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В Киевской области сообщили о пожарах в двух храмах раскольнической ПЦУ

В Киевской области сообщили о пожарах в двух храмах раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 26.12.2023

В Киевской области сообщили о пожарах в двух храмах раскольнической ПЦУ

В Киевской области накануне возникли пожары в двух храмах раскольнической структуры "Православная церковь Украины", сообщили во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:12

2023-12-26T15:12

2023-12-26T15:12

религия

киевская область

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Киевской области накануне возникли пожары в двух храмах раскольнической структуры "Православная церковь Украины", сообщили во вторник в Telegram-канале госслужбы по ЧС Украины. "Накануне вечером возник пожар в Свято-Михайловском храме в селе Храпачи Белоцерковского района. Церковь построена в 1896 году. В течение полутора часов пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 300 квадратных метров. Еще один пожар вчера произошел в церкви Рождества Богородицы в селе Новоселки Вышгородского района. Возгорание потушили на площади два квадратных метра", - говорится в сообщении госслужбы по ЧС. Причины возгорания не уточняют. Согласно данным из открытых источников, обе церкви принадлежат раскольникам из структуры "Православная церковь Украины". Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20231203/vashington-1913119877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киевская область, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украина, религия, православие, государственная служба украины по чс