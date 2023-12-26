https://ria.ru/20231226/kor-1918154841.html

В Крыму зафиксировали случаи заболевания корью

В Крыму зафиксировали случаи заболевания корью - РИА Новости, 26.12.2023

В Крыму зафиксировали случаи заболевания корью

В Крыму фиксируют случаи заболевания корью, сообщила заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:18

2023-12-26T13:18

2023-12-26T13:18

здоровье - общество

республика крым

корь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. В Крыму фиксируют случаи заболевания корью, сообщила заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько. Ранее академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявлял, что заболеваемость корью в России на сегодняшний день носит спорадический характер, то есть встречаются единичные случаи. "Корь высоко заразное заболевание и, к сожалению, таких пациентов мы сейчас госпитализируем. Пока не массово, но есть", - сказала Прохасько в пресс-центре РИА Новости Крым. По ее словам, в России в целом значительно выросло число случаев заболевания корью, причиной стал отказ в детском возрасте от прививок. Она также отметила, что COVID "никуда не делся", но "тяжелые, ужасные, высококонтагиозные" формы остались в прошлом. По словам Прохасько, сейчас медики сталкиваются с осложнениями, которые оставил после себя коронавирус. "Это острые инфаркт миокарда, склонность к тромбообразованиям. В последние годы у нас выросло количество этих патологий острых корональных синдромов, но, к счастью, мы уже принимаем ранние меры по их лечению, и надеюсь, что смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний будет снижаться", - сказала она.

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, республика крым, корь