https://ria.ru/20231226/marinka-1918160993.html

Мировые СМИ отреагировали на сообщение о взятии Марьинки

Мировые СМИ отреагировали на сообщение о взятии Марьинки - РИА Новости, 26.12.2023

Мировые СМИ отреагировали на сообщение о взятии Марьинки

Российские силы перехватили инициативу на поле боя после провала украинского контрнаступления, к такому выводу пришли различные мировые издания на фоне... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:30

2023-12-26T13:30

2023-12-26T13:42

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские силы перехватили инициативу на поле боя после провала украинского контрнаступления, к такому выводу пришли различные мировые издания на фоне сообщений об освобождении города Марьинка, который примыкает к Петровскому району Донецка и откуда украинские войска с 2014 года обстреливали мирное населением столицы ДНР. В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника. Как отмечает американская газета New York Times, хотя Марьинка и "превратилась в руины из-за обстрелов", она представляет собой "некоторую стратегическую ценность", поскольку это один из ключевых укрепленных пунктов Украины в этой части Донбасса. Издание считает, что у Киева было время подготовить позиции для отступления на случай падения города. "Атака на Марьинку была частью наступления, которое начала Москва в последние месяцы по всему восточному фронту, и ее взятие может привести к падению боевого духа на Украине", - пишет газета. Как отмечает New York Times, в украинских войсках утверждают, что их силы все еще остаются в Марьинке. При этом издание констатирует, что российские военные перехватили инициативу на большей части территории, где ведутся боевые действия, а задержка с поставкой Киеву военной помощи, вызванная политическим разногласиями в Вашингтоне, заставила украинские войска свернуть ряд операций. Сообщая об освобождении Марьинки, влиятельная французская газета Monde также указывает, что российские силы перехватили инициативу на фронте после неудачи украинского контрнаступления и "выгрызают" территорию в Донбассе. Газета Voix du Nord, издаваемая на севере Франции, подчеркивает, что освобождением Марьинки, превращенной украинскими войсками в "крепость", российская армия укрепила свои позиции в регионе – этот успех позволит ей продвинуться дальше на запад. Немецкая газета Bild дала заявление Шойгу о взятии Марьинки под контроль, а также привела утверждения Киева о том, что в городе все еще остаются украинские военные. При этом издание пишет, что независимо проверить информацию о освобождении Марьинки не удалось. Не обошли стороной освобождение Марьинки и арабские издания. Одна из ведущих саудовских газет "Аш-Шарк Аль-Аусат" пишет, что российская армия вернула себе инициативу на фронте после провала украинского контрнаступления. Россия добилась успеха "на земле", отмечает издание.

https://ria.ru/20231225/zvonok-1918056285.html

https://ria.ru/20231225/marinka-1918032584.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сергей шойгу, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф