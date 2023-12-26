https://ria.ru/20231226/belgrad-1918329507.html

Сторонники прозападной оппозиции устроили шествие по центру Белграда

Сторонники прозападной оппозиции устроили шествие по центру Белграда - РИА Новости, 26.12.2023

Сторонники прозападной оппозиции устроили шествие по центру Белграда

Сторонники прозападной оппозиции прошли маршем по центру Белграда, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T22:06

2023-12-26T22:06

2023-12-26T22:07

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БЕЛГРАД, 26 дек - РИА Новости. Сторонники прозападной оппозиции прошли маршем по центру Белграда, передаёт корреспондент РИА Новости. В 18:00 по местному времени (20.00 мск) около тысячи оппозиционеров собрались у здания Республиканского избиркома. После небольшого митинга прозвучали призывы пройти маршем к Палате правосудия (Минюст). Сторонники оппозиции прошли около полутора километров по центральным улицам Белграда. Движение транспорта по ним было перекрыто. Около Минюста они провели ещё один митинг с требованием отпустить задержанных на предыдущих митингах. После этого сторонники оппозиции разошлись, пообещав собраться на следующий день. Акция прошла без происшествий и продолжалась около полутора часов.

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в мире, белград (город), беспорядки в белграде, сербия