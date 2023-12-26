Сторонники прозападной оппозиции устроили шествие по центру Белграда

БЕЛГРАД, 26 дек - РИА Новости. Сторонники прозападной оппозиции прошли маршем по центру Белграда, передаёт корреспондент РИА Новости. В 18:00 по местному времени (20.00 мск) около тысячи оппозиционеров собрались у здания Республиканского избиркома. После небольшого митинга прозвучали призывы пройти маршем к Палате правосудия (Минюст). Сторонники оппозиции прошли около полутора километров по центральным улицам Белграда. Движение транспорта по ним было перекрыто. Около Минюста они провели ещё один митинг с требованием отпустить задержанных на предыдущих митингах. После этого сторонники оппозиции разошлись, пообещав собраться на следующий день. Акция прошла без происшествий и продолжалась около полутора часов.
Протестующие убегают от полиции в Белграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 26 дек - РИА Новости. Сторонники прозападной оппозиции прошли маршем по центру Белграда, передаёт корреспондент РИА Новости.
В 18:00 по местному времени (20.00 мск) около тысячи оппозиционеров собрались у здания Республиканского избиркома. После небольшого митинга прозвучали призывы пройти маршем к Палате правосудия (Минюст).
Сторонники оппозиции прошли около полутора километров по центральным улицам Белграда. Движение транспорта по ним было перекрыто. Около Минюста они провели ещё один митинг с требованием отпустить задержанных на предыдущих митингах. После этого сторонники оппозиции разошлись, пообещав собраться на следующий день. Акция прошла без происшествий и продолжалась около полутора часов.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.