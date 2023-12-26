https://ria.ru/20231226/fas-1918099755.html

ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц

ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц - РИА Новости, 26.12.2023

ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц из-за повышения цен, сообщило... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:05

2023-12-26T10:05

2023-12-26T11:31

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

уфас

яйца

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц из-за повышения цен, сообщило ведомство."В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП", — добавили в ФАС.Так, Кемеровское УФАС выявило, что птицефабрики "Инская" и "Яшкинская" входят в состав одной группы лиц, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке. В октябре 2023 года эти компании подняли оптово-отпускные цены на куриные яйца в диапазоне от 31 процента до 40 процентов по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции.Дело возбудили в связи со злоупотреблением доминирующим положением.В свою очередь, Воронежское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны компаний "Птицефабрика Бобровская", СХП "ППХ "Заброденское", "Ряба" и сельскохозяйственного производственного кооператива — производителя куриных яиц под брендом "Птицефабрика Третьяковская". Они допустили рост цен от 16 процентов до 37 процентов в сравнении с сентябрем.Ивановское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца у птицефабрик "Кинешемская" и "Ивановская" — в октябре рост цен составил от 18 процентов до 23 процентов.Донецкое УФАС зафиксировало единовременное повышение цен на яйца у "Новоазовской птицефабрики", "Птицефабрики Пролетарской", "Зугрэсского репродуктора" и "Амвросиевской птицефабрики". В октябре цены выросли в диапазоне от 9 процентов до 24 процентов в сравнении с сентябрем.Куриные яйца в России с начала года подорожали в 1,5 раза. Владимир Путин объяснил ситуацию тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил глава государства.В Минсельхозе спрогнозировали стабилизацию цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства.

https://ria.ru/20231225/postavki-1918037148.html

https://ria.ru/20231225/nabiullina-1917843133.html

https://ria.ru/20231225/yaytsa-1918035074.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), уфас, яйца