https://ria.ru/20231226/kontrnastuplenie-1918202827.html

Американское СМИ назвало новое контрнаступление ВСУ маловероятным

Американское СМИ назвало новое контрнаступление ВСУ маловероятным - РИА Новости, 26.12.2023

Американское СМИ назвало новое контрнаступление ВСУ маловероятным

Новое контрнаступление украинских войск и прорыв российских линий обороны маловероятны, сообщает телеканал NBC со ссылкой на военных аналитиков. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:52

2023-12-26T14:52

2023-12-26T14:52

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

безопасность

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новое контрнаступление украинских войск и прорыв российских линий обороны маловероятны, сообщает телеканал NBC со ссылкой на военных аналитиков. "В начале 2023 года были большие надежды на то, что превозносившееся украинское контрнаступление… изменит расклад… Этого не произошло, и перспектива прорыва в 2024 году также маловероятна… Они (военные аналитики – ред.) прогнозируют, что интенсивные бои, вероятно, продолжатся в следующем году, однако маловероятно, что киевские силы попытаются провести новое контрнаступление", - говорится в сообщении. По данным экспертов, на которых ссылается телеканал, в новом году Россия, по всей вероятности, будет укреплять позиции на взятых под контроль территориях. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитых и раненых. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине всё, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же, как заявил Путин, открыта для переговоров.

https://ria.ru/20231226/armiya-1918156116.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, ситуация в днр и лнр