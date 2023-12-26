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Мировые СМИ отреагировали на сообщение о взятии Марьинки - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 26.12.2023 (обновлено: 13:42 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/marinka-1918160993.html
Мировые СМИ отреагировали на сообщение о взятии Марьинки
Мировые СМИ отреагировали на сообщение о взятии Марьинки - РИА Новости, 26.12.2023
Мировые СМИ отреагировали на сообщение о взятии Марьинки
Российские силы перехватили инициативу на поле боя после провала украинского контрнаступления, к такому выводу пришли различные мировые издания на фоне... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:30
2023-12-26T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские силы перехватили инициативу на поле боя после провала украинского контрнаступления, к такому выводу пришли различные мировые издания на фоне сообщений об освобождении города Марьинка, который примыкает к Петровскому району Донецка и откуда украинские войска с 2014 года обстреливали мирное населением столицы ДНР. В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника. Как отмечает американская газета New York Times, хотя Марьинка и "превратилась в руины из-за обстрелов", она представляет собой "некоторую стратегическую ценность", поскольку это один из ключевых укрепленных пунктов Украины в этой части Донбасса. Издание считает, что у Киева было время подготовить позиции для отступления на случай падения города. "Атака на Марьинку была частью наступления, которое начала Москва в последние месяцы по всему восточному фронту, и ее взятие может привести к падению боевого духа на Украине", - пишет газета. Как отмечает New York Times, в украинских войсках утверждают, что их силы все еще остаются в Марьинке. При этом издание констатирует, что российские военные перехватили инициативу на большей части территории, где ведутся боевые действия, а задержка с поставкой Киеву военной помощи, вызванная политическим разногласиями в Вашингтоне, заставила украинские войска свернуть ряд операций. Сообщая об освобождении Марьинки, влиятельная французская газета Monde также указывает, что российские силы перехватили инициативу на фронте после неудачи украинского контрнаступления и "выгрызают" территорию в Донбассе. Газета Voix du Nord, издаваемая на севере Франции, подчеркивает, что освобождением Марьинки, превращенной украинскими войсками в "крепость", российская армия укрепила свои позиции в регионе – этот успех позволит ей продвинуться дальше на запад. Немецкая газета Bild дала заявление Шойгу о взятии Марьинки под контроль, а также привела утверждения Киева о том, что в городе все еще остаются украинские военные. При этом издание пишет, что независимо проверить информацию о освобождении Марьинки не удалось. Не обошли стороной освобождение Марьинки и арабские издания. Одна из ведущих саудовских газет "Аш-Шарк Аль-Аусат" пишет, что российская армия вернула себе инициативу на фронте после провала украинского контрнаступления. Россия добилась успеха "на земле", отмечает издание.
https://ria.ru/20231225/zvonok-1918056285.html
https://ria.ru/20231225/marinka-1918032584.html
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в мире, сергей шойгу, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Мировые СМИ отреагировали на сообщение о взятии Марьинки

NYT: взятие Марьинки ВС РФ может привести к падению боевого духа на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке
Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские силы перехватили инициативу на поле боя после провала украинского контрнаступления, к такому выводу пришли различные мировые издания на фоне сообщений об освобождении города Марьинка, который примыкает к Петровскому району Донецка и откуда украинские войска с 2014 года обстреливали мирное населением столицы ДНР.
В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Командир батальона, освободившего Марьинку, рассказал о звонке Путина
25 декабря, 22:21
Как отмечает американская газета New York Times, хотя Марьинка и "превратилась в руины из-за обстрелов", она представляет собой "некоторую стратегическую ценность", поскольку это один из ключевых укрепленных пунктов Украины в этой части Донбасса.
Издание считает, что у Киева было время подготовить позиции для отступления на случай падения города.
«
"Атака на Марьинку была частью наступления, которое начала Москва в последние месяцы по всему восточному фронту, и ее взятие может привести к падению боевого духа на Украине", - пишет газета.
Как отмечает New York Times, в украинских войсках утверждают, что их силы все еще остаются в Марьинке. При этом издание констатирует, что российские военные перехватили инициативу на большей части территории, где ведутся боевые действия, а задержка с поставкой Киеву военной помощи, вызванная политическим разногласиями в Вашингтоне, заставила украинские войска свернуть ряд операций.
Сообщая об освобождении Марьинки, влиятельная французская газета Monde также указывает, что российские силы перехватили инициативу на фронте после неудачи украинского контрнаступления и "выгрызают" территорию в Донбассе.
Военнослужащий в Марьинке - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
"Брешь в обороне ВСУ". Как освобождение Марьинки меняет ситуацию в Донбассе
25 декабря, 19:56
Газета Voix du Nord, издаваемая на севере Франции, подчеркивает, что освобождением Марьинки, превращенной украинскими войсками в "крепость", российская армия укрепила свои позиции в регионе – этот успех позволит ей продвинуться дальше на запад.
Немецкая газета Bild дала заявление Шойгу о взятии Марьинки под контроль, а также привела утверждения Киева о том, что в городе все еще остаются украинские военные. При этом издание пишет, что независимо проверить информацию о освобождении Марьинки не удалось.
Не обошли стороной освобождение Марьинки и арабские издания. Одна из ведущих саудовских газет "Аш-Шарк Аль-Аусат" пишет, что российская армия вернула себе инициативу на фронте после провала украинского контрнаступления. Россия добилась успеха "на земле", отмечает издание.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 декабря, 16:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ШойгуВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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