членами организации, добавляет эксперт. Этого молдавскому МИД не хочется, поэтому Кишиневу удобнее формально числиться в СНГ, но не участвовать в его деятельности.
"Современная Молдавия — преимущественно аграрная страна, в которой четверть населения проживает за чертой бедности и этот показатель растет. Энергоресурсы на 97 процентов импортные, а большинство местных товаров не соответствует европейским стандартам", — отмечает в беседе с РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Павел Севостьянов.
По его мнению, в таком состоянии Молдавия неинтересна Евросоюзу. В Кишиневе это понимают, но думают не об экономическом развитии, а о том, как подороже продать Западу русофобию.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества в городе Бульбоаке - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
"Все хорошее в прошлом". Почему Молдавия ввела санкции против России
5 декабря, 08:00
 
МолдавияКишиневРоссияИгорь ДодонМайя СандуСНГМинистерство финансов РФ (Минфин России)Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала