https://ria.ru/20231226/grazhdanin-1918182310.html

Источник: на Пхукете подозреваемого россиянина выпустили под залог

Источник: на Пхукете подозреваемого россиянина выпустили под залог - РИА Новости, 26.12.2023

Источник: на Пхукете подозреваемого россиянина выпустили под залог

Гражданин РФ, задержанный в понедельник в зале прилета международного аэропорта таиландского острова Пхукет по подозрению в организации покушения в июне на... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:19

2023-12-26T14:19

2023-12-26T14:20

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БАНГКОК, 26 дек - РИА Новости. Гражданин РФ, задержанный в понедельник в зале прилета международного аэропорта таиландского острова Пхукет по подозрению в организации покушения в июне на жизнь российского бизнесмена, владельца ресторанов на Пхукете Дмитрия Алейникова, временно освобожден под денежный залог, сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию. "Гражданин России 53 лет, задержанный вчера в аэропорту, временно освобожден под денежный залог в размере одного миллиона таиландских бат (около 32 тысяч долларов - ред.) и сейчас находится на свободе", - сообщил собеседник агентства. По словам источника, подозреваемый был доставлен из аэропорта в отдел полиции по району Ченг Тхале провинции Пхукет, на территории которого произошло покушение, где он был уведомлен о предъявляемых ему обвинениях. Тем не менее, собеседник агентства не смог уточнить, были ли обвинения в отношении задержанного уже предъявлены ему в суде. Таиландская полиция имеет право задерживать подозреваемых на 48 часов без доставки их в суд для предъявления обвинений. На это время предусмотрено освобождение под залог на уровне полиции, сумма такого залога обычно варьируется от 50 тысяч до 1 миллиона таиландских бат. Однако полицейский залог перестает действовать сразу после предъявления обвинений в суде, так как на время судебных процедур предусмотрен только судебный залог, который может быть назначен в денежной или имущественной форме. Источник также сообщил агентству, что судебное постановление на задержание россиянина, подозреваемого в попытке организации заказного убийства, было выпущено уголовным судом провинции Пхукет более двух месяцев назад, и что именно в соответствии с этим постановлением россиянин был задержан в аэропорту по прибытии на Пхукет из-за границы. "Постановлений было выпущено два. Одно на 53-летнего российского гражданина, который и был вчера задержан, второе - на его помощника и охранника, тоже россиянина, который подозревается в непосредственной передаче инструкций исполнителю покушения", - сообщил он, добавив, что второй подозреваемый в настоящее время не находится на территории Таиланда. "Информация, на основе которой полицейское следствие построило свои подозрения в отношении двоих россиян, как предполагаемых заказчиков преступления, была получена в ходе расследования дела о покушении на убийство россиянина Дмитрия Алейникова гражданином Казахстана, который был арестован через сутки после покушения при попытке отбыть с Пхукета прямым авиарейсом в Москву, и который дал показания следствию", - рассказал собеседник агентства. "Следователи считают, что у них достаточно доказательств виновности задержанного гражданина России, однако виновен он или нет будет решать суд", - заключил он. Ранее, в понедельник, отдел иммиграционной полиции Таиланда по международному аэропорту провинции Пхукет опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях сообщение о задержании 53-летнего россиянина, подозреваемого в "организации преступления, или поощрении других лиц к совершению преступления (заказ убийства господина Дмитрия Алейникова)". Имя задержанного следствие не оглашает до настоящего времени. На жизнь Алейникова, создателя и владельца нескольких ресторанов на острове Пхукет, было совершено покушение 7 июня 2023 года. Нападавший выстрелил 4 раза в бизнесмена через лобовое стекло его припаркованного автомобиля. Россиянин выжил, ему была сделана операция по извлечению пуль. На следующий день после покушения при попытке улететь из медждународного аэропорта Пхукета в Москву был арестован предполагаемый исполнитель, гражданин Казахстана, однако следствие после этого ареста не сообщало СМИ никаких подробностей расследования.

https://ria.ru/20231213/pogibshie-1915566839.html

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в мире, пхукет (остров), россия, таиланд