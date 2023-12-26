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В Киевской области сообщили о пожарах в двух храмах раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 26.12.2023
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Религия
 
15:12 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/khramy-1918208593.html
В Киевской области сообщили о пожарах в двух храмах раскольнической ПЦУ
В Киевской области сообщили о пожарах в двух храмах раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 26.12.2023
В Киевской области сообщили о пожарах в двух храмах раскольнической ПЦУ
В Киевской области накануне возникли пожары в двух храмах раскольнической структуры "Православная церковь Украины", сообщили во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:12
2023-12-26T15:12
религия
киевская область
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украина
религия
православие
государственная служба украины по чс
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Киевской области накануне возникли пожары в двух храмах раскольнической структуры "Православная церковь Украины", сообщили во вторник в Telegram-канале госслужбы по ЧС Украины. "Накануне вечером возник пожар в Свято-Михайловском храме в селе Храпачи Белоцерковского района. Церковь построена в 1896 году. В течение полутора часов пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 300 квадратных метров. Еще один пожар вчера произошел в церкви Рождества Богородицы в селе Новоселки Вышгородского района. Возгорание потушили на площади два квадратных метра", - говорится в сообщении госслужбы по ЧС. Причины возгорания не уточняют. Согласно данным из открытых источников, обе церкви принадлежат раскольникам из структуры "Православная церковь Украины". Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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киевская область, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украина, религия, православие, государственная служба украины по чс
Религия, Киевская область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Религия, Православие, Государственная служба Украины по ЧС
В Киевской области сообщили о пожарах в двух храмах раскольнической ПЦУ

ГСЧС: в Киевской области возникли пожары в двух храмах раскольнической ПЦУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Киевской области накануне возникли пожары в двух храмах раскольнической структуры "Православная церковь Украины", сообщили во вторник в Telegram-канале госслужбы по ЧС Украины.
«
"Накануне вечером возник пожар в Свято-Михайловском храме в селе Храпачи Белоцерковского района. Церковь построена в 1896 году. В течение полутора часов пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 300 квадратных метров. Еще один пожар вчера произошел в церкви Рождества Богородицы в селе Новоселки Вышгородского района. Возгорание потушили на площади два квадратных метра", - говорится в сообщении госслужбы по ЧС.
Причины возгорания не уточняют.
Согласно данным из открытых источников, обе церкви принадлежат раскольникам из структуры "Православная церковь Украины".
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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РелигияКиевская областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦУкраинаРелигияПравославиеГосударственная служба Украины по ЧС
 
 
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