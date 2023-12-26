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Минобороны за 2023 год получило шесть самолетов Ил-76 - РИА Новости, 26.12.2023
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14:18 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/il-76-1918181253.html
Минобороны за 2023 год получило шесть самолетов Ил-76
Минобороны за 2023 год получило шесть самолетов Ил-76 - РИА Новости, 26.12.2023
Минобороны за 2023 год получило шесть самолетов Ил-76
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) в 2023 году передала Минобороны шесть военно-транспортных Ил-76, собранных на заводе в Ульяновске, в планах... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:18
2023-12-26T14:18
безопасность
технологии
ульяновск
юрий слюсарь
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-76
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) в 2023 году передала Минобороны шесть военно-транспортных Ил-76, собранных на заводе в Ульяновске, в планах довести производство до 18 машин в год, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24". "Огромное количество этих самолётов потребуется министерству обороны в ближайшие годы. План производства – выйти на 18 минимум самолётов в год в Ульяновске, в этом году сдали шесть, это дорогого стоит", – сказал Слюсарь. По его словам, Ил-76 является основной машиной, обеспечивающей логистику и доставку грузов в ходе спецоперации. Слюсарь напомнил, что раньше эти машины проводились в Ташкенте. Те самолёты, которые собирают в Ульяновске, получили 70 новых систем, новые двигатели и новое бортовое оборудование. Гендиректор ОАК похвалил завод в Ульяновске за шесть Ил-76, потому что до этого он серийную технику практически не производил. "Для него важно было разогнаться, войти опять в команду, в семью серийных заводов… Сдать в этом году шесть машин в интересах Минобороны - это большая работа, огромное им за это спасибо", - добавил Слюсарь.
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безопасность, технологии, ульяновск, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-76
Безопасность, Технологии, Ульяновск, Юрий Слюсарь , Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ил-76
Минобороны за 2023 год получило шесть самолетов Ил-76

ОАК: Минобороны за год получило шесть Ил-76, в планах утроить производство

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчебное десантирование с самолета Ил-76
Учебное десантирование с самолета Ил-76 - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Учебное десантирование с самолета Ил-76. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) в 2023 году передала Минобороны шесть военно-транспортных Ил-76, собранных на заводе в Ульяновске, в планах довести производство до 18 машин в год, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24".
"Огромное количество этих самолётов потребуется министерству обороны в ближайшие годы. План производства – выйти на 18 минимум самолётов в год в Ульяновске, в этом году сдали шесть, это дорогого стоит", – сказал Слюсарь. По его словам, Ил-76 является основной машиной, обеспечивающей логистику и доставку грузов в ходе спецоперации.
Слюсарь напомнил, что раньше эти машины проводились в Ташкенте. Те самолёты, которые собирают в Ульяновске, получили 70 новых систем, новые двигатели и новое бортовое оборудование.
Гендиректор ОАК похвалил завод в Ульяновске за шесть Ил-76, потому что до этого он серийную технику практически не производил. "Для него важно было разогнаться, войти опять в команду, в семью серийных заводов… Сдать в этом году шесть машин в интересах Минобороны - это большая работа, огромное им за это спасибо", - добавил Слюсарь.
Испытания самолета Ил-76МД-90А на грунтовой взлетно-посадочной полосе
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БезопасностьТехнологииУльяновскЮрий СлюсарьОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ил-76
 
 
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