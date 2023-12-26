https://ria.ru/20231226/eksport-1918253554.html
Посол России оценил перспективы членства Узбекистана в ЕАЭС
Посол России оценил перспективы членства Узбекистана в ЕАЭС - РИА Новости, 26.12.2023
Посол России оценил перспективы членства Узбекистана в ЕАЭС
Полноценное членство Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) позволит республике убрать ряд препятствий для экспорта ее продукции в страны союза,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:26
2023-12-26T17:26
2023-12-26T17:47
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ТАШКЕНТ, 26 дек – РИА Новости. Полноценное членство Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) позволит республике убрать ряд препятствий для экспорта ее продукции в страны союза, заявил журналистам во вторник посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов. В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при ЕАЭС. "ЕАЭС на сегодня остается ключевым направлением для экспорта узбекской продукции и полноценное членство Узбекистана в нем позволит убрать тарифные, нетарифные, таможенные и другие препятствия", - сказал Мальгинов на пресс-конференции по итогам российско-узбекского сотрудничества в 2023 году. По оценке посла, также появятся дополнительные возможности для бизнеса Узбекистана, новые рынки сбыта и условия для справедливой конкуренции. Мальгинов назвал логичным "в разрезе дальнейшей интенсификации экономических связей наших стран", участие Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя, его взаимодействие с Евразийской экономической комиссией, решение о вступлении в Евразийский банк развития. "Считаем важной проводимую Узбекистаном работу по гармонизации национального законодательства с союзными стандартами и нормами", - добавил посол. Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение также предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе.
https://ria.ru/20231225/deklaratsiya-1918049457.html
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узбекистан, евразийский экономический союз, россия
Узбекистан, Евразийский экономический союз, Россия
Посол России оценил перспективы членства Узбекистана в ЕАЭС
Посол России: ЕАЭС позволит Узбекистану убрать препятствия для экспорта товаров
ТАШКЕНТ, 26 дек – РИА Новости. Полноценное членство Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) позволит республике убрать ряд препятствий для экспорта ее продукции в страны союза, заявил журналистам во вторник посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов.
В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при ЕАЭС.
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"ЕАЭС на сегодня остается ключевым направлением для экспорта узбекской продукции и полноценное членство Узбекистана в нем позволит убрать тарифные, нетарифные, таможенные и другие препятствия", - сказал Мальгинов на пресс-конференции по итогам российско-узбекского сотрудничества в 2023 году.
По оценке посла, также появятся дополнительные возможности для бизнеса Узбекистана, новые рынки сбыта и условия для справедливой конкуренции.
Мальгинов назвал логичным "в разрезе дальнейшей интенсификации экономических связей наших стран", участие Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя, его взаимодействие с Евразийской экономической комиссией
, решение о вступлении в Евразийский банк развития
.
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"Считаем важной проводимую Узбекистаном работу по гармонизации национального законодательства с союзными стандартами и нормами", - добавил посол.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения
, Белоруссия
, Казахстан
и Киргизия
. Молдавия
с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение также предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе
.
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