https://ria.ru/20231226/eksport-1918253554.html

Посол России оценил перспективы членства Узбекистана в ЕАЭС

Посол России оценил перспективы членства Узбекистана в ЕАЭС - РИА Новости, 26.12.2023

Посол России оценил перспективы членства Узбекистана в ЕАЭС

Полноценное членство Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) позволит республике убрать ряд препятствий для экспорта ее продукции в страны союза,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:26

2023-12-26T17:26

2023-12-26T17:47

узбекистан

евразийский экономический союз

россия

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ТАШКЕНТ, 26 дек – РИА Новости. Полноценное членство Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) позволит республике убрать ряд препятствий для экспорта ее продукции в страны союза, заявил журналистам во вторник посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов. В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при ЕАЭС. "ЕАЭС на сегодня остается ключевым направлением для экспорта узбекской продукции и полноценное членство Узбекистана в нем позволит убрать тарифные, нетарифные, таможенные и другие препятствия", - сказал Мальгинов на пресс-конференции по итогам российско-узбекского сотрудничества в 2023 году. По оценке посла, также появятся дополнительные возможности для бизнеса Узбекистана, новые рынки сбыта и условия для справедливой конкуренции. Мальгинов назвал логичным "в разрезе дальнейшей интенсификации экономических связей наших стран", участие Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя, его взаимодействие с Евразийской экономической комиссией, решение о вступлении в Евразийский банк развития. "Считаем важной проводимую Узбекистаном работу по гармонизации национального законодательства с союзными стандартами и нормами", - добавил посол. Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение также предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе.

https://ria.ru/20231225/deklaratsiya-1918049457.html

https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html

https://ria.ru/20231225/ekonomika-1918037341.html

узбекистан

россия

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узбекистан, евразийский экономический союз, россия