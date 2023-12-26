https://ria.ru/20231226/kosachev-1918182902.html

Россия разочарована происходящим в ПАЧЭС и ПА ОБСЕ, заявили в Совфеде

Россия разочарована происходящим в ПАЧЭС и ПА ОБСЕ, заявили в Совфеде - РИА Новости, 26.12.2023

Россия разочарована происходящим в ПАЧЭС и ПА ОБСЕ, заявили в Совфеде

Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) и Парламентская ассамблея ОБСЕ фактически "оккупированы" странами Запада, Россия... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:19

2023-12-26T14:19

2023-12-26T14:19

россия

обсе

пачэс

совет федерации рф

в мире

константин косачев

парламентская ассамблея обсе

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) и Парламентская ассамблея ОБСЕ фактически "оккупированы" странами Запада, Россия разочарована тем, что там происходит, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Потери были. Разумеется, мы разочарованы тем, что происходит в Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, но в обоих случаях речь идёт о том, что эти организации захвачены, оккупированы странами Запада. До этого это произошло в ПАСЕ – всё это, на самом деле, убивает соответствующие организации, лишает смысла их деятельность и соответствующим образом влияет на наши ожидания", - сказал он в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Косачев отметил, что до тех пор, пока "это будет возможным", Россия продолжит с ними сотрудничество, но надежд на то, что там будет возникать "некая добавленная стоимость" в результате межпарламентского диалога, становится всё меньше. Говоря об отношениях со странами Запада в целом, Косачев отметил, что нынешнее поколение властей этих государств несёт ответственность за все ошибки, порой "хуже преступлений", которые они "натворили" в отношении России, Украины и других участников мирового процесса. "С нынешним поколением (элит стран Запада) нам, к сожалению, договориться не удастся, это моё глубокое убеждение, но смена элит произойдёт, она уже происходит – я уверен, что на выходе мы получим ситуацию, когда именно пересмотр западной политики в глобальном контексте и окажется тем ключиком к решению глобальных проблем", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20231014/rf-1902733766.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, обсе, пачэс, совет федерации рф, в мире, константин косачев, парламентская ассамблея обсе